Революция в уходе за волосами с Moroccanoil

Когда-то канадская леди Кармен Таль путешествовала по Израилю и неудачно покрасила волосы в одном из салонов Тель-Авива. Она обратилась к другим мастерам за помощью и была поражена эффективностью их восстанавливающего средства — арганового масла. Сильно поврежденные волосы быстро стали сияющими, гладкими и послушными. Тогда Кармен взяла на себя миссию поделиться чудо-продуктом с женщинами всего мира, а спустя примерно полгода индустрия пополнилась первыми флаконами Moroccanoil.

Создание инновационного средства стало началом революции в уходе за волосами и привело к разработке полноценных серий на основе питательного масла аргании, которое превратилось в фирменную "фишку" бренда. Кармен Таль поставила перед собой задачу — всегда поддерживать высокое качество косметики. Менее чем за десять лет Moroccanoil стал культовой маркой на бьюти-рынке.

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Эффективные средства для здоровья и красоты всех типов волос

Абсолютный бестселлер бренда — восстанавливающее масло, богатое жирными кислотами, минералами и витаминами. Продукт подходит для всех типов волос, обеспечивает защиту, гладкость и блеск, облегчает укладку и сокращает время сушки.

Многие средства Moroccanoil в EVA.UA разделены на коллекции для решения определенных задач и ухода за различными типами (тонкие, жесткие, вьющиеся).

Восстанавливающие — предназначены для нормальных и поврежденных волос. Улучшают их состояние и укрепляют структуру благодаря протеинам и питательным веществам в составе.

Разглаживающие — предотвращают спутывание непослушных и вьющихся волос, смягчают и питают, облегчают укладку.

Увеличивающие объем — подходят для нормальных и тонких волос, придают упругость и пышность без утяжеления.

Увлажняющие — поддерживают водный баланс нормальных и сухих волос.

Бренд предлагает продукты для текстуры и завивки, высокоэффективные линейки на основе арганового масла для создания и завершения укладки (объем, сияние, термозащита), ухода за кожей головы.

Для продукции бренда характерен экзотический аромат, который окутывает ощущением расслабленности и навевает мысли об отдыхе на морском берегу либо в шикарном СПА: необычное сочетание пряного имбиря и мускуса переплетается со сладкими цветами и дарит умиротворение.

Сила арганового масла в средствах Moroccanoil

Марокканская аргания растет в полупустынных районах Средиземноморья. За счет маленьких листьев и глубоких корней она стойко переносит порывы сухого ветра и потерю влаги, успешно выживает в тяжелых климатических условиях и дает урожай насыщенных маслом орехов. Местные женщины давно используют аргановое масло для здоровья и блеска волос, ведь в нем заключена преобразующая сила красоты.

Благодаря содержанию незаменимых жирных кислот, антиоксидантов и витамина E аргановое масло возвращает поврежденным, ослабленным и тусклым волосам сияние, эластичность, мягкость и упругость, нейтрализует свободные радикалы и замедляет старение, уменьшает влияние ультрафиолета. С каждым использованием средства на основе масла волосы получают порцию питательных веществ и становятся красивее.

История Moroccanoil началась с простого стремления подарить всем желающим омолаживающую силу аргании, которая в итоге легла в основу его философии. Особенность современных продуктов бренда в том, что все они содержат ценное аргановое масло. Специалисты компании используют только качественное марокканское сырье холодного отжима.

Сегодня Moroccanoil держится среди лидеров по производству продукции для волос на основе растительных масел. Его миссия — дарить и усиливать красоту каждый день с помощью средств исключительного качества.