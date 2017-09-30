Самые яркие инсайты второго дня BWS 2017

Игорь Смелянский, и.о. генерального директора ПАО "Укрпочта"

Что общего между хамелеоном и украинским реформатором? Срок жизни хамелеона и работы реформатора — 1 год.

5 правил моей работы:

Желание быть лучшим и тщеславие. Я хочу построить лучшую логистическую компанию. Позитивное тщеславие становится драйвером необходимых трансформаций. Трудоголизм. Мой рабочий день длится 18-20 часов в сутки. Вера в свое дело. Моя команда многое делает вопреки, и если бы мы не верили в наше дело, то реформирование было бы невозможно. Независимость. Это то, благодаря чему меня не съела система. Нестандартные решения. Сегодня любой опыт можно найти в Google, поэтому выигрывают нестандартные решения.

В "Укрпочте" мы хотим перейти от использования деревянных счет (в буквальном смысле) к электронной оплате посылок за 2 секунды. Мы работаем над тем, чтобы в Украину зашел PayPal, а также намерены сократить тарифы марок.

Я понимаю: что бы я ни делал — я буду непопулярным. В Facebook одни пишут — уберите бабушек с начесами, другие говорят, что их трогать нельзя, они золотой фонд "Укрпочты".

Хамство — это состояние души.

В селах мы являемся монополистами. Там работаем только мы и церковь.

"Укрпочта" 20 лет была Золушкой, которую били, навешивали социальную ответственность, гнобили, и мы с командой хотим ее одеть, причесать и отправить на бал, где она встретит принца — может быть, даже иностранного.

Михаил Шелемба, CEO "Датагруп"

Кризис — это пик возможностей. В этот период интересно работать и учиться.

Роль СЕО важна, чтобы правильно задать видение, задать темп и тянуть за собой остальных

6 правил для бизнеса на примере велоспорта:

Если ты боишься упасть — ты никогда не научишься хорошо ездить. Научись рисковать — опасные спуски безопаснее проехать на скорости. Создай систему, которая будет помогать, а не мешать. Я до сих пор учусь строить систему. В компании важно убрать лишние структурные элементы и не допустить размытия зон ответственности. Добавь амортизаторы, поддерживающие функции, которые помогут ездить по неровным дорогам. Научись строить команду. Идеальная команда — это тандемный велосипед. Нужно быстро исключить людей, которые предпочитают не крутить педали и саботируют работу. Чем быстрее будет выстроена команда "спортсменов", тем быстрее компания будет достигать поставленных целей. Находи людей, которые "поднимают планку" для тебя и других членов команды. Никогда не останавливайся.

Моя мечта — чтобы компания работала не как тандемный велосипед, а как команда на велосоревновании. Чтобы у каждого был свой скоростной велосипед и все стремились к одним поставленным целям, не разделяя зоны ответственности на свои и чужие и подставляя друг другу плечо.

Себастьян Стьерн, коуч и основатель инкубатора для социальных предпринимателей

Сейчас в бизнесе появился новый тренд — социальное предпринимательство. Представители этого бизнеса доказывают, что можно делать мир лучше и зарабатывать на этом деньги.

Я создал инкубатор, где разрабатывались модели социального предпринимательства. Сейчас я работаю в PR-компании и предоставляю свои услуги только тем бизнесменам, которые работают над улучшением мира.

К развитию социального предпринимательства можно привлекать государство. У государства есть ресурс, который может помочь в воплощении замыслов.

Мы привыкли думать об инновациях, как о новых технических или биоинженерных достижениях, которые патентуются. Но инновации могут быть и сервисными.

Максим Прасолов, основатель и CEO Neuromation.io

Нейросеть — это классификатор и способ сегментации данных.

Для того, чтобы научить машину, ей нужно предоставить 5 тысяч размеченных изображений на каждый объект.

Парадокс в обучении машин: до сих пор люди учат нейросети вручную, а людям свойственно ошибаться. Мы создали 3D-симуляции реальности, которые позволяют добиться точности в обучении сетей, минимизировав человеческий фактор.

Мы создали мост между майнерами и учеными, предложив им зарабатывать больше на полезных вычислениях.

Мы хотим создать продукт с удобным интерфейсом, где любой человек, не разбирающийся в нюансах машинного обучения, мог бы научить нейросеть распознавать все, что можно распознать под свою задачу.

Ирина Козлова, генеральный директор PepsiCo в Украине

Стратегия — это когда вы в 2-3 словах можете описать, где вы видите себя и бизнес в будущем. Ее следует время от времени вспоминать, чтобы оценивать, все ли верно делаешь для достижения своего плана.

Мои три правила в бизнесе:

Наличие стратегии; Ничего не происходит само собой, над всем надо упорно работать; Честность к себе, потребителям и партнерам.

В современном мире уже нельзя вести бизнес только ради получения прибыли. Ответьте на вопрос, что вы делаете для общества, достаточно ли вы социально ответственны?

