Як дорога доставка товарів сповільнює розвиток ринку онлайн-покупок та що з цим робити?

За рік повномасштабного вторгнення, українці почали частіше купувати онлайн ті речі, які не могли придбати у магазинах свого міста чи села. Та незважаючи на таку ситуації, відсоток людей, які купують в інтернеті в Україні, менший від показників США, Європи чи розвинутих азійських країн. Безумовно, вимушена еміграція українців за кордон також впливає на зменшення кількості покупок. Однак є і інші фактори.



По-перше, українці все ще не довіряють онлайн-шопінгу. В тому числі, тому що не можуть перед покупкою потримати товар в руках і оцінити чи це саме те, що їм треба.

По-друге, недостатній рівень довіри до онлайн-платежів. Так, звісно, в мережі є історії, коли кошти списали, а товар не відправили, але один випадок на тисячі успішних, – це точно не те на основі чого варто робити висновки. В той же час, варто бути пильним та обирати безпечні способи оплати, зокрема через перевірені платформи..

Але згідно нашого опитування покупців, найбільше на їх рішення щодо купівлі товарів онлайн впливає – вартість доставки товарів. Середній чек покупок в інтернеті — 1000 грн, середня вартість доставки поштовими операторами — більше 100 грн. Тобто покупцям потрібно додавати до вартості товару близько 10%. Це багато, особливо коли мова йде про недорогі товари. У такому разі людям простіше придбати товар у магазині поруч з домом.

Що ж робити підприємцям для того, щоб не втратити замовлення?

Використовувати своє пакування, а не те, що пропонують купити на відділеннях поштових операторів . Покупка коробок, наповнювача, плівки тощо – це те, що здорожчує кінцеву вартість доставки. Якщо ж купувати коробки, плівку, пакети гуртом, намагатися пакувати товари так, щоб вони займали якомога менше об’єму, то за рахунок цього можна зекономити гроші покупця, і, тим самим, отримати більше покупців за рахунок дешевшої ніж у конкурентів доставки.

Пошук найбільш ефективних способів доставки . Є логістичні компанії, які спеціалізуються на доставці документів, є такі, що спеціалізуються на доставці великих вантажів. І саме за рахунок спеціалізації, вони мінімізують власні витрати, і тим самим зменшують вартість доставки. Звісно, підприємцю простіше працювати з меншою кількістю логістів, адже це зменшує час на те, щоб доставити посилки до відділень. Однак не допомагає отримати більше покупців. Ті, хто не боїться витратити більше часу, – отримають більше замовлень.

Безкоштовна доставка від певної суми замовлення. Це стара й розповсюджена практика, але і вона працює по-різному. Часто можна побачити, коли в умовах "безкоштовної доставки від…" прописана сума, яка не мотивує добирати товари, тому що вона зависока, наприклад 2000 грн, при вартості товарів в середньому 350 грн. Заради безкоштовної доставки в такому випадку ніхто замовляти не буде. Натомість зроблять це у магазина, який пропонує безкоштовну доставку від меншої суми. Так, на одному замовленні такий магазин заробляє менше. Але за рахунок більшої кількості замовлень глобально магазин заробляє більше. При цьому формує базу лояльних покупців, на яких потім не треба витрачати гроші на залучення.

Офлайн-точки із можливістю самовивозу . Звісно, власнику невеликого онлайн-магазину не варто інвестувати у відкриття точок видачі товару, бо це не вигідно. Проте можна пошукати варіанти та домовлятися з уже існуючими "точками". Деякі платформи та логісти дають можливість зменшити вартість доставки, оскільки беруть частину видатків на себе, або дають нижчу ціну. Такий підхід дозволить мінімізувати витрати на логістику та заохотити покупців замовляти більше, в тому числі недорогих товарів. Наприклад, у нас на маркетплейсі, якщо у покупця є можливість замовити доставку до точки видачі Rozetka, то таку можливість вибирають в 30% випадків.