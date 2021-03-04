"Репутационные АКТИВисты — 2021": 43 номинации, 650 номинантов, 150 экспертов

15 февраля 2021 года начал работу экспертный совет VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты". Это ежегодное исследование, нацеленное на общественное и профессиональное признание заслуг компаний, чьи руководители и коммуникационные департаменты наиболее системно и качественно занимаются вопросами управления корпоративной репутацией.

В основу методики рейтингования положены 5 ключевых критериев: "Репутационная стабильность", "Имиджевый капитал КСО", "Медийная активность", "Инновационный подход", "Антикризисная устойчивость". Номинантами Рейтинга автоматически становятся наиболее заметные в информационном поле компании большинства отраслей экономики. Жюри проекта представлено исключительно профильными независимыми аналитиками и медиаэкспертами.

По итогам оценивания систем репутационного менеджмента компаний-номинантов, определяются 5 абсолютных чемпионов в сквозных функциональных номинациях согласно критериям оценки, а также компании, являющиеся отраслевыми "чемпионами", которые набрали наибольшее количество баллов по всему комплексу оценочных показателей.

Елена Деревянко, председатель Оргкомитета Рейтинга, вице-президент Украинской PR-Лиги и доктор экономических наук, рассказала о "Репутационных АКТИВистах — 2021" следующее: "В рамках VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией жюри из 150 экспертов оценит системы управления репутацией более чем 650 компаний в 43 номинациях. Учитывая значимость фармацевтической и медицинской индустрии в ковидное время, мы разделили на 4 подноминации этого профиля: "Аптеки", "Медклиники", "Медицинские лаборатории", "Производители и импортеры". Кроме того, уточнили названия номинаций по авто- и агрорынку, а также по ТЭК. Вместо "Автобрендов" у нас теперь "Авторитейлеры", вместо агросектора — "Агрохолдинги — производители и трейдеры", а в составе ТЭК вместо подноминации "Нефтепереработка и ритейл" в этом году будет "Ритейл нефтепродуктов".

Кроме того, как сообщила Елена Деревянко, в этом году Рейтинг пройдет при поддержке известной юридической фирмы "Астерс", которая станет генеральным партнером проекта.

Жюри VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" будет работать до середины марта, после чего команда аналитиков подведет итоги оценки. Победители рейтинга станут известны 15 апреля 2021 года — в рамках Международного PR-Фестиваля — авторитетного крупнейшего ежегодного отраслевого мероприятия коммуникационной индустрии с почти 20-летней историей. После обнародования списка репутационных чемпионов Украины Оргкомитет Рейтинга разошлет специально изданный традиционный альманах с результатами "Репутационных АКТИВистов — 2021".