Россияне усложнили авиапутешественникам въезд через Беларусь

05 мая 2017, 14:23
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Росийские пограничники будут проверят граждан третьих стран, которые прилетают в Россию через Беларусь

Россияне усложнили авиапутешественникам въезд через Беларусь | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Россия вводит пограничный контроль для граждан третьих стран, которые прибывают из Беларуси или улетают из РФ. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Новые правила вступят в силу с 15 мая 2017 года: все рейсы между странами переведут в международные сектора аэропортов.

Пр этом, российских и беларуских пассажиров проверят не будут, подчеркнул Рапота. Но россияне и беларусы должны сохранять посадочный талон, который подтверждает их прилет или вылет в соседнюю страну.

"Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", — сказал Рапота.

Россияне заявили о планах ввести режим пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы в феврале. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников.

Отметим, что после прекращения авиасообщения между Россией и Украиной, пассажиры начали летать через Минск.

По материалам: Лента.Ру
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Теги: авиаперевозки , беларусь , россия

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Россияне усложнили авиапутешественникам въезд через Беларусь | Транспорт | Дело
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