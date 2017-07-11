Ryanair рассказал, как вернуть средства за билеты из Борисполя и Львова

11 июля 2017, 18:56
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Авиакомпания Ryanair разослала клиентам инструкцию, что делать с билетами, купленными из Киева и Львова

Ryanair рассказал, как вернуть средства за билеты из Борисполя и Львова | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Клиенты авиакомпании Ryanair, которые купили билеты на рейсы из/в Львов и Киев (Брисполь) получили письмо с инструкцией о том, как вернуть потраченные средства. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на одно из таких писем.

Согласно этой инструкции у пассажира есть 2 опции:

  • Получить полную компенсацию денег за билеты;
  • Бесплатно перебронировать билеты на другие рейсы компании в ближайшем аэропорту.

Для получения компенсации необходимо перейти по ссылке, указанной в сообщении, и заполнить необходимую форму.

Если клиент не находит альтернативного рейса, деньги за билеты будут возмещены в течении 21 дня.

"Ryanair искренне извиняется за неудобства, причиненные отменной рейса", — говорится в сообщении.

Напомним, что ирландский лоукост-перевозчик Ryanair вчера принял решение приостановить процедуру выхода на украинский рынок и прекратил продажу билетов в аэропорты Львов и "Борисполь".

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Теги: ryanair , авиация , авиаперевозки , аэропорт борисполь , аэропорт , львов

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Ryanair рассказал, как вернуть средства за билеты из Борисполя и Львова | Транспорт | Дело
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