Від карти пам’яті до павербанка: як змінювався попит українців на товари в інтернеті за 13 років

За даними онлайн-ритейлер Rozetka, за останні 13 років вподобання українців щодо купівлі товарів онлайн змінювалися декілька разів. Найпопулярнішим товаром у 2010 році був фотоапарат, а у 2023-му — павербанк.

Про це повідомила пресслужба Rozetka.

З 2010-го до 2016-го найпопулярнішою категорією товарів на Rozetka були комп’ютери та ноутбуки. Потім їх замінили смартфони, телевізори та електроніка, які раніше посідали 2 позицію в рейтингу. Від початку повномасштабної війни у 2022-му найбільший попит серед усіх категорій мають товари для дому: посуд, побутова хімія, меблі, лампи та світильники, господарські товари, альтернативні джерела енергії тощо.

Показово, що категорія "Дитячі товари", що у 2021-му посідала 3 місце, з початком повномасштабної війни змістилася на останні позиції в десятці.

Попит на конкретні товари також змінювався з роками. Найбільш тривалий час популярністю користувалися карти пам’яті (2012-2015). У 2016 році на перше місце вийшли павербанки, які утримували позицію до 2018-го. У роки пандемії (2020-2021) рейтинг найпопулярніших товарів очолили вологі серветки.

Павербанки повернули лідерство у 2022-2023 рр. Крім того, у 2023-му популярністю користувалася сіль із лімітованої партії "Міць. Українська кам’яна". Її запустили у продаж у рамках спільної ініціативи ДП "Артемсіль" та фандрейзингової платформи UNITED24: 465 гривень з продажу кожної пачки йшли на закупівлю дронів-камікадзе для ГУР.

У різні роки популярними були такі товари: фотоапарати (2010), балончики для пневматичної зброї (2011), підгузки (2018) та подушки (2019).

Нагадаємо, що Rozetka змогла збільшити мережу магазинів та вдвічі скоротила персонал за рік війни. Хоча у березні 2022 року Чечоткін назвав свою компанію "пікіруючим літаком". За перші тижні війни її виторг упав з 4 млрд грн на місяць до 23 млн грн, склад було заблоковано, а покупці масово повертали товар. Однак "літак" зміг повернутись на траєкторію.