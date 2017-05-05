Россия остается основным покупателем украинского вина

06 мая 2017, 10:00
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За первых 4 месяца 2017 года Украина импортировала вина на $23,4 млн. Продажи вина на внешние рынки составили $12 млн

Россия остается основным покупателем украинского вина | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

В январе-апреле текущего года Украина импортировала 12 млн литров вина на $23,4 млн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

В частности, больше всего вина в течение указанного периода Украина импортировала из России — на $ 6 млн, что составляет 25,7% от общего объема импорта.

На втором месте — Грузия, с которой было импортировано вина на $ 3,4 млн (14,65%). Третью строчку заняла Франция — $3,3 млн (14%).

В то же время, экспорт вина в Украину, за указанный период, составил $12 млн, что в 2 раза меньше чем импорт. В частности, больше всего вина было поставлено в Россию — на $6,3 млн (52,8%).

По материалам: Agravery
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Теги: потребрынки , вино , алкоголь , экспорт , импорт , россия

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Россия остается основным покупателем украинского вина | Потребрынки | Дело
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