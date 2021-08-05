"Ровноазот" из-за аварии установит систему мониторинга качества воздуха онлайн

На заводе "Ровноазот" планируют установить автоматизированную систему экологического мониторинга состояния воздуха. Как говорится в сообщении Group DF, в рамках проекта, финансируемого за средства предприятия, будут закуплены и установлены датчики мониторинга по периметру его территории.

Система будет в режиме реального времени контролировать качество воздуха, в частности, наличие и концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере — содержание оксида углерода (СО), аммиака (NH), диоксида азота (NO).

По словам председателя правления предприятия Михаила Заблуды, решение установить систему экомониторинга воздуха связано с чрезвычайной ситуацией на "Ровноазоте", произошедшей 20 июля.

"Это наша инициатива, которую поддержали госорганы, местные власти. Мы видим колоссальный запрос общества на информацию о состоянии окружающей среды и хотим максимально информировать людей... Мы продемонстрируем, что производство на ЧАО "Ровноазот" полностью соответствует всем экологическим нормам и требованиям безопасности", — добавил он.

По словам Заблуды, система будет сертифицирована не только украинскими регуляторами, но и независимыми международными аудиторами, которые подтвердят ее соответствие международным стандартам.

Он подчеркнул, что в холдинге Ostchem уже есть практический опыт построения таких систем. Ранее система онлайн-мониторинга была установлена на заводе "Стирол" в Горловке.

Сейчас специалисты завода начали подготовительные работы для установки новой системы и разрабатывают всю необходимую документацию для выбора подрядчика.

Проект будет проводиться в несколько этапов: проведение международного тендера и выбор подрядчика, заключение контракта с подрядчиком, разработка проекта, монтаж и запуск работы датчиков, организация автоматического анализа и передачи данных на сайт предприятия, сертификация.

На реализацию всего проекта, по предварительным расчетам, понадобится около десяти месяцев. Ожидается, что установка системы мониторинга и сертификация будет завершена к весне 2022 года.

Отмечается, что на "Ровноазоте" сейчас действует лаборатория, постоянно следящая за состоянием окружающей среды: дважды в день проводится мониторинг и контроль за состоянием сточных вод на промплощадке, а также три раза в месяц осуществляется контроль за сточными водами.

На предприятии проводятся анализы на определение уровня pH, нитрат, нитрит-, сульфат-, фосфат-, аммоний-ионов, металлов. Согласно графику контроля, утвержденному главным инженером, проводится ежедневный мониторинг состояния воздуха рабочей зоны, три раза в неделю осуществляются контроль воздуха в пределах санитарно-защитной и селитебной зоны.

Также на заводе проводится ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха на промплощадке. При этом, в частности, проводятся анализы на содержание таких газов, как аммиак, диоксид азота, оксид углерода.

"Ровноазот" указывает, что в день производственной неполадки лаборатория работала круглосуточно, и все пробы показывали уровень нитрозного газа в воздухе в три раза ниже допустимого уровня.

В Group DF заверяют, что на всех предприятиях холдинга Оstchem после аварии 20 июля были проведены дополнительные технические проверки безопасности работы всех ключевых цехов, тщательная диагностика всех трубопроводов и оборудования. Также был проведен дополнительный инструктаж персонала по технике безопасности и проведены дополнительные обучения.

Напомним, что 20 июля на "Ровноазоте" произошла авария: прорвало трубопровод в цехе производства азотной кислоты, из-за чего образовалось оранжевое облако оксида азота.

Государственная экологическая инспекция зафиксировала 10-кратное превышение нитратов в почве около предприятия, а также менее серьезные превышения у соседних сел.

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