Россия остается основным покупателем украинского вина

В январе-апреле текущего года Украина импортировала 12 млн литров вина на $23,4 млн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

В частности, больше всего вина в течение указанного периода Украина импортировала из России — на $ 6 млн, что составляет 25,7% от общего объема импорта.

На втором месте — Грузия, с которой было импортировано вина на $ 3,4 млн (14,65%). Третью строчку заняла Франция — $3,3 млн (14%).

В то же время, экспорт вина в Украину, за указанный период, составил $12 млн, что в 2 раза меньше чем импорт. В частности, больше всего вина было поставлено в Россию — на $6,3 млн (52,8%).