Российские хакеры пытались "клонировать" радио "Армия ФМ" — Минобороны

На одной из платформ с программами для смартфонов обнаружили приложение "Армия FM онлайн" неизвестного происхождения для прослушивания якобы первого в Украине военного радио armyfm.com.ua.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора.

По информации Минобороны, в ноябре в городе Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".

"Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку", — отмечают в оборонном ведомстве.

В Минобороны также отмечают, что прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих ''Джура'', где анонимными лицами распространяется информация, в частности, об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшении качества питания и тому подобное.

"Наше духовное наполнение зависит от качества потребленного содержания, а поэтому призываем быть бдительными при установлении приложений и потреблении их контента. Будьте на волнах истинного Армия ФМ через сайт armyfm.com.ua. Враг не оставляет попыток найти путей влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", — призывают в министерстве.

Напомним, в октябре Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявили обвинения шести офицерам подразделения 74455 Главного разведывательного управления Вооруженных сил России в ряде масштабных хакерских атак в разных странах мира.

В США считают, что российские хакеры и их сообщники участвовали в компьютерных атаках, направленных на поддержку усилий российского правительства по дестабилизации ситуации в Украине, Грузии, срыву выборов во Франции, Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчане в 2018 году, а также в качестве своеобразной ответной меры на попытки привлечь РФ к ответственности за использование нервно-паралитического вещества "Новичок" для отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.