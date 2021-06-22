Разновидности и характеристики офисных кресел: обзор от Маркет Мебели

Независимо от профессии человека и направленности компании, в большинстве случаев суть работы заключается в выполнении различных заданий за компьютером. Тот, кто хотя бы раз сидел перед экраном больше 4-5 часов, знает, насколько это утомительно, а иногда даже больно, если спина принимает неправильное положение, мышцы перенапрягаются и какие-то нервы защемляются. Решить проблему можно, если купить офисное кресло с подходящими характеристиками. Казалось бы, что тут сложного?

Разнообразие товаров, представленных в продаже, позволяет при любом бюджете купить красивое, удобное и долговечное изделие. Но уже на начальном этапе у многих возникают трудности со сравнением вариантов, связанные с банальным непониманием их отличий. Наш обзор, составленный с помощью специалистов интернет-магазина Маркет Мебели, даст представление о том, что такое офисное кресло, какие существуют разновидности, чем они отличаются и на какие параметры нужно обращать наиболее пристальное внимание в процессе подбора.

Как устроены офисные кресла, принцип их работы

Чтобы обеспечивать высокий уровень комфорта, современные модели позволяют регулировать высоту, наклон спинки, а также вращаются вокруг собственной оси. Таким образом, люди разного роста и веса имеют возможность выполнять разные рабочие задачи, не перегружая спину и затрачивая на движения минимум усилий. Одним из главных внутренних механизмов является газлифт, отвечающий за изменение высоты. Человеку достаточно нажать на рычаг управления, чтобы переместить газ из одного резервуара в другой (или не дать ему перемещаться) и обеспечить опускание или поднятие конструкции за счет изменения положения поршня.

Разновидности кресел для офиса

Сейчас наиболее востребованы компьютерные кресла, то есть адаптированные для того, чтобы в них можно было долго сидеть перед монитором. Однако есть и другие разновидности, которые имеют ряд конструктивных и визуальных отличий в зависимости от того, для кого предназначена мебель:

для начальника — выделяются на фоне остальных благодаря более крупным габаритам, широкому функционалу и презентабельности. Как правило, их делают с обивкой из натуральной кожи;

для сотрудников — сочетают в себе комфортность, базовый набор опций, приемлемую цену и устойчивую конструкцию;

для посетителей — удобные и достаточно большие, чтобы в них могли расположиться люди разного роста и комплекции;

для детей и подростков — оснащены множеством механизмов регулировки, что позволяет адаптировать их под растущий организм. Их делают из экологичных материалов с минимальным количеством острых углов.

В любой категории есть и дорогие, и бюджетные модификации отличного качества, но для удачного выбора нужно понять, на какие характеристики ориентироваться.

Основные параметры офисных кресел

Наиболее существенное значение имеют:

размеры кресла и его форма;

тип интегрированного механизма — перманент-контакт, пиастра, качание, фристайл, мультиблок, синхромеханизм, Anyfix и т.д.;

конструктивные особенности основания;

способ крепления подлокотников — к 2 частям кресла, к сиденью, к сиденью + к спинке;

материал;

высота спинки и глубина сиденья;

материал корпуса и обивки — древесина, металл, стекло, пластик, ткань;

предлагаемые производителем цветовые решения.

Быстро и легко купить офисное кресло с учетом индивидуальных предпочтений

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