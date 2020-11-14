Бизнес 30 минут назад

Ресторанный бизнес рассчитывает на продолжение диалога с главой МОЗ Максимом Степановым

Состоялась встреча сообщества киевских рестораторов, на которой около 300 участников обсудили ситуацию, и приняли решение действовать исключительно в правовом поле

Unsplash.com Unsplash.com
Unsplash.com

Ресторанный бизнес рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Министерством здравоохранения, инициированный главой МОЗ Максимом Степановым.

Об этом заявил ресторатор Сергей Ситников во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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"Я хотел бы поблагодарить Вас от своего имени и от имени коллег, с которыми сегодня встретились. Нам бы хотелось, чтобы у нас и в дальнейшем была возможность такого диалога. Мы все социальные люди и мы прекрасно понимаем, что вы сейчас на острие атаки ", — сказал Сергей Ситников, обращаясь к министру здравоохранения Максима Степанова.

Также ресторатор рассказал, что на этой неделе состоялась встреча сообщества киевских рестораторов, на которой около 300 участников обсудили ситуацию, и приняли решение действовать исключительно в правовом поле.

Сергей Ситников также призвал Кабинет Министров Украины поддержать ресторанную отрасль и выразил надежду на диалог бизнеса не только с Минздравом, но и с другими ветвями власти.

Ранее торговым заведениям, которым отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешили работать во время карантина "выходного дня", без ограничения торгового ассортимента.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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