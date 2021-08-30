Проверка НГЗ экоинспекцией: хранение красного шлама в норме, сброса воды в лиман нет

В ходе плановой проверки, проведенной экологической инспекцией на Николаевском глиноземном заводе в июле текущего года, нарушений в части хранения отходов красного шлама не выявлено.

Об этом сообщает "Новости-N" со ссылкой на ответ Государственной экологической инспекции юго-западного округа на письменный запрос издания.

Также нет нарушений на предприятии при сбросе технической воды и превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

"...В части хранения отходов производства в виде красного шлама, сброса технической воды в поверхностные водные объекты, превышения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками и содержания загрязняющего вещества в отработанных газах передвижных источников сообщаем следующее. Во время планового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению ООО НГЗ требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, проведенного в период с 05.07.2021 по 16.07.2021 года, такие нарушения (изложенные в вашем запросе) не фиксировались и не выявлялись", — цитируют "Новости-N" документ, подписанный и. о. начальника Владиславом Мартыченко.

Кроме того, в экоинспекции сообщили, что Николаевский глиноземный завод в соответствии с действующими требованиями законодательства в сфере охраны окружающей природной среды оформил все необходимые разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на специальное водопользование и паспорта мест удаления отходов, для размещения отходов красного шлама.

Ранее на НГЗ сообщили, что в целевые природоохранные мероприятия вложено за 10 лет 47 млн долларов.