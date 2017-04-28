Энергетики и коммунальщики профинансируют НКРЭКУ на 400 млн гривень

28 апреля 2017, 16:00
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Бюджет регулятора тарифов в энергетике и коммунальных услугах увеличат почти до 400 млн гривень в 2018 году. Большая часть бюджета должна пойти на увеличение зарплат сотрудникам

Энергетики и коммунальщики профинансируют НКРЭКУ на 400 млн гривень | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила плановый размер отчислений за регулирование рынков от частников рынков на 2018 год — около 400 млн грн. Такое решение приняли члены комиссии 28 апреля 2017 года.

По закону комиссия самостоятельно утверждает план отчислений за регулирование рынков.

В 2018 году она установила отчисления на уровне 0,065% чистого дохода участника рынка за предыдущий квартал. Согласно закону об НКРЭКУ максимальная ставка — до 0,1% чистого дохода участника за предыдущий квартал.

Для расчета ставки отчислений на работу комиссии на 2018 год, НКРЭКУ проанализировала данные о чистом доходе участников рынков энергетики и коммунальных услуг.

В частности, суммарный чистый доход участников рынков в 2016 году составил 671,08 млрд грн. Исходя из плановой потребности финансирования в 2018 году, комиссия рассчитала проект бюджета — 398,513 млн грн.

Из них — 313,5 млн грн должны направить на зарплату сотрудников, 68,9 млн грн — на выплату налогов, 3,5 млн — на развитие, а 2,5 млн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Согласно штатному расписанию НКРЭКУ, бюджет рассчитан на 600 штатных сотрудников. Однако по состоянию на 1 января 2017 года, в комиссии работали 464 сотрудника.

Бюджет регулятора на 2016 год составил 52,2 млн грн, из которых 40,259 млн грн это зарплата, начисления на оплату труда — 8,925 млн грн. А среднемесячная зарплата сотрудников составляла около 5,6 тыс. грн.

Закон об НКРЭКУ предусматривает, что работа комиссии финансируется из специального фонда, в который будут поступать взносы участников рынков энергетики и коммунальных услуг. НКРЭКУ самостоятельно разрабатывает проект своего бюджета и согласовывает его в комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

В комиссии отмечают, что финансирование работы НКРЭКУ за счет участников рынка возможно после изменений в Бюджетном кодексе Украины: в частности, статей, которые определяют доходы и затраты специального фонда госбюджета и процесс формирования проекта бюджета.

По материалам: "Дело"
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Теги: госрегулирование , регулирование , тарифы

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Энергетики и коммунальщики профинансируют НКРЭКУ на 400 млн гривень | Энергетика | Дело
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