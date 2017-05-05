Россияне усложнили авиапутешественникам въезд через Беларусь

Россия вводит пограничный контроль для граждан третьих стран, которые прибывают из Беларуси или улетают из РФ. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Новые правила вступят в силу с 15 мая 2017 года: все рейсы между странами переведут в международные сектора аэропортов.

Пр этом, российских и беларуских пассажиров проверят не будут, подчеркнул Рапота. Но россияне и беларусы должны сохранять посадочный талон, который подтверждает их прилет или вылет в соседнюю страну.

"Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", — сказал Рапота.

Россияне заявили о планах ввести режим пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы в феврале. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников.

Отметим, что после прекращения авиасообщения между Россией и Украиной, пассажиры начали летать через Минск.