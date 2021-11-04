Бизнес 40 минут назад

Rakuten Viber запускает сервис кешбэка в Украине: может достигать 30%

Rakuten создает для украинцев новый кешбэк-сервис в партнерстве с более чем 250 компаниями. Среди них бренды, представляющие категории развлечений, электроники, одежды, продуктов, а также товаров для красоты, путешествий, дома и активного отдыха

Rakuten запускает сервис кешбэка в Украине Rakuten запускает сервис кешбэка в Украине
Rakuten запускает сервис кешбэка в Украине

Мировой лидер в сфере электронной коммерции, финансовых технологий, цифрового контента и коммуникации Rakuten, более известный украинской аудитории благодаря мессенджеру Rakuten Viber, запускает платформу для интернет-шопинга в Украине, предлагая пользователям новую кешбэк-программу.

Об этом сообщила прес-служба компании.

За последние годы наблюдается рост спроса на сервисы электронной коммерции и мобильных покупок. Оба сектора испытали ощутимый рост: примерно ⅓ всех покупок в интернете осуществлялись со смартфонов.

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Согласно исследованию InMind, Viber — самый популярный мессенджер в Украине, установленный на 97% смартфонов украинцев, а по данным Kantar CMeter, Viber входит в ТОП-3 самых популярных приложений.

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"Поэтому Rakuten создает для украинцев новый кешбэк-сервис в партнерстве с более чем 250 компаниями. Среди них Intertop, AliExpress, Puma, Foxtrot, Argo, Watsons, Moyo, Answear, Yakaboo, iHerb, Kasta, Citrus и многие другие бренды, представляющие категории развлечений, электроники, одежды, книг, продуктов, а также товаров для красоты, путешествий, дома и активного отдыха", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что после бесплатной регистрации участники Rakuten смогут получать кешбэк за любую покупку на сайтах партнеров. Ставка кешбэка может достигать 30%. После накопления минимальной суммы в 150 грн участники в несколько шагов смогут вывести накопленный кешбэк на собственные банковские карты от Visa или Mastercard.

В дополнение Rakuten создал чат-бот для Viber, в котором пользователи смогут находить лучшие предложения и рекомендации среди многих категорий товаров и услуг, а также проверять баланс кешбэка и выводить накопленные средства на банковские счета.

"Rakuten стремится делать жизнь наших клиентов лучше. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя особенными, а самый действенный способ это сделать — предлагать такие вознаграждения, которые соответствуют их личным ценностям и потребностям", — говорит Тоби Отсука, главный исполнительный директор Rakuten в Европе.

"Rakuten Украина позволяет нам предоставлять самые актуальные предложения, и при этом мы постоянно разрабатываем новые пути развития. Чат-бот в Viber и платформа на сайте — это трамплин, с которого мы начинаем нашу динамичную работу с персонализацией, расширением партнерства и возможностей, чтобы опыт покупок у наших участников становился еще лучше", — добавляет Седрик Дюфо, директор Rakuten по сервисам интернет-. торговли.

Rakuten успешно предоставляет клиентам выгодные предложения с кешбэком в Великобритании с Club Rakuten, с торговыми и партнерскими платформами в Германии, Испании и Франции, а также США с программой Cashback, Rewards and Deals.

Впоследствии Rakuten планирует расширять платформу и улучшать персонализацию своих предложений, делая опыт интернет-шопинга каждого клиента уникальным.

В ноябре все участники, которые зарегистрируются в недавно запущенной платформе Cashback и совершат покупку на сумму свыше 500 грн в течение первых 10 дней после регистрации, получат поздравительный бонус в размере 120 грн и ваучер на фильм на платформе Rakuten TV, которая доступна в 43 странах, включая Украину.

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