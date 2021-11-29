SAP S/4HANA: ERP нового поколения или как цифровое ядро адаптирует бизнес под тренды

Что такое S/4HANA и какие задачи бизнеса решает? Как сделать ключевые процессы более прозрачными и контролировать их в режиме реального времени? На что стоит обратить внимание при планировании цифровой трансформации в компании? Детали в материале.

Прогнозирование и мощная аналитика, которые предоставляет S/4HANA, дают возможность быстро реагировать на внутренние и внешние угрозы, особенно на меняющихся рынках. О возможностях новой ERP-системы рассказала Наталья Апестина, сертифицированный консультант SAP S/4HANA компании Benoy.

Почему SAP S/4HANA — «ERP нового поколения»? Какие задачи бизнеса решает система, как меняет привычные процессы?

Сегодня мы живет в условиях экономики, ориентированной на опыт взаимодействий, — экономики впечатлений. На потребительский рынок выходит новое цифровое поколение, и бизнесам, которые ничего не меняют в своей бизнес-модели, будет все сложнее соответствовать их запросам.

По сути, SAP S/4HANA является цифровым ядром для создания разумного предприятия. Это ядро за счет использования технологий ИИ и машинного обучения способно обрабатывать большое количество данных в режиме реального времени, что упрощает процессы анализа, прогнозирования и планирования. В результате топ-менеджмент получает единую площадку для формирования аргументированных решений.

SAP S/4HANA позволит думать шире, на опережение. Вы сможете объединить ключевые артерии бизнеса. Например, если вы занимаетесь производством каких-либо товаров, вам необходимо консолидировать данные отделов аналитики, маркетинга, продаж, закупок, логистики непосредственно с производством. Часто узким местом больших компаний является ведение процессов между этими отделами в разных системах. SAP S/4HANA — это единое пространство, в котором вы объединяете все ключевые процессы, что позволяет проще и эффективнее управлять бизнесом.

Кроме прочего, используемый интерфейс SAP Fiori предоставляет возможность пользователям иметь доступ к системе на любых мобильных устройствах.

Как бизнесу подойти к пониманию оцифровки процессов? Что нужно знать, планируя трансформацию?

Первый шаг к оцифровке бизнеса — просто посмотреть, что делают конкуренты. Начните с оценки того, какие стратегические шаги они предпринимают. Какова их цифровая стратегия? Попробуйте спрогнозировать, как повлияет на отрасль оцифровка участников рынка.

Основываясь на выводах исследования, в первую очередь займитесь разработкой операционной модели, которую вы хотите реализовать, оцените все свои внутренние операции, соответствуют ли они ей.

Все это — основа для формирования цифровой стратегии. Наметьте план действий, разбейте его на конкретные тактические шаги. Обдумайте все необходимые ресурсы и сроки, спланируйте свою стратегию.

Вы должны знать, что будет происходить на каждом шаге трансформации. Только после этого стоит заняться подбором ИТ-решения под потребности бизнеса, обозначенные в цифровой стратегии, а также исполнителей.

Какие возможности открываются пользователям системы SAP S/4HANA?

Внедрение решения дает несколько преимуществ для пользователей. Первый из них — управление информацией. Благодаря многоуровневой архитектуре пользователи эффективно управляют информацией — применяют специальные аналитические инструменты, моделируют и анализируют, распределяют и извлекают данные. Моделирование с помощью SAP S/4HANA позволяет собирать данные из разных источников и структурировать их.

Второй момент — качественное использование пользовательского интерфейса. Элементы взаимодействия SAP S/4HANA интуитивно понятны и просты, поэтому пользователь может с легкостью освоить все необходимые механики.

«S» в названии SAP S/4HANA означает «простой» (Simple), что наиболее точно характеризует решение. SAP S/4HANA — это про упрощение как ключевых процессов бизнеса, так и эксплуатации пользователями самой системы.

Для какого бизнеса прежде всего предназначена SAP S/4HANA? Имеет ли значение объем компании или отрасль?

SAP S/4HANA подходит для среднего и крупного бизнеса, так как позволяет значительно упростить бизнес-процессы, снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой и ускорить ключевые процессы предприятия. Что касается отраслей, особенно полезным этот инструмент будет в производстве, ритейле, фарме, банковских и финансовых организациях, логистических и энергетических компаниях. Чем более трудоемкие процессы и длительные циклы деятельности, тем эффективнее будет результат автоматизации в SAP S/4HANA.

Трудоемкость снижается — на 50% сокращается объем выполнения ручных процессов.

Независимо от того, чем вы занимаетесь — производством, логистикой, закупками или финансами, выбирая S/4HANA, вы инвестируете в безопасность и развитие бизнеса. Узнайте, как решение SAP S/4HANA объединяет ключевые процессы в едином пространстве, оптимизирует бизнес-архитектуру, повышает качество и достоверность ведения учета, на нашем вебинаре 15 декабря. Я подробно расскажу, как выбрать подходящий сценарий перехода на SAP S/4HANA, учитывая потребности бизнеса. Наталья Апестина сертифицированный консультант SAP S/4HANA компании Benoy

Какой срок внедрения и какие возможные нюансы?

