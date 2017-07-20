Производитель Marlboro сократил продажи в Украине практически на 20%

20 июля 2017, 19:00
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Компания "Филип Моррис Украина" сократила отгрузки продукции по итогам первого полугодия 2017 года на 18,9% по сравнению с прошлым годом

Производитель Marlboro сократил продажи в Украине практически на 20% | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Philip Morris International Inc. (PMI) в апреле-июне 2017 года сократил отгрузку сигарет в Украине на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 5,3 млрд шт.

Ссылаясь на квартальный отчет A.C.Nielsen, PMI сообщила, что отгрузки сигарет компании в Украине за январь-июнь 2017 года сократились на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 9,4 млрд штук.

По итогам второго квартала украинский рынок сократился на 9,3% — до 17,5 млрд сигарет, за первое полугодие — на 11,6%, до 32,4 млрд сигарет.

Доля PMI на украинском табачном рынке по итогам первого полугодия сократилась на 2,7 п.п. — до 27,6%, но за второй квартал — на 2,7 п.п. — до 28,2%.

Рост доли брендов Marlboro, Parliament в апреле-июне 2017 года составил 0,1 и 0,5 п. п. — до 3,2% и 3,4% соответственно. Сокращение доли бренда Bond Street оценивается в 1,5 п. п., до 9%.

Как сообщалось, Philip Morris International Inc. в 2016 году увеличила отгрузку сигарет в Украине на 14,7% по сравнению 2015 годом — до 22,014 млрд шт.

Philip Morris International — один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

"Филип Моррис Украина" реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, BondStreet, Marlboro, L&M, Parliament и PhilipMorris.С 2016 года Украина стала седьмым рынком мира, где компания реализует инновационную систему нагревания табака IQOS -продукт, который по информации компании, потенциально способный снизить риск для здоровья курильщика по сравнению с уровнем риска в случае продолжения курения традиционных сигарет.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: потребрынки , табак , табачные изделия

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Производитель Marlboro сократил продажи в Украине практически на 20% | Потребрынки | Дело
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