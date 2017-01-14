Куда в 2017 году начнет экспортировать аграрную продукцию Украина

14 января 2017, 09:53
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Украина увеличила перечень сельхозпродукции, которую она может экспортировать в Индонезию

Куда в 2017 году начнет экспортировать аграрную продукцию Украина | АПК | Дело Увеличить картинку

Украина увеличила перечень сельхозтоваров, которые она экспортирует в Индонезию. Перечень товарных позиций для экспорта в Индонезию увеличен до 16 типов. Об этом сообщили в пресс-службе Минагропрода.

На сегодня украинские сельхозпроизводители могут поставлять в данную страну пшеницу, яблоки, лук, чеснок, черешню, картофель, морковь, кукурузу, кукурузную муку, ячмень, овес, рожь, ржаную муку, сорго, сою и горох.

В течение 2016-го Госпотребслужба провела ряд необходимых мероприятий по доступу украинской продукции в Китай, Иорданию, Сербию, Египет, Японию, Канаду, Сингапур, Корею, Вьетнам, Малайзию, Индию, США, страны ЕС.

Так, в рамках сотрудничества с КНР был расширен перечень экспортеров молочных продуктов, а также поданы заявки на открытие рынка для мяса птицы и говядины.

Продолжается разработка предложений по проекту Протокола фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта подсолнечного шрота из Украины в Китай. Также на рассмотрении у китайской стороны находятся аналитические информационные материалы для проведения анализа фитосанитарного риска таких культур, как рапс, пшеница, сорго, шрот соевый, жом свекольный. В 2016 году были направлены дополнительные аналитические материалы по черешне, яблокам и голубике.

Напомним, что на 1 января 2017 г. право экспорта на рынки Европейского Союза имеют 277 украинских предприятий, из них 97 — предприятия, производящие пищевую продукцию, остальные — продукцию неживотного происхождения.

По материалам: Латифундист
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Теги: апк , экспорт , минагропрод , сельхозпродукция , сельхозпроизводитель

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Куда в 2017 году начнет экспортировать аграрную продукцию Украина | АПК | Дело
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