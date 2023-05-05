Как дорогостоящая доставка товаров замедляет развитие рынка онлайн-покупок и что с этим делать?

За год полномасштабного вторжения украинцы стали чаще покупать онлайн те вещи, которые не могли приобрести в магазинах своего города или села. Но несмотря на такую ситуацию, процент людей, покупающих в интернете в Украине, меньше показателей США, Европы или развитых азиатских стран. Безусловно, вынужденная эмиграция украинцев за границу также оказывает влияние на уменьшение количества покупок. Однако есть и другие факторы.

Во-первых, украинцы все еще не доверяют онлайн-шоппингу. В том числе, потому что не могут перед покупкой подержать товар в руках и оценить ли это именно то, что им нужно.

Во-вторых, недостаточный уровень доверия к онлайн-платежам. Да, конечно, в сети есть истории, когда средства списали, а товар не отправили, но один случай на тысячи успешных – это точно не то, на основе чего следует делать выводы. В то же время, следует быть бдительным и выбирать безопасные способы оплаты, в частности через проверенные платформы.

Но согласно нашему опросу покупателей, больше всего на их решение о покупке товаров онлайн влияет стоимость доставки товаров. Средний чек покупок в интернете – 1000 грн, средняя стоимость доставки почтовыми операторами – более 100 грн. То есть покупателям нужно прибавлять к стоимости товара около 10%. Это много, особенно когда речь идет о недорогих товарах. В таком случае людям проще приобрести товар в магазине рядом с домом.

Что же делать предпринимателям для того, чтобы не лишиться заказа?

Использовать свою упаковку, а не то, что предлагают купить на отделениях почтовых операторов . Покупка коробок, наполнителя, пленки и т.п. – это удорожание конечной стоимости доставки. Если же покупать коробки, пленку, пакеты оптом, стараться паковать товары так, чтобы они занимали как можно меньше объема, то за счет этого можно сэкономить деньги покупателя, и тем самым получить больше покупателей за счет более дешевой, чем у конкурентов доставки.

Поиск наиболее эффективных способов доставки . Есть логистические компании, которые специализируются на доставке документов, есть специализирующиеся на доставке больших грузов. И именно за счет специализации, они минимизируют собственные расходы и тем самым уменьшают стоимость доставки. Конечно, предпринимателю проще работать с меньшим количеством логистов, ведь это уменьшает время для того, чтобы доставить посылки в отделения. Однако не помогает получить больше покупателей. Те, кто не боится потратить больше времени, получат больше заказов.

Бесплатная доставка от определённой суммы заказа. Это старая и распространенная практика, но и она работает по-разному. Часто можно увидеть, когда в условиях "бесплатной доставки от…" прописана сумма, которая не мотивирует подбирать товары, потому что она слишком высока, например 2000 грн, при стоимости товаров в среднем 350 грн. Ради бесплатной доставки в таком случае никто заказывать не будет. Сделают это у магазина, который предлагает бесплатную доставку от меньшей суммы. Да, на одном заказе такой магазин зарабатывает меньше. Но за счет большего количества заказов глобально магазин зарабатывает больше. При этом формирует базу лояльных покупателей, на которых потом не нужно тратить деньги на привлечение.

Оффлайн-точки с возможностью самовывоза . Конечно, владельцу небольшого онлайн-магазина не стоит инвестировать в открытие точек выдачи товара, потому что это не выгодно. Однако можно поискать варианты и договариваться с уже существующими точками. Некоторые платформы и логисты дают возможность снизить стоимость доставки, поскольку берут часть расходов на себя, или дают более низкую цену. Такой подход позволит минимизировать затраты на логистику и привлечь покупателей заказывать больше, в том числе недорогих товаров. К примеру, у нас на маркетплейсе, если у покупателя есть возможность заказать доставку до точки выдачи Rozetka, то такую возможность выбирают в 30% случаев.