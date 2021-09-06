Бизнес 9 минут назад

Promodo Partners проведут закрытую конференцию для лидеров eCommerce: объявлена программа

Легендарные спикеры и 8 часов интенсива. На странице Promodo Partners появилась полная программа закрытой конференции для лидеров рынка eCommerce, которая пройдет 17 сентября в КВЦ Парковый

Promodo Partners проведут закрытую конференцию для лидеров eCommerce: объявлена программа Promodo Partners проведут закрытую конференцию для лидеров eCommerce: объявлена программа
Партнерский материал

eCommerce развивается с космической скоростью и меняет привычную схему потребления товаров и услуг по всей планете. Это новый вызов для ниши ритейла. И одновременно — новые возможности.

Компания Promodo уже 17 лет — первопроходец в освоении просторов диджитал-космоса. На конференции, которая пройдёт 17 сентября, вместе с топовыми игроками украинского ритейла команда агентства поделится видением развития рынка eCommerce на 2022 год и покажет кейсы по построению эффективных диджитал-стратегий в разных нишах.

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Почему стоит доверять экспертизе Promodo?

У команды агентства самая глубокая экспертиза в Украине по развитию площадок eCommerce: 9 из 10 топовых игроков — текущие клиенты компании. Среди клиентов: Rozetka, monobank, EVA, Comfy, Фокстрот, Raketa, Алло, Цитрус и другие.

Гостей конференции ждут восемь часов интенсива, топовый состав спикеров, одновременно два потока и особенная атмосфера — своих среди своих.

Среди докладчиков: 

  • Владислав Чечеткин — основатель и CEO Rozetka.ua, самого крупного онлайн-супермаркета в Украине. 
  • Владимир Поперешнюк — сооснователь Нової пошти.
  • Андрей Логвин — соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua.
  • Святослав Осипчук — Chief Digital Officer L'Oréal Ukraine.

Хедлайнер события Андрей Зелинский — соучредитель и член наблюдательного совета "Украинской академии лидерства", член наблюдательного совета аналитико-адвокационного центра "Центр совместных действий" и советник Главы УГКЦ по стратегии коммуникации. За его плечами — четыре года изучения философии в США и магистерская программа по политологии в Киево-Могилянской академии.

Количество гостей на конференции ограничено — всего 600 человек. При этом 400 из них команда Promodo пригласит самостоятельно. В продаже только 200 билетов. Все заявки на участие утверждаются индивидуально.

Для первых зарегистрировавшихся действует дисконтная цена — 9999 грн. Зарегистрироваться можно по ссылке

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