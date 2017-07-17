ProZorro для предпринимателей: в каких регионах проводят больше всего закупок

Регион-лидер по количеству объявленных конкурентных торгов за все время работы Системы публичных электронных торгов ProZorro — Днепропетровская область. На его счету уже более 75 тыс. тендеров. А вот на последнем месте находится Закарпатская область с показателем в почти 3 тыс. торгов. То есть лидер обгоняет аутсайдера в 25 раз.

Интересно, что топ-7 регионов по количеству тендеров представляет все части Украины. На Западе выделяется Львовская область, в Центре — Винницкая, на Юге — Запорожская и Одесская области, на Востоке — Днепропетровская и Донецкая области, а на Севере — Черниговская область. Это очень выгодно для представителей бизнеса не только в названных регионах, но и для их соседей, которым также удобно и недалеко поставлять товары туда, где есть спрос.

Топ-7 регионов в системе ProZorro по количеству конкурентных процедур

Стоит отметить, что в этом рейтинге не учтены данные по Киеву, а область рассматривалась без него. Столица с показателем в около 140 тыс. торгов — безоговорочный лидер в системе. Это обусловлено тем, что в ней находится наибольшее количество крупных госпредприятий и центральные органы власти. Поэтому сравнивать Киев и другие регионы — было бы некорректно.

Со старта работы ProZorro наиболее активным регионом по количеству конкурентных торгов остается Днепропетровская область. Причина этого заключается в позиции местных властей и их отношении к переходу на электронные закупки. Они приняли решение еще в августе 2015 года проводить через ProZorro все закупки с ожидаемой стоимостью от 3 тыс. грн (согласно ЗУ "О публичных закупках", госзаказчики обязаны проводить через систему ProZorro закупки, бюджет которых превышает 200 тыс. грн). До сегодня регион верен своему решению и поэтому остается безоговорочным лидером.

На втором месте в рейтинге также стабильно находится Донецкая область. В связи с военными действиями регион нуждается в большом количестве закупок товаров и работ для восстановления объектов социальной и транспортной инфраструктуры и систем обеспечения жизнедеятельности населения. Также важным фактором в данном контексте стал специально принятый отдельный закон, которым всех без исключения государственных заказчиков в Донецкой области обязали проводить закупки в электронном виде не с 1 августа 2016 года (25 декабря 2015 года был принят Закон Украины "О публичных закупках", согласно которому проведение закупок через электронную систему в 2016 году стало обязательным: с 1 апреля — для монополистов и центральных органов исполнительной власти, а с 1 августа — для всех остальных госзаказчиков), как по всей стране, а на три месяца раньше — еще с мая.

Винницкая область свое третье место в рейтинге получила, как и Днепропетровская, благодаря проактивной позиции местной власти. Винницкая облгосадминистрация еще с 1 марта 2016 года, не дожидаясь августа, перевела в электронную форму закупки всех главных распорядителей средств областного бюджета. Кроме этого, в апреле 2016 года власти региона также обязали госзаказчиков закупаться через ProZorro при бюджете торгов от 3 тыс. грн.

Отталкиваясь от топа регионов, эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua специально для Delo.ua в рамках спецпроекта "Как МСБ заработать в ProZorro" собрали 21 пример допороговых закупок (согласно ЗУ "О публичных закупках", допороговыми называются закупки на сумму до 200 тыс грн для товаров и услуг и до 1,5 млн грн для работ), объявленных в разных категориях различными госзаказчиками.

*Кто — наименование государственного заказчика

Что — предмет закупки

За сколько — ожидаемая стоимость

Когда — дата последнего дня подачи предложений, дата аукциона

Днепропетровская область

Страхование арендованного имущества

Кто: КВУЗ "Днепропетровский областной детско-юношеский киноцентр "Веснянка" Днепропетровского облсовета

Что и за сколько: страхование арендованного имущества за 24 тыс. грн

Когда: 19 июля, аукцион — 20 июля

Металлопластиковые окна

Кто: КВУЗ "Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки" Днепропетровского облсовета

Что и за сколько: металлопластиковые окна, 23 шт. за 99 тыс. грн

Когда: 20 июля, аукцион — 21 июля

Кетостерил

Кто: КЗ "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 7"

Что и за сколько: кетостерил, 42 уп. за 93,1 тыс. грн

Когда: 31 июля, аукцион — 1 августа

Донецкая область

Тифлокомплекс

Кто: КУ "Централизованная библиотечная система для взрослых"

Что и за сколько: тифлокомплекс, 2 шт. за 79 тыс. грн

Когда: 20 июля, аукцион — 21 июля

Овощи, фрукты и орехи

Кто: КЛПУ "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска"

