Rozetka відкрила магазини в двох прифронтових містах

Маркетплейс Rozetka повертається до прифронтових міст. Компанія відкрила магазини в Краматорську та Константинівці Донецької області.

Про це 15 серпня в Facebook повідомив Владислав Чечоткін.

У кожному місті відкрили по одному магазину. Приміщення відремонтовані, хоча й відкриті у будівлях, куди могли потрапляти снаряди.

У них працюють 6 співробітників. 2 дівчини і 4 хлопця. Співробітників звуть Микита, Валерія, Вадим, Дмитро, Ксенія, Руслан.

Чечоткін зауважив, що Rozetka вже доставила перші замовлення. Серед них — засоби гігієни, дитячі пюре, корм для котів та кошачі іграшки. Загалом ТОП-3 товарів по продажам у Краматорську та Константинівці сформували такі товари: корм для кішок, кава та чай у грошовому еквіваленті — мобільні телефони.

"(З Краматорська та Константинівки — Delo.ua) давно пішов весь великий рітейл, але залишилися люди. Незважаючи на постійну небезпеку, обстріли, страх, вони продовжують жити, любити і, судячи зі звітів по продажам — навіть робити консервацію. Серед замовлень також багато засобів для догляду за тілом, дитячі пюре, корм для котів усіх видів і навіть кошачі іграшки. Життя триває попри усе", — додав бізнесмен.

Зауважимо, що, зокрема, Краматорськ постійно потрапляє під ворожий вогонь. Лише 14 серпня внаслідок удару по місту одна людина загинула.