Рынок еды с марихуаной оценивается в более чем $7 млрд

Согласно исследованиям Arcview Market, только в Калифорнии прошлогодний объем потребления продуктов и напитков с марихуаной составил более $180 млн, что равно 10% от продаж конопли в штате. Рост рынка съестных товаров с использованием конопли растет не только в Калифорнии, пишет Forbes. По данным аналитической фирмы Cannabis Headset Inc., продажи лекарственных препаратов с этим растением в прошлом году выросли на 121% в штате Вашингтон, где рекреационная марихуана разрешена законом. А в штате Колорадо с момента официального разрешения рекреационного использования конопли продажи утроились с $17 млн в первом квартале 2014 года до $53 млн в третьем квартале 2016 года.

Причина такого взрывного роста — люди, которые не хотят курить обычные сигареты. В целом уровень курения среди взрослых снизился с 20,6% в 2009 году до 16,8% в 2014 году. А употребление съестных продуктов с коноплей является, по сути, бездымным способом курения.

Это делает рынок лакомым куском пирога, который в 2016 году оценивался в $7,2 млрд, и, согласно прогнозам, будет расти на 25% в год.

Сегодня еда с коноплей, в основном, ограничивается конфетами. И чаще всего люди покупают их в не совсем законных местах.

Мэтт Фосбург, основатель Ez THC, считает, что рынок готов к изменениям и скоро появятся высококачественные конфеты с каннабисом. Имея опыт в ритейле и изготовлении конфет, Фосбург хочет привнести высококлассные атрибуты розничной торговли — качество, постоянство и большой опыт сотрудничества с магазинами — в мир марихуаны. Он считает, что особое внимание к вкусовым характеристикам и качеству продукции даст ему конкурентное преимущество на рынке съестных товаров с каннабисом. Большинство производителей расплавляют шоколад массового производства и из него делают свой продукт — конфеты с марихуаной. Фосбург утверждает, что он первый производит такие конфеты с нуля.

Производство таких конфет требует больших трудозатрат — поиск и обжарка какао-бобов, измельчение шоколада в течение трех-четырех дней, затем тщательный темперинг и формование шоколадных брусков с правильным соотношением каннабиса. Но Фосбург считает, что это стоит затрачиваемых усилий.

"Поскольку бизнес съестных товаров с каннабисом переживает золотую лихорадку, он будет очень конкурентоспособным", — говорит он. "Это не схема быстрого обогащения. Вам лучше выйти на рынок с конкурентоспособным продуктом".

В настоящее время Фосбург продает два вида конфет в калифорнийских диспансерах. Один из них — молочный шоколад из таитянских ванильных зерен. Другой — темный шоколад с морской солью Мальдона, который занял первое место в своей категории в недавнем конкурсе журнала Edibles.

Такая награда будет иметь решающее значение в будущем, поскольку продукция Ez THC стоит на 20% больше, чем товары с таким же количеством каннабиса у конкурентов. Но Фосбург уверен, что как и на любом рынке, будут потребители, предпочитающие продукты для гурманов.

"Из зерен, которые мы покупаем, на исходный дистиллят THC, каждый компонент имеет высочайшее качество", — говорит Фосбург. "Это продукт не ежедневного пользования, который изготавливается машинным способом, это действительно ручная работа".

До того, как открыть магазин, Фосбург общается с клиентами всех возрастов через социальные сети. Закон в США запрещает продажу марихуаны в Интернете, поэтому его общение касается только маркетинга. Однако в ближайшем будущем предприниматель планирует запустить рекламу на популярном веб-сайте weedmaps.com, где клиенты смогут найти его продукт и заказать курьерскую доставку на дом.

Предпринимателям, таким как Фосбург, придется пройти долгий путь к легитимизации промышленности каннабиса и созданию крупного бизнеса в этой отрасли. Но Фосбург оптимистично смотрит на ситуацию, хотя и говорит, что если он перестанет получать удовольствие от этого бизнеса и поймет, что перспектив нет, он просто перейдет к следующему проекту.