Что и за сколько: овощи, фрукты и орехи — 3,5 т за 150 тыс. грн

Когда: 26 июля, аукцион — 27 июля

Запчасти к ГАЗу

Кто: Дружковское коммунальное автотранспортное предприятие Дружковского горсовета

Что и за сколько: запасные части к транспортным средствам ГАЗ за 195,5 тыс. грн

Когда: 28 июля, аукцион — 31 июля

Винницкая область

Стройматериалы

Кто: КП Винницкого горсовета "Винницагортеплоэнерго"

Что и за сколько: кирпич, цемент и др. стройматериалы за 110 тыс. грн

Когда: 26 июля, аукцион — 27 июля

Вакцина

Кто: Военно-медицинский клинический центр Центрального региона

Что и за сколько: вакцина антирабическая очищенная, инактивированная, 50 уп. за 25 тыс. грн

Когда: 27 июля, аукцион — 28 июля

Дрова

Кто: ПАО "Укрпочта" в лице Винницкой дирекции

Что и за сколько: дрова, 2 лота, 182 м куб. за 114 тыс. грн

Когда: 28 июля, аукцион — 31 июля

Запорожская область

Проверка техсостояния транспортных средств

Кто: Концерн "Городские тепловые сети"

Что и за сколько: услуги по проверке технического состояния транспортных средств за 27,9 тыс. грн

Когда: 24 июля, аукцион — 25 июля

Пульты

Кто: ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК" Энергоатом"

Что и за сколько: пульты (приборы звуковой и визуальной сигнализации), 8 шт. за 78 тыс. грн

Когда: 26 июля, аукцион — 27 июля

Бензин и дизтопливо

Кто: Каменско-Днепровская исследовательская станция ИВПиМ НААН

Что и за сколько: бензин (2 тыс. л) и дизтопливо (1 тыс. л) за 68 тыс. грн

Когда: 27 июля, аукцион — 28 июля

Черниговская область

Колесные ободы

Кто: КП "Черниговское троллейбусное управление" Черниговского горсовета

Что и за сколько: колесные ободы, 30 шт. за 90 тыс.

Когда: 27 июля, аукцион — 28 июля

Неорганические химические вещества

Кто: Городская стоматологическая поликлиника Черниговского горсовета

Что и за сколько: Неорганические химические вещества (Brevest Rapid — 60 кг, Бресол R — 15 литров.) за 24 тыс. грн

Когда: 27 июля, аукцион — 28 июля

Соединительные детали для газопроводов

Кто: ПАО по газоснабжению и газификации "Черниговгаз"

Что и за сколько: терморезисторные соединительные детали для газопроводов из полиэтиленовых труб за 121,4 тыс. грн

Когда: 27 июля, аукцион — 28 июля

Львовская область

Конструкционные материалы

Кто: Львовский государственный университет внутренних дел

Что и за сколько: прокат стальной ребристый окрашенный, лист стальной окрашенный, лист оцинкованный ребристый неокрашеный за 81 тыс. грн

Когда: 26 июля, аукцион — 27 июля

Тестовые картриджи

Кто: Пустомытовская центральная районная больница

Что и за сколько: тестовые картриджи Gluneo Lite, 40 ед. за 13 тыс. грн

Когда: 28 июля, аукцион — 31 июля

Мука и крупы

Кто: Львовский национальный университет им. И. Франко

Что и за сколько: мука, рис, гречка и другие крупы, 15,5 т за 200 тыс. грн

Когда: 28 июля, аукцион — 31 июля

Одесская область

Матрацы

Кто: ГП Украинский детский центр "Молодая гвардия"

Что и за сколько: матрацы, 25 шт за 40 тыс. грн

Когда: 20 июля, аукцион — 21 июля

Проведение переаттестации

Кто: ГП "Морской торговый порт" Черноморск"

Что и за сколько: услуги по проведению переаттестации электросварщиков за 35,3 тыс. грн

Когда: 25 июля, аукцион — 26 июля

Тест-культуры микроорганизмов

Кто: Одесский филиал Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе

Что и за сколько: тест-культуры микроорганизмов, 21 флакон за 21 тыс. грн

Когда: 26 июля, аукцион — 27 июля

И напоследок отметим: прежде чем искать торги в других областях, бизнесу стоит проанализировать госзакупки в своем регионе. Даже если там проходит мало торгов, может оказаться, что в интересных для конкретного предпринимателя тендерах конкуренция низкая и участвовать будет выгодно. Или анализ покажет категории, где ввиду определенных причин вообще нет конкуренции. Эта информация может помочь успешно занять пустующую нишу в своем регионе.