Стать успешным лидером возможно только тогда, когда у вас есть кейсы успехов ваших сотрудников. Для хорошего лидера успехи сотрудников — лучшая награда и рекомендация.

Александр Николенко, CEO Carbook, экс-CEO "ЭЛИТ Украина"

Мои главные открытия как руководителя:

Необходимо делегировать обязанности; Не всегда высокий интеллект помогает в бизнесе, нужна еще некая бизнес-мудрость; Пока есть приставка "вице-" — есть возможность переложить ответственность на другого.

Есть разные подходы к оценке результативности бизнеса: назад и вовнутрь — это фокус на отчетах и объяснениях, почему цели не достигнуты, вперед и наружу — анализ рынка и потребностей клиентов, а также разработка шагов, которые удовлетворят эти потребности.

При оценке своих достижений корпорации ориентируются на уровень прибыли и продаж. Стартапы анализируют ориентированные на клиента показатели: например, сколько клиент принес прибыли за все время сотрудничества с компанией, сколько стоит привлечение клиента. А также показатели того, насколько клиент счастлив, работая с компанией.

Если стартап фокусируется на себе, он очень быстро умирает.

Секрет успеха стартапа: зона смерти — развивайся или умри. Только когда оказываешься на грани краха, открывается второе дыхание и находится нестандартный выход для спасения компании.

Главный ресурс развития — это время. На чем менеджер сфокусирует свое время, то и будет развиваться.

95% стартапов погибают из-за отсутствия достаточной финансовой подушки и неверного понимания потребностей клиента.

Я мечтаю о том, чтобы автосервисы работали так хорошо, чтобы водителям не приходилось задумываться о том, как работает автомобиль.

Владимир Бублей, CEO "Керамет"

Для компании важно знать свои возможности, оценивать свой опыт и создать под них рынок.

В бизнесе важна кооперация с другими компаниями из вашей и смежных отраслей. Если 9 из 10 вопросов у вас общие и вам сообща удается их решить, от этого в конечном итоге выигрывают все.

Цели и задачи любого бизнеса заключаются в создании и удержании клиента.

Предложение — это не просто продукт или услуга, это комплексный сервис, состоящий из консалтинга, логистики, адаптации продукта под конкретного заказчика. Когда ты предоставляешь клиенту комплексную услугу, он становится счастливее.

На рынке важен вопрос личностных обязательств: взаимодействие, координация, адаптация.

Игорь Хижняк, CEO COMFY

Выживает не сильнейший, а тот, кто успевает приспосабливаться к реальности.

При запуске на рынок новых продуктов главное оказаться в нужное время в нужном месте, иначе можно оказаться непонятым клиентом.

Будьте адаптивными. Подвергайте все сомнению, облегчайте бизнес-модель, не бойтесь разучиваться и учиться заново, развивайте ключевые компетенции и IT.

Главная ценность бизнеса больше не в активах, а в команде.

Добавьте в ваш бизнес LQ — коэффициент любви, это то, чего нет у машин.

Право на благотворительность нужно заработать.

Ольга Устинова, CEO "Vodafone Украина"

Для хорошего руководителя сотрудники сделают все, для просто руководителя — сделают все в рамках должностных инструкций.

Доверие, простота, амбициозность, скорость, сопричастность — это ценности Vodafone, которые соблюдают все сотрудники компании

Нужны организационные трансформации, перевод компании в плоские структуры. В старых иерархичных компаниях практически невозможно создать новое.

Сложно довериться команде, отказаться от контроля процессов, дать им свободу и позволить творить.

Несчастный сотрудник не сможет сделать клиента счастливым. То, что компания делает для сотрудников, должно зеркально отображаться для клиентов.

Главный риск, с которым сталкивается лидер — быстро сгореть. Через 25 лет я хочу сохранить тот внутренний баланс и гармонию, которые у меня есть сейчас, чтобы я могла позволить себе делать то, что хочу.

Су-Йен Вонг, CEO Human Capital Leadership Institute

В азиатских странах отношение к лидерству отличается от западного. В большинстве азиатских стран лидер относится к сотрудникам, как к семье. В корпоративной культуре этих стран кроме трудолюбия и эффективности очень важную роль играет межличностное заботливое отношение.

Руководитель может стать лидером не только азиатской компании, но и любой глобальной компании, если воспитает в себе 4 качества:

Гибкость; Восприимчивость и креативность; Открытость всему новому; Высокий уровень адаптации ко всем внешним изменением среды.

Приезжая на лидерскую позицию в другую страну, главное — быстро вникнуть в культурные и языковые особенности окружающих вас людей.

Культура меняется очень медленно, не стоит на это рассчитывать. Лучше попробовать работать в коллаборации и узнавать друг друга. Стоит оставаться гибким и искать общий язык с представителями разных культурных кодов в вашей команде.

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