Внедрение SAP-систем происходит согласно разработанной вендором методологии, основанной на мировой практике. Сюда входит создание прототипа системы, настройка его в соответствии с требованиями бизнеса, согласование решений с заказчиком, настройка, обучение пользователей, тестирование, подготовка к запуску, старт проекта и его поддержка. Каждый из этих этапов зависит от состояния системы в целом и определяется индивидуально. Поэтому при расчете сроков внедрения технологий нам необходимо иметь полное представление о бизнес-процессах предприятия. Чем полнее будет такая информация, тем достовернее будут рассчитаны сроки.

Типичные сроки внедрения: для среднего бизнеса (до 200 пользователей) — примерно 3-4 месяца, для крупного — от 7 месяцев (в зависимости от размера и особенностей существующей ИТ-инфраструктуры).

На скорость внедрения системы также влияют дополнительные факторы, такие как некорректные цели в начале проекта или незапланированные финансовые издержки. Поэтому такие проекты, безусловно, завершаются позже установленных сроков.

Нужно понимать, что технологии SAP S/4HANA внедряются систематически, поэтому предприятие будет иметь все необходимые настройки для бесперебойного функционирования предприятия. Такой переход — достаточно типизированное решение.

С чем вы сталкиваетесь, внедряя ИТ-продукт в украинские бизнесы? Какая существует проблематика?

Внедрение ИТ-решений по типу SAP S/4HANA обусловливается определенной бизнес-логикой, алгоритмы которой зависят от конкретных показателей. Это требует от предприятия реинжиниринга — комплексного пересмотра и совершенствования всех процессов и бизнес-модели. Эта стадия крайне важна для успешной модернизации и перехода на любую ИТ-инфраструктуру.

На практике одной из проблем является недостаточная проработка существующих бизнес-процессов, когда собственники или топ-менеджмент плохо представляют ключевые механизмы и неточно описывают их. Из-за этого нередко компании выбирают не самые подходящие ИТ-решения или инструменты внедрения, поэтому не могут в полной мере автоматизировать свои процессы и оптимизировать их, неся финансовые потери. Еще одной распространенной ошибкой в украинском бизнесе являются ошибки планирования — недооценка сроков и финансовых затрат, из-за чего проект выполняется слишком долго. Также случаются ошибки из-за неправильной стратегии развития, так как некоторые предприятия забывают, что одной универсальной стратегии перехода на новую ИТ-инфраструктуру не существует.

Перед внедрением клиентского проекта мы проводим глубокий технический, функциональный и стратегический анализ ключевых процессов компании.

Какие процессы чаще всего хотят оптимизировать компании с помощью SAP S/4HANA?

С помощью S/4HANA компании оптимизируют системы учета, управления персоналом, распределения финансов, а также управление данными, цепочками поставок, налаживают работу одних структурных единиц с другими. Например, бухгалтерия сможет быстрее и эффективнее взаимодействовать с отделом сбыта.

Одна из важных возможностей, которые дает SAP S/4HANA, — интегрированное бизнес-планирование логистики и финансов. Теперь при планировании сотрудники используют единые наборы данных и действуют в рамках общего процесса. Это делает планирование и прогнозирование более точными, что влияет на все финансовые показатели компании.

Какие результаты внедрения SAP S/4HANA стоит ожидать компаниям?

Внедрение SAP S/4HANA — это когда собственник и топ-менеджмент компании, знают, что и в какой точке любого бизнес-процесса происходит в данный момент.

Кроме того, интеграция S/4HANA дает возможность эффективной оптимизации:

снижение расходов на товарно-материальные запасы — на 20%;

экономия на обслуживании ИТ-инфраструктуры компании — около 30%;

рост капитализации благодаря эффективному управлению ресурсами — на 20%;

экономия времени на подготовку отчетности — до 98%;

ускорение поиска и обработки информации — на 20-80%.

Что делать тем, кто работает на более поздних версиях ERP SAP, не SAP-систем?

Для пользователей ERP-систем ранних версий имеет смысл задуматься о трансформации, так как в течение ближайших 7 лет вендором будет прекращена поддержка старых систем. Система, которая устарела уже сегодня, спустя 7 лет будет не способна выполнять необходимые вам бизнес-процессы, отказаться от нее все равно придется. S/4HANA будет поддерживаться SAP еще 20 лет.

Для пользователей не SAP-систем существует гибридная версия миграции на S/4HANA — мы переносим часть функционала из старой ИТ-системы, что помогает сохранить удачные инновационные разработки, исторические данные и т. д.

Процедуры обработки данных вручную, сложное деловое общение, перебои в системе поставок и запутанные отношения между отделами компании — не лучший вариант управления бизнесом сегодня. С помощью SAP S/4HANA ключевые процессы автоматизируются, поэтому их легче нормировать, отслеживать и анализировать. Компания может продуктивнее работать, если отчетность будет формироваться быстрее, а отношения между отделами станут прозрачнее.

Вовлеченность в цифровые технологии и минимум сложных действий на пользовательском уровне — то, что нужно бизнесу, чтобы быть эффективным.

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