Производитель "Нашей Рябы" нарастил экспорт в первом полугодии на 44%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле — июне 2017 года продал внешним потребителям 157,25 тыс. тонн куриного мяса, что на 11% больше, чем в апреле — июне 2016 года.

Продажи куриного мяса за первое полугодие 2017 года выросли на 14% — до 248,43 тыс. тонн.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже во вторник, объемы производства мяса птицы во втором квартале 2017 года возросли на 2% — до 145,82 тыс. тонн, а по итогам первого полугодия соответствовали аналогичному периоду 2016 года — около 287,69 тыс. тонн.

Основным фактором в общем росте продаж мяса птицы был экспорт. В течение второго квартала объем экспорта составил 71,33 тыс. тонн, что на 31% больше по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

В первой половине 2016 года экспорт мяса птицы возрос на 44% — до 123,04 тыс. тонн

Из-за высокого спроса на международных рынках запасы курятины у МХП в первом полугодии 2017 года сократились на 11 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период 2016 года они увеличились более чем на 20 тыс. тонн.

Продажи МХП на внутреннем рынке во втором квартале снизились на 1% — до 85,9 тыс. тонн, в первом полугодии — на 1%, до 160,93 тыс. тонн.

МХП продолжает следовать стратегии расширения географии экспортных поставок и оптимизации ассортимента продукции, изучая новые возможности для бизнеса в странах MENA, ЕС, Африки, наращивая объемы экспорта курятины в эти регионы. Общий объем экспорта птицы в первом полугодии 2017 года составил около 43% в общих продажах против 34% в первом полугодии 2016 года.

Холдинг отмечает, что средняя цена продажи курятины во втором квартале этого года составила 32,92 грн/ кг (без НДС), увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4% по сравнению с первым кварталом этого года. В первой половине 2017 года средняя цена на курятину составляла 32,35 грн/кг, что на 18% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Рост цен по сравнению с прошлогодним показателем обусловлен в основном ростом экспортных цен и цен на внутреннем рынке.

Кроме того, как сообщается, во втором квартале 2017 года объем продаж подсолнечного масла МХП увеличился на 2% — до 84,88 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В первом полугодии этого года экспорт этой продукции составил 167,015 тыс. тонн — на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале 2017 года экспортные продажи соевого масла составили 6,52 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в предыдущем году. В течение первых шести месяцев 2017 года холдинг накопил 14,3 тыс. тонн соевого масла, что на 2% больше, чем в предыдущем году. МХП также продает соевый шрот третьим лицам.

В 2017 году компания должна собрать урожай с около 360 тыс. га. Уборочная кампания озимых культур уже идет. Яровые культуры МХП находятся в хорошем состоянии.

Объемы продаж колбас и готовой мясной продукции МХП в апреле — июне возросли на 7% — до 8,99 тыс. тонн, за полугодие — на 12%, до 17,25 тыс. тонн. Средняя цена на колбасные изделия и готовую мясную продукцию во втором квартале 2017 года увеличилась на 11% — до 46,24 грн/кг (без НДС), в первом полугодии — на 10%, до 45,31 грн/кг.

Как сообщалось, МХП в январе — марте 2017 года продал 123,931 тыс. тонн куриного мяса, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% — до $1,135 млрд.