Рада приняла закон о моратории на банкротство объектов критической инфраструктуры

22 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №8316, устанавливающий мораторий на банкротство находящихся в государственной собственности объектов критической инфраструктуры во время военного положения и в течение двух лет после его завершения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За принятие закона проголосовали 227 народных депутатов.

"Совет принял законопроект №8316 о моратории на банкротство объектов критической инфраструктуры, находящихся в государственной собственности во время военного положения + 2 года. За в целом только 227", - написал он.

Этот законопроект направлен на обеспечение стабильного функционирования важных объектов государственной инфраструктуры в сложный период военного положения и восстановление страны после боевых действий. Он предполагает, что государственные предприятия, имеющие ключевое значение для жизнеобеспечения населения и национальной безопасности, будут защищены от процедуры банкротства, что позволит им продолжать свою деятельность без угрозы остановки из-за финансовых затруднений.

Как говорится в пояснительной записке, судебные споры по поводу права собственности государства на стратегические предприятия и процедур их банкротства не будут рассматриваться во время войны и два года после ее завершения.

"Проект закона направлен на урегулирование споров (дел), предметом которых является право собственности государства на находящиеся в государственной собственности объекты критической инфраструктуры и/или осуществление восстановления платежеспособности таких объектов или признание их банкротом", - говорится в тексте .

Мораторий касается объектов критической инфраструктуры, более 50% уставного капитала которых принадлежит государству, а также предприятий, части которых были принудительно отчуждены в условиях военного положения.

Законопроект был зарегистрирован еще в конце 2022 года. В первом чтении его приняли в марте 2023 года, а в августе отправили на повторное второе чтение.

Напомним, 7 февраля парламент принял решение о продлении на один год моратория на объявление банкротства государственных угольных шахт. Законопроект, также включающий мораторий на арест активов прифронтовых облэнерго и ГП "ВостокГОК", получил поддержку 243 народных депутатов.