Работники "Энергоатома" требуют от Минюста разблокировать 136 млрд гривен компании

Ситуация с блокировкой Государственной исполнительной службой денег на счетах ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 136 млрд гривен ставит под угрозу энергетическую безопасность государства, безопасное функционирование атомных реакторов, создает социальное напряжение среди работников атомных электростанций и шахтеров, добывающих урановую руду. Об этом сегодня, 8 октября, шла речь на акции протеста против действий Министерства юстиции и Государственной исполнительной службы, сообщают Українські Новини.

Представители "Атомпрофсоюза" пытались встретиться с министром юстиции Денисом Малюськой с требованиями принять все возможные меры по разблокированию счетов "Энергоатома" и отменить принудительное списание 52 млн гривен, которые НАЭК "Энергоатом" направил на урановый комбинат "ВостокГОК" для выплаты заработной платы шахтерам.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщили представители профсоюза, речь идет о взыскании несуществующей задолженности с ГП НАЭК "Энергоатом" в пользу ЗАО "СП "Укрэлектроват" в сумме 127,3 млн гривен, из которых сумма основного долга составляет лишь 2,5 млн гривен. Сегодня "Энергоатом" находится в критической ситуации. Счета государственного предприятия заблокированы на основании исполнительного производства Государственной исполнительной службы, которая входит в состав Министерства юстиции Украины.

Поэтому, с целью взыскания указанной несуществующей задолженности Министерство юстиции в лице Государственной исполнительной службы заблокировало все счета "Энергоатома" и денежные средства на них в фантастических размерах в сумме 2,499 млрд евро, 2,112 млрд долларов США и 79 млн гривен (всего 136 млрд гривен).

"Абсолютно незаконное увеличение суммы долга в более чем 50 раз от суммы фактических обязательств было одобрено решением Хозяйственного суда г. Киева еще 4 августа 2011 года на основании заключения эксперта ООО "ГПД "Правозащита" от 14.04.2010 года", — говорится в заявлении "Атомпрофсоюза". По информации профсоюзов, "Укрэлектроват" выкупил долги у российской компании АО "ТВЭЛ" и связан с экс-"регионалами".

"Ситуация с арестом счетов "Энергоатома" реально угрожает обеспечению необходимых мер по безопасной эксплуатации атомных энергоблоков украинских АЭС, закупке свежего ядерного топлива, выплате заработной платы, выполнению социальных обязательств, выплате кредитных средств, уплате налогов и т.д., — заявил во время митинга Алексей Лыч, заместитель председателя "Атомпрофсоюза". — Кроме того, при дефиците угля на тепловых электростанциях накануне осенне-зимнего периода именно "Энергоатом" имеет возможность бесперебойно поставлять электроэнергию для населения и промышленных предприятий".

Однако ни министр юстиции Денис Малюська, ни его заместители или представители не вышли пообщаться с атомщиками. Как сообщил в ходе протестной акции председатель "Атомпрофсоюза" Валерий Матов, атомщики направят обращение с просьбой вмешаться в ситуацию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. А также, заявил глава профсоюза, "работники атомных станций, а это 30 тыс. человек, которые производят 55% электроэнергии страны, будут продолжать массовые акции протеста против незаконных действий Министерства юстиции и Государственной исполнительной службы".