Кто купил завод "Карпатнефтехим" у российскиго "Лукойла" (обновлено)

Уточнена информация о покупателях ООО "Карпатнефтехим"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на покупку более 75% акций Lukoil Chеmical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит 100% ООО "Карпатнефтехим" (Калуш Ивано-Франковской обл.).

Согласно сообщению комитета, компании Techinservice Limited (Лондон, Великобритания) разрешено купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical, не указанному физлицу-гражданину Украины через Xedrian Holding Ltd (Кипр) — более 75% Lukoil Chеmical.

По данным Лига.Бизнес, Techinservice Limited — компания, зарегистрированная в Лондоне. Она является дочерней структурой компании предприятия Техинсервис, которое производит в Украине биоэтанол.

Сегодня Лига уточнила, что покупателями завода являются бизнесмен Игорь Щуцкий и еще один человек, имя которого не называется.

Щуцкий купил у Лукойла до 50% "Карпатнефтехима". "Сумма сделки составила $25 млн на двоих покупателей. У нас будут почти равные доли (в Карпатнефтехиме. — Ред.)", — цитируется Щуцкий.

Одним из главных видов сырья для Карпатнефтехима является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В декабре прошлого года по инициативе депутата от Народного фронта Олега Крышина, Верховная Рада освободила импорт СУГ в качестве сырья для производства этилена от уплаты акциза. Единственный производитель этилена в Украине — "Карпатнефтехим". Абзац исправлен после публикации.

"Планируем запустить "Карпатнефтехим" в апреле или в крайнем случае в мае этого года. При 100%-ной базовой загрузке завод сможет производить до 250 000 тонн этилена", — говорит Щуцкий.

По его прогнозам, ежемесячно предприятие будет потреблять до 35тыс. тонн сжиженного газа в качестве сырья. В прошлом году Украина импортировала от 70тыс. тонн — 100 тыс. тонн СУГ в месяц. В целом за 2016 года — 1,1 млн тонн.