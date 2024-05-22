Рада прийняла закон про мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури

22 травня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8316, який встановлює мораторій на банкрутство об'єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, під час воєнного стану та протягом двох років після його завершення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

За прийняття закону проголосували 227 народних депутатів.

"Рада прийняла законопроєкт №8316 про мораторій на банкрутство об’єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності під час воєнного стану + 2 роки. За в цілому тільки 227", - написав він.

Цей законопроєкт спрямований на забезпечення стабільного функціонування важливих об'єктів державної інфраструктури у складний період воєнного стану та відновлення країни після завершення бойових дій. Він передбачає, що державні підприємства, які мають ключове значення для життєзабезпечення населення та національної безпеки, будуть захищені від процедури банкрутства, що дозволить їм продовжувати свою діяльність без загрози зупинки через фінансові труднощі.

Як йдеться у пояснювальній записці, судові спори щодо права власності держави на стратегічні підприємства та процедур їх банкрутства не розглядатимуться під час війни та два роки по її завершенні.

"Проект закону спрямований на врегулювання спорів (справ), предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності, та/або здійснення відновлення платоспроможності таких об’єктів або визнання їх банкрутом", - йдеться в тексті.

Мораторій стосується об'єктів критичної інфраструктури, більш ніж 50% статутного капіталу яких належить державі, а також підприємств, частки яких були примусово відчужені в умовах воєнного стану.

Додамо, що законопроєкт був зареєстрований ще наприкінці 2022 року. У першому читанні його ухвалили у березні 2023 року, а в серпні відправили на повторне друге читання.

Нагадаємо, 7 лютого парламент ухвалив рішення про продовження на один рік мораторію на оголошення банкрутства державних вугільних шахт. Законопроєкт, який також включає мораторій на арешт активів прифронтових обленерго та ДП "СхідГЗК", отримав підтримку 243 народних депутатів.