Тарифы на интернет в Украине могут вырасти из-за новых пошлин на оптоволокно

В Украине может на 12% увеличиться абонентская плата за интернет и стоимость строительства новых телекоммуникационных сетей. Причиной этого может стать решение Окружного административного суда Киева, который 28 октября начал рассматривать иск производителей кабельной продукции "Одессакабель" и "Южкабель". Компании просят суд вернуть ранее отмененное решение Межведомственной комиссии по международной торговле о введении спецпошлины 23,5% на кабельную продукцию, в том числе и на оптоволоконный кабель.

Данное решение было принято Межведомственной комиссией по международной торговле, а затем отменено из-за того, что против него высказывались телекоммуникационщики и Министерство цифровой трансформации.

Напомним, "Одессакабель" и "Южкабель" еще в 2020 году обратились в Министерство экономики с просьбой исследовать импорт кабелей в Украину. На основании этой жалобы Межведомственная комиссия по международной торговле начала расследование относительно возможного демпинга при импорте кабелей в Украину.

В середине сентября комиссия предоставила свои выводы. Так, исследуя период с 2017 по 2020 годы, комиссия пришла к выводу, что за исследуемое время объемы производства украинских производителей снизились на 7,28%, объемы их продаж на внутреннем рынке — на 8,57%, а прибыль — на 39%. Комиссия отметила, что в данном случае отечественному производителю грозит разорение и возможное закрытие, и решила ввести специальные пошлины на кабельную продукцию, в том числе и оптоволоконные кабели в размере 23,5%.

Решение о спецпошлинах было принято в апреле, а опубликовано 14 сентября. Таким образом, спецпошлины должны были вступить в действие 15 октября. Однако такое решение довольно сильно взбудоражило телеком-индустрию, и не только.

По мнению Интернет ассоциации Украины, из-за спецпошлин повысится стоимость эксплуатации существующих телекоммуникационных сетей (они нуждаются в плановой модернизации, ремонте повреждений и т.д.), а это приведет к росту тарифов на интернет на 7-12%.

Кроме того, из-за такого протекционизма стоимость строительства новых телекоммуникационных сетей повысится более чем на 20%, поскольку при строительстве сетей доля стоимости кабеля в материалах достигает 90%. А это будет чревато срывом правительственных программ цифровизации страны.

Тут стоит напомнить, что еще в апреле Министерство цифровой трансформации запустило масштабный проект, который предполагал подключение к оптоволоконному интернету 3 тысяч сел, а из государственного бюджета на это выделили 500 млн гривен. В Минцифры говорят, что объемы производства некоторых видов товара национальными производителями недостаточны для украинского рынка, поэтому пошлины на кабельную продукцию могут привести к дефициту и удорожанию развития сетей.

"Введение пошлин может привести к уменьшению темпов развертывания сети как фиксированного, так и мобильного интернета. Украинский рынок кабельной продукции может стать менее конкурентным, ведь национальные производители из-за введения пошлин могут превратиться в монополистов", — сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

Учитывая аргументацию коллег из Минцифры, Минэкономики пересмотрело свое решение и пришло к выводу, что национальные интересы Украины не требуют введения специальных пошлин на кабельную продукцию.

Однако с этим категорически не согласились "Одессакабель" и "Южкабель", которые в конце октября обратились в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решение МКМТ, то есть оставить пошлины в силе. Суд иск принял и решил рассматривать по сокращенной процедуре (без прения сторон). Таким образом, пошлины на кабельную продукцию могут ввести решением суда.

По мнению директора по развитию массового сегмента компании "Укртелеком" Дениса Захаренко, ситуация с возвратом пошлины может негативно повлиять на реализацию программ развития интернета для большинства интернет-провайдеров, повысив себестоимость строительства сетей или сократив доступные альтернативы кабельной продукции.

"Понятно, что увеличение себестоимости строительства будет влиять либо на повышение цен для новых абонентов, либо на сокращение программ развития интернета (отказы операторов проводить интернет в отдаленные населенные пункты). Нужно обратить внимание, что стоимость кабеля далеко не единственный фактор давления цены для потребителя при развитии новой сети — здесь и способ прокладки сети, качество и соответствие нормативам проведения работ и т.д.", — говорит Захаренко.

При этом он отмечает, что хотя прямой связи между ценами для существующих абонентов и ростом цен на кабельную продукцию нет, рост этой составляющей себестоимости строительства новой сети негативно повлияет на развитие интернет-покрытия и будет одним из инфляционных факторов влияния на стоимость услуг.

В целом, согласно тексту определения суда, рассмотрение этого вопроса может занять 35 дней с момента публикации решения (1 ноября), а само решение будет принято уже в декабре.