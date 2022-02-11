SBC стала членом Ukrainian Gambling Council

Группа SBC со штаб-квартирой в Лондоне насчитывает более 75 сотрудников в Европе, США и Латинской Америке.

В Ukrainian Gambling Council мы считаем, что усиление нашей компетенции в разных отраслях игорного бизнеса является ключом к построению цивилизованного рынка азартных игр в Украине. Достижение этой цели невозможно без присоединения к нашему союзу новых высокопрофессиональных членов. Сегодня мы рады приветствовать среди членов Ukrainian Gambling Council SBC – динамично развивающуюся компанию, работающую в сфере новостей, медиа и организации событий.

Группа SBC со штаб-квартирой в Лондоне насчитывает более 75 сотрудников в Европе, США и Латинской Америке. Имея амбициозные планы расширения, SBC остается быстрорастущей и инновационной компанией, ориентированной на качество и выполнение обязательств перед клиентами.

SBC Events организует ряд самых масштабных в мире событий по ставкам на спорт в Барселоне, Нью-Йорке, Киеве, Лондоне, Майами и на Мальте. Мероприятия компании включают такие выдающиеся события, как SBC Summit Barcelona, ​​SBC Summit North America, SBC Summit CIS/Kyiv, CasinoBeats Summit и Betting on Sports Europe.

SBC Media является крупнейшим издателем b2b новостей в индустрии гемблинга, ежедневно публикуя более 75 материалов. SBC управляет сетью ресурсов с новостями, контентом и рекламой для организаторов азартных игр, поставщиков услуг и аффилированных компаний, продвигая их бренды, продукты и услуги через такие медийные порталы, как SBC News, SBC Americas, SBC CIS, CasinoBeats, SBC Noticias, Esports Insider, Payment Expert Insider Sport и журнал SBC Leaders.

Комментируя вступление SBC, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе отметил: "Мы рады видеть SBC среди членов нашей ассоциации. Я твердо верю, что многогранный опыт компании в проведении крупных глобальных событий в индустрии азартных игр, а также высокий профессионализм в медиасфере будет способствовать достижению наших общих целей.

Это очень хороший знак, что столь крупные международные группы в сфере азартных игр присоединяются к UGC – крупнейшей украинской ассоциации организаторов легальных азартных игр. Это, безусловно, поможет нам лучше доносить информацию об украинской бизнес-среде в сфере азартных игр, а также демонстрировать преимущества иностранным компаниям и инвесторам, желающим выйти на наш рынок. Фактически мы уже сделали первый шаг в этом направлении, выступив в октябре 2021 года стратегическим партнером SBC в организации и проведении SBC Summit CIS – крупнейшего гемблингового события в Восточной Европе.

Я хотел бы поблагодарить генерального директора SBC Расмуса Соймарка и всю команду SBC за сотрудничество и веру в наше партнерство".

В свою очередь основатель и генеральный директор SBC Расмус Соймарк так прокомментировал присоединение к UGC: "Украина является одним из рынков, который имеет наибольший потенциал роста для международной индустрии ставок и игр, а значит, для SBC важно быть вовлеченным в самые влиятельные там организации. Поэтому мы рады укрепить наши отношения с UGC.

Вклад UGC в прошлогодний саммит SBC CIS был неоценим, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с Антоном и его командой снова на этом мероприятии в 2022 году".

СПРАВКА

UGC – всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз, стремящийся объединить всю легальную игорную индустрию в единый голос для обеспечения стабильного и эффективного развития игорного бизнеса в Украине. UGC выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией. По состоянию на сегодняшний день количество членов UGC уже составляет 27 легальных организаторов азартных игр, организаций в сфере гемблинга и представителей СМИ.