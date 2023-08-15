Rozetka открыла магазины в двух прифронтовых городах

Маркетплейс Rozetka возвращается в прифронтовые города. Компания открыла магазины в Краматорске и Константиновке Донецкой области.

Об этом 15 августа в Facebook сообщил Владислав Чечеткин.

В каждом городе открыли по одному магазину. Помещения отремонтированы, хотя и открыты в домах, куда могли попадать снаряды.

В них работают 6 сотрудников. 2 девушки и 4 парня. Сотрудников зовут Никита, Валерия, Вадим, Дмитрий, Ксения, Руслан.

Чечеткин заметил, что Rozetka уже доставила первые заказы. Среди них средства гигиены, детские пюре, корм для кошек и кошачьи игрушки. В общей сложности ТОП-3 товаров по продажам в Краматорске и Константиновке сформировали следующие товары: корм для кошек, кофе и чай. В денежном эквиваленте – мобильные телефоны.

"(Из Краматорска и Константиновки — Delo.ua) давно ушел весь большой ритейл, но остались люди. Несмотря на постоянную опасность, обстрелы, страх, они продолжают жить, любить и, судя по отчетам по продажам — даже делать консервацию. Среди заказов также много средств по уходу за телом, детские пюре, корм для кошек всех видов и даже кошачьи игрушки. Жизнь продолжается несмотря ни на что", — добавил бизнесмен.

Заметим, что Краматорск, в частности, постоянно попадает под вражеский огонь. Только 14 августа в результате удара по городу один человек погиб.