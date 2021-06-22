Новости компаний 50 минут назад

Разновидности и характеристики офисных кресел: обзор от Маркет Мебели

Наш обзор, составленный с помощью специалистов интернет-магазина Маркет Мебели, даст представление о том, что такое офисное кресло, какие существуют разновидности, чем они отличаются и на какие параметры нужно обращать внимание в процессе подбора

Разновидности и характеристики офисных кресел: обзор от Маркет Мебели Разновидности и характеристики офисных кресел: обзор от Маркет Мебели

Независимо от профессии человека и направленности компании, в большинстве случаев суть работы заключается в выполнении различных заданий за компьютером. Тот, кто хотя бы раз сидел перед экраном больше 4-5 часов, знает, насколько это утомительно, а иногда даже больно, если спина принимает неправильное положение, мышцы перенапрягаются и какие-то нервы защемляются. Решить проблему можно, если купить офисное кресло с подходящими характеристиками. Казалось бы, что тут сложного?

Разнообразие товаров, представленных в продаже, позволяет при любом бюджете купить красивое, удобное и долговечное изделие. Но уже на начальном этапе у многих возникают трудности со сравнением вариантов, связанные с банальным непониманием их отличий. Наш обзор, составленный с помощью специалистов интернет-магазина Маркет Мебели, даст представление о том, что такое офисное кресло, какие существуют разновидности, чем они отличаются и на какие параметры нужно обращать наиболее пристальное внимание в процессе подбора.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как устроены офисные кресла, принцип их работы

Чтобы обеспечивать высокий уровень комфорта, современные модели позволяют регулировать высоту, наклон спинки, а также вращаются вокруг собственной оси. Таким образом, люди разного роста и веса имеют возможность выполнять разные рабочие задачи, не перегружая спину и затрачивая на движения минимум усилий. Одним из главных внутренних механизмов является газлифт, отвечающий за изменение высоты. Человеку достаточно нажать на рычаг управления, чтобы переместить газ из одного резервуара в другой (или не дать ему перемещаться) и обеспечить опускание или поднятие конструкции за счет изменения положения поршня.

Разновидности кресел для офиса

Сейчас наиболее востребованы компьютерные кресла, то есть адаптированные для того, чтобы в них можно было долго сидеть перед монитором. Однако есть и другие разновидности, которые имеют ряд конструктивных и визуальных отличий в зависимости от того, для кого предназначена мебель:

  • для начальника — выделяются на фоне остальных благодаря более крупным габаритам, широкому функционалу и презентабельности. Как правило, их делают с обивкой из натуральной кожи;
  • для сотрудников — сочетают в себе комфортность, базовый набор опций, приемлемую цену и устойчивую конструкцию;
  • для посетителей — удобные и достаточно большие, чтобы в них могли расположиться люди разного роста и комплекции;
  • для детей и подростков — оснащены множеством механизмов регулировки, что позволяет адаптировать их под растущий организм. Их делают из экологичных материалов с минимальным количеством острых углов.

В любой категории есть и дорогие, и бюджетные модификации отличного качества, но для удачного выбора нужно понять, на какие характеристики ориентироваться.

Основные параметры офисных кресел

Наиболее существенное значение имеют:

  • размеры кресла и его форма;
  • тип интегрированного механизма — перманент-контакт, пиастра, качание, фристайл, мультиблок, синхромеханизм, Anyfix и т.д.;
  • конструктивные особенности основания;
  • способ крепления подлокотников — к 2 частям кресла, к сиденью, к сиденью + к спинке;
  • материал;
  • высота спинки и глубина сиденья;
  • материал корпуса и обивки — древесина, металл, стекло, пластик, ткань;
  • предлагаемые производителем цветовые решения.

Быстро и легко купить офисное кресло с учетом индивидуальных предпочтений

Разобравшись с тем, какие модели вам хотелось бы приобрести для себя лично, сотрудников или посетителей, можно смело переходить в каталог Маркет Мебели и делать заказ. Как прямой партнер известных торговых марок, среди которых Новый Стиль, Richman, АМФ, Special4YOU и Kulik System, интернет-магазин может радовать покупателей:

  • демократичными ценами на все позиции;
  • регулярными обновлениями;
  • массой акционных и специальных предложений;
  • детальными описаниями и фотографиями товаров;
  • квалифицированными консультациями;
  • оперативным выполнением поставок в Украине оптом или в розницу;
  • возможностью покупки товара именно в той модификации, которая вас интересует (можно выбрать материал, цвет, размер, дополнительные функции).

Заказывая кресло офисное на этом проверенном сайте, вы можете не только быть уверенными в качестве продукции, но и рассчитывать на 2 месяца бесплатного хранения мебели на складе в Киеве или в Днепре. Кстати, многие товары доставляют бесплатно, что позволит дополнительно сэкономить немалую сумму денег.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как выбрать дизайн арки и подходящий материал для облицовки проема?
Как выбрать дизайн арки и подходящий материал для облицовки проема?
Газ или индукция: что поставить на кухню
Газ или индукция: что поставить на кухню
Как выбрать размер телевизора
Как выбрать размер телевизора
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  5. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...