Ryanair рассказал, как вернуть средства за билеты из Борисполя и Львова

Клиенты авиакомпании Ryanair, которые купили билеты на рейсы из/в Львов и Киев (Брисполь) получили письмо с инструкцией о том, как вернуть потраченные средства. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на одно из таких писем.

Согласно этой инструкции у пассажира есть 2 опции:

Получить полную компенсацию денег за билеты;

Бесплатно перебронировать билеты на другие рейсы компании в ближайшем аэропорту.

Для получения компенсации необходимо перейти по ссылке, указанной в сообщении, и заполнить необходимую форму.

Если клиент не находит альтернативного рейса, деньги за билеты будут возмещены в течении 21 дня.

"Ryanair искренне извиняется за неудобства, причиненные отменной рейса", — говорится в сообщении.

Напомним, что ирландский лоукост-перевозчик Ryanair вчера принял решение приостановить процедуру выхода на украинский рынок и прекратил продажу билетов в аэропорты Львов и "Борисполь".