От карты памяти к павербанку: как менялся спрос украинцев на товары в интернете за 13 лет

По данным онлайн-ритейлера Rozetka, за последние 13 лет предпочтения украинцев относительно покупки товаров онлайн менялись несколько раз. Самым популярным товаром в 2010 году был фотоаппарат, а в 2023-м – павербанк.

Об этом сообщила пресс-служба Rozetka.

С 2010-го по 2016-й самой популярной категорией товаров на Rozetka были компьютеры и ноутбуки. Затем их заменили смартфоны, телевизоры и электроника, ранее занимавшие 2 позицию в рейтинге. С начала полномасштабной войны в 2022 году наибольшим спросом среди всех категорий пользуются товары для дома: посуда, бытовая химия, мебель, лампы и светильники, хозяйственные товары, альтернативные источники энергии и т.д.

Примечательно, что категория "Детские товары", которая в 2021-м занимала 3 место, с началом полномасштабной войны сместилась на последние позиции в десятке.

Спрос на конкретные продукты также менялся с годами. Наиболее продолжительное время популярностью пользовались карты памяти (2012–2015). В 2016 году на первое место вышли павербанки, удерживавшие позицию до 2018-го. В годы пандемии (2020-2021) рейтинг самых популярных товаров возглавили влажные салфетки.

Павербанки вернули лидерство в 2022-2023 гг. Кроме того, в 2023-м популярностью пользовалась соль из лимитированной партии "Мощь. Украинская каменная". Ее запустили в продажу в рамках совместной инициативы ГП "Артемсоль" и фандрейзинговой платформы UNITED24: 465 гривен по продаже каждой пачки шли на закупку дронов-камикадзе для ГУР.

В разные годы популярны были такие товары: фотоаппараты (2010), баллончики для пневматического оружия (2011), подгузники (2018) и подушки (2019).

Напомним, что Rozetka смогла увеличить сеть магазинов и сократила вдвое персонал за год войны. Хотя в марте 2022 года Чечеткин назвал свою компанию "пикирующим самолетом". За первые недели войны ее выручка упала с 4 млрд грн в месяц до 23 млн грн, состав был заблокирован, а покупатели массово возвращали товар. Однако "самолет" смог вернуться на траекторию.