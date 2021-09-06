Promodo Partners проведут закрытую конференцию для лидеров eCommerce: объявлена программа

eCommerce развивается с космической скоростью и меняет привычную схему потребления товаров и услуг по всей планете. Это новый вызов для ниши ритейла. И одновременно — новые возможности.

Компания Promodo уже 17 лет — первопроходец в освоении просторов диджитал-космоса. На конференции, которая пройдёт 17 сентября, вместе с топовыми игроками украинского ритейла команда агентства поделится видением развития рынка eCommerce на 2022 год и покажет кейсы по построению эффективных диджитал-стратегий в разных нишах.

Почему стоит доверять экспертизе Promodo?

У команды агентства самая глубокая экспертиза в Украине по развитию площадок eCommerce: 9 из 10 топовых игроков — текущие клиенты компании. Среди клиентов: Rozetka, monobank, EVA, Comfy, Фокстрот, Raketa, Алло, Цитрус и другие.

Гостей конференции ждут восемь часов интенсива, топовый состав спикеров, одновременно два потока и особенная атмосфера — своих среди своих.

Среди докладчиков:

Владислав Чечеткин — основатель и CEO Rozetka.ua, самого крупного онлайн-супермаркета в Украине.

Владимир Поперешнюк — сооснователь Нової пошти.

Андрей Логвин — соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua.

Святослав Осипчук — Chief Digital Officer L'Oréal Ukraine.

Хедлайнер события Андрей Зелинский — соучредитель и член наблюдательного совета "Украинской академии лидерства", член наблюдательного совета аналитико-адвокационного центра "Центр совместных действий" и советник Главы УГКЦ по стратегии коммуникации. За его плечами — четыре года изучения философии в США и магистерская программа по политологии в Киево-Могилянской академии.

Количество гостей на конференции ограничено — всего 600 человек. При этом 400 из них команда Promodo пригласит самостоятельно. В продаже только 200 билетов. Все заявки на участие утверждаются индивидуально.

Для первых зарегистрировавшихся действует дисконтная цена — 9999 грн. Зарегистрироваться можно по ссылке.