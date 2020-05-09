Samsung планирует выпустить собственную платежную карту

Южнокорейская компания Samsung активно работает над подготовкой и выпуском новой пластиковой карты Samsung Pay, которая призвана привнести более классический формат оплаты, сообщает 1informer.com.

По информации издания, вместо NFC-порта, в карте будет использована стандартная технология магнитной полосы, которая присутствует на абсолютном большинстве кредитных и дебетовых карт пользователей, а также на всех терминалах и банкоматах мира.

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Такое решение выпустить собственную карту оплаты связано с двумя причинами. Во-первых, компания уже некоторое время активно расширяет ареал своих услуг и товаров.

Во-вторых, с тем, что применение NFC-технологии так или иначе ограничено терминалами и прочим оборудованием с поддержкой ее, что может быть далеко не всегда возможным.

В издании отмечают, что сам по себе выпуск пластиковой карты вряд ли является таким уж удивительным делом, но стоит отметить тот факт, что Samsung стоило бы сделать это несколько раньше, таким образом у нее был бы больший шанс на то, чтобы помешать расширению Google и Apple в аналогичном направлении.

Тем не менее, пока что компании предстоит продолжать внутренние эксперименты и проверки работоспособности своей карты, после чего выпустить ее в массы.

Когда это произойдет — никто доподлинное не знает. Сама Samsung отнюдь не спешит ни оповещать об этом пользователей, ни вообще хвастаться этой технологией, поскольку пластиковые карты именного типа могут оказаться в итоге не самой лучшей идеей в целом.

Ранее сообщалось, что корпорация Google работает над разработкой собственной банковской карты, интегрированной в платежный сервис Google Pay.