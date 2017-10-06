"Роснефть" продаст 50 млн тонн дизтоплива владельцу украинского нефтепродуктопровода

"Роснефть" заключил экспортный контракт на 10 лет со швейцарским трейдером ITC Industry Trading Company SA, главой которой является владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода гражданин Германии Анатолий Шефер. Такую информацию "Роснефть" обнародовала в системе раскрытия корпоративной информации компаниями РФ.

"Роснефть" обязуется поставлять на экспорт от 3 до 5 млн тонн в год дизельного топлива Евро c содержанием серы до 10 ppm. Поставки рассчитаны на 10 лет с 1 января 2018 года до 30 июня 2028 года включительно, с возможностью поставки переходящих объемов.

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента не определен, поскольку зависит от рыночных цен на дизельное топливо в долгосрочной перспективе, цена каждой поставки определяется по формуле", — говорится в сообщении.

ITC Industry Trading Company SA в 2017 году стала крупным экспортером нефтепродуктов "Роснефти". В частности, по состоянию на 25 августа 2017 года, "Роснефть" экспортировала через ITC продукцию на сумму около $300 млн — дизельное топливо, мазут, сжиженный газ, этилен и другие виды нефтепродуктов.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, часть нефтепродуктов экспортируют в Израиль, Нидерланды, Грецию.

Согласно швейцарскому реестру юридических лиц, членом совета директоров ITC Industry Trading Company SA является гражданин Германии Анатолий Шефер. Ему также принадлежит другая швейцарская компания — International Trading Partners AG.

В Украине International Trading Partners AG принадлежит нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" (ПЗТ). Непосредственно Шеферу принадлежит 1% "ПрикарпатЗападТранса", остальные 99% — в собственности International Trading Partners. Конечным бенефициаром ПЗТ, по данным украинского реестра является Шефер.

Трубопроводу используется для поставки в Украину российского дизтоплива. Единственным поставщиком российского дизтоплива с 2016 года являлась "Роснефть" через группу Proton Energy Нисана Моисеева. Однако в 2017 году монополию разрушил "Газпром", которой через "Торговый дом Сокар Украина" поставил 700 тонн дизтоплива.

По данным liga.net, две швейцарских компании Шефера — ITC Industry Trading и International Trading Partners — ранее проводили сделки с украинскими компаниями, связанными с окружением Виктора Медведчука.