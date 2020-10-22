Место силы: почему Украине нужно использовать свои геополитические преимущества

Капитальные инвестиции в украинскую экономику в первом полугодии 2020 года сократились более чем на треть относительно аналогичного периода прошлого года и составляют, по данным Госстата, около 163,8 млрд грн. При этом на долю промышленных компаний приходится почти 40% от всего объема вложенных в украинскую экономику средств — более 63 млрд грн. Это на 40% меньше, чем было в прошлом году. Половина этой суммы, около 32,4 млрд грн, досталась перерабатывающим компаниям.

Падение налицо. Тем не менее, даже в ситуации локдауна Украина может получить свои бонусы. Пандемия, которая заставила компании менять привычные бизнес-модели, будет диктовать свои условия в мировом масштабе. Главный тренд — деловой мир начнет сокращать цепочки поставок. Корпорации будут открывать свои производства ближе к рынкам сбыта. Сейчас в этом заинтересованы как украинские, так и иностранные компании. Удобное географическое расположение позволит Украине стать не только перевалочным пунктом, но и полноценным промышленным хабом.

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Впрочем, даже если случится чудесное превращение в хаб, Украине предстоит побороть своих внутренних демонов. Основной из них — правила игры, меняющиеся со временем и отличающиеся для разных игроков рынка.

Главный тренд — деловой мир начнет сокращать цепочки поставок

Примером того, как политические и даже геополитические причины могут влиять на инвестиции в украинскую промышленность, является история запорожского авиастроительного гиганта "Мотор Сич". В 2016 году Вячеслав Богуслаев, занимавший тогда пост президента компании, продал 76% акций компании китайской Beijing Skyrizon Aviation. Американские друзья Украины явно занервничали. В Вашингтоне переживали, что китайцы получат украинские технологии для военных целей. В итоге все затормозилось. Антимонопольный комитет Украины не признал договор купли-продажи. А в 2018 году СБУ в рамках уголовного дела о диверсии арестовала 56% акций "Мотор Сич" и добилась блокировки остальных акций. Причина: подозрение, что инвестор может увезти важное оборонное производство к себе, а местное предприятие будет уничтожено. Хотя в своем недавнем интервью "РБК-Украина" Ван Цзин, акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, пообещал этого не делать, мол, такая переброска производства — очень непростое мероприятие.

Чтобы разблокировать сделку, китайцы пошли на хитрость и в прошлом году предложили подарить 25% акций украинскому правительству. Выгодоприобретателем мог стать "Укроборонпром", но снова вмешались США и АМКУ. В августе 2020-го к решению вопроса присоединился глава DSH Александр Ярославский, который сообщил о договоренности со Skyrizon о совместном участии в капитале "Мотор Сич".

В сентябре китайцы заявили о том, что подадут на Украину иск в международный арбитраж. Сумму претензий оценили в $3,5 млрд. Одновременно Ярославский и Skyrizon повторно подали заявку в АМКУ. Практически сразу появилась информация о том, что Beijing Xinwei Technology Group, по данным Шанхайской биржи, убыточна, а сам Ван Цзин провалил строительство канала в Никарагуа. Цена вопроса — $50 млрд.

Ван Цзин в долгу не остался. Он уверяет: общий рыночный спрос на авиационные двигатели и наземные газовые турбины в Китае достигнет $1 трлн. Сейчас страна эксплуатирует более 1,2 тыс. украинских двигателей, поэтому "продавайте и не пожалеете".

В этой ситуации сложно спрогнозировать, кто взлетит. В прямом и переносном смысле. А между тем ситуация достаточно интересная, поскольку столь сильное желание Китая построить производство в Украине доказывает озвученный тренд — сокращение цепочек поставок и дробление экономики на самодостаточные кластеры.

Не так давно в айтишных и предпринимательских кругах оформилась мысль: вторая Кремниевая долина не появится, а вместо нее придет распределенная сеть хабов, что и происходит сейчас в Украине. Остальную экономику к этому подтолкнули, в том числе, и политики, например, Дональд Трамп, который объявил торговую войну Китаю. В результате работать стало достаточно сложно. Бывшие партнеры из-за санкций стали токсичными.

Из тренда на создание распределенной экономики вытекает причина массового появления индустриальных парков — тех самых хабов для малого и среднего бизнеса. Ярким примером тому являются индустриальные парки "Белая Церковь 1" и "Белая Церковь 2" — 70 га обустроенной технологической инфраструктуры недалеко от украинской столицы. Весной 2020 года было заявлено, что к 2026-му в этих парках построят до 235 тыс. кв. м промышленной недвижимости, в том числе производственные и складские мощности. "Объем привлеченных инвестиций оценивается в $250 млн, — рассказал Владимир Хмурич, генеральный директор ИП "Белая Церковь". — Деньги пойдут на производство, автоматизацию, науку и инновации".

Из тренда на создание распределенной экономики вытекает причина массового появления индустриальных парков — хабов для малого и среднего бизнеса

По его словам, многие крупные компании столкнулись с проблемами в цепочках поставок и производства. В поиске лучшего баланса между глобализацией и необходимой степенью самостоятельности игроки будут задумываться о локализации производства на национальном или региональном уровне. "Мы можем предложить лучшие условия по локализации производства на территории индустриального парка. Управляющая компания поможет индустриальному парку в привлечении резидентов с иностранным капиталом", — подчеркнул он.

Александр Ярославский, также понимая этот тренд, строит бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", в развитие которого обещает инвестировать $1 млрд к 2033 году.

Согласно оценкам аналитиков Bank of America, компании США и Европы в течение пяти лет потратят около $1 трлн на вывод производств из Китая. Часть этих денег может оказаться в Украине, в том числе благодаря локализации производства, на которой сейчас настаивает комитет Верховной Рады по экономическому развитию, Федерация работодателей Украины и практически все промышленные предприятия Украины. Иностранным предприятиям придется либо нанимать украинцев, либо заказывать тут комплектующие, либо, чтобы не распылять процесс, строить свои производственные мощности в Украине.

На фоне протекционистских войн в мире даже странно, что Украина так долго оставалась открытой для всех. Впрочем, и тут вмешались американцы: администрация Трампа попросила "не забывать о принципах либерализации рынка", заявив о нарушении соглашений в рамках ВТО.

После краха идеи "инвестиционных нянь" для крупных инвесторов в Украине запустили UkraineInvest Guide — сервис, который включает аналитику и инвестпроекты. Во время презентации проекта украинская власть пообещала те самые прозрачные правила игры. Проект покрывает главные сегменты отечественной экономики: агропром, энергетику, производство и инфраструктуру.

Также возможны инвестиции в авиаотрасль: Мининфраструктуры планирует выделить 5 млрд грн из того, что заработает государство в результате взаимозачета "Нафтогаза" и "Укрнафты". Часть этих денег, как говорят источники "ТОП-100" в правительстве, пойдет на создание замены Ан-26. Тех самых самолетов, один из которых потерпел крушение с 26 курсантами и пилотами на борту. Но это произойдет, если Рада проголосует за необходимый законопроект.