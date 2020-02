Сберкнижки: ТОП-10 книг о финансах и финансистах

"Инвестирование в себя — это лучшая инвестиция, которую вы когда-либо сделае­те. Это не только улучшит вашу жизнь, но и жизнь всех окружающих". Данная рекомендация известного американского специалиста по развитию личности Робина Шарма в книге "Монах, который продал свой Ferrari" как нельзя лучше подходит для чтения.

Десять книг, представленных в подборке, дают возможность такого инвестирования. Они знакомят с наиболее актуальными для современных финансистов знаниями, помогают прокачать управленческие навыки, рассказывают о принципах инвестирования финансовых гениев, а также разбираются в причинах их взлетов и падений, ведь, как известно, разумнее учиться на чужих ошибках. Недаром Уоррен Баффет, инвестиционный лидер и один из самых богатых людей в мире, имеет привычку читать ежедневно по 500 страниц, а другой богатейший человек, основатель Microsoft Билл Гейтс, успевает читать по одной книге в неделю и рецензировать лучшие в своем блоге.

1. Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни

Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life

Нассим Николас Талеб, 2018

Американец ливанского происхождения Николас Нассим Талеб, бывший трейдер, имеющий опыт математика в теории вероятности и пятилетнюю практику инвестирования в собственном хедж-фонде, написал, пожалуй, самую провокационную и одновременно самую практическую книгу. В ней он бросает вызов давним убеждениям людей о риске и вознаграждении, финансах и личной ответственности, политике и религии.

Ключевая идея книги, как это ясно уже из названия, связана с понятием риска. Талеб решил серьезно проанализировать расхожую фразу skin in the game (рисковать собственной шкурой).

По его мнению, готовность рисковать собственной шкурой является неотъемлемым атрибутом героев, святых и успешных людей. Сознательный риск необходим для коммерческого успеха проектов, утверждает он: "Вы не можете разбогатеть, не управляя собственным риском и не оплачивая свои потери".

Автор знакомит читателей с приемами, которые помогают, например, отличать фейковую экспертизу от реальной или позволяют влиять на других людей. Один из его тезисов: "Вы можете быть интеллектуалом, но все же оставаться идиотом. "Образованные обыватели" ошибались во всем — от сталинизма до Ирака и низкоуглеводных диет". Есть в книге и рекомендации, с которыми сложно не согласиться: "Остерегайтесь сложных решений. Простая штанга может нарастить мышечную массу лучше, чем дорогое оборудование".

2. Принципы. Жизнь и работа

Principles: Life and Work

Рэй Далио, 2018

Это самая свежая версия бестселлера, написанного Рэем Далио, основателем крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, инвестором и предпринимателем, входящим в топ- 100 самых влиятельных людей в мире (Time) и топ-100 самых богатых (Forbes). Книга, в которой он щедро делится своими знаниями и опытом, полна новых идей.

Рэя Далио называют Стивом Джобсом сферы инвестирования за уникальную корпоративную культуру, созданную на принципах, которые он включил в свою книгу. В ней много практических уроков, построенных на краеугольных камнях "радикальной правды" и "радикальной прозрачности". Далио утверждает, что жизнь, управление, инвестиции и экономика могут быть систематизированы в правила, которые ведут к эффективным способам принятия решений, созданию сильных команд. Он считает, что каждый может применять рекомендуемые им принципы, чтобы достигать весомых результатов.

3. Дурная кровь: секреты и ложь в стартапах Силиконовой долины

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

Джон Каррейру, 2018

Двукратный обладатель Пулитцеровской премии в своей книге-расследовании рассказывает о грандиозной афере XXI века. Это история о взлете и падении Элизабет Холмс, харизматичной главе компании Theranos, которую называли Стивом Джобсом в юбке. На протяжении десяти лет ей удавалось поддерживать миф о своих передовых медицинских технологиях, привлекая инвесторов и влиятельных покровителей.

В 2014 году компания Theranos, основанная Холмс еще в 2003 году, анонсировала революцию в медицине — так называемую "лабораторию будущего", основанную на технологии комплексного анализа здоровья пациента лишь по нескольким каплям крови из его пальца. На проект удалось привлечь более $9 млрд. Но, как в конце концов выяснилось, такой технологии не существовало.

Книгу "Дурная кровь" называют диагнозом Силиконовой долине, заигравшейся с тезисом, что одной лишь силой характера инноватора можно воплотить любой проект.

4. ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета цен

VALUEWEB: How fintech firms are using bitcoin blockchain and mobile technologies to create the Internet of value

Крис Скиннер, 2019

Новая книга Криса Скиннера, президента научно-аналитического центра Balatro, основана на исследованиях, статистике, интервью и кейсах ведущих банков, стартапов и инноваторов. Автор рассматривает роль FinTech, новой индустрии, сфокусированной на интеграции финансов и технологий. Теперь речь идет уже о третьем поколении интернета — ValueWeb, позволяющем машинам и потребителям торговать в режиме реального времени, что делает транзакции более простыми и дешевыми.

Скиннер объясняет, как мир переходит от традиционных валют к интернету ценностей. Показывает будущее, в котором денежные и неденежные переводы осуществляются мгновенно посредством мобильных и цифровых сетей. Дает понять, что технологии подрывают традиционную сферу финансовых услуг, поэтому банки должны быть готовы к такому будущему и в упреждающем режиме использовать эти тенденции.

5. Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок

Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order

Пол Винья, Майкл Кейси, 2018

Обозреватели Wall Street Journal Пол Винья и Майкл Кейси провели детальное исследование криптовалют. Они рассказывают историю криптовалют в современном мире: как они возникли и откуда пришли, какие функции выполняют.

Разъясняют суть новой технологии — криптовалюты устраняют необходимость в посреднике, поддерживая инфраструктуру, в которой незнакомые люди могут вести бизнес друг с другом. Авторы не забывают о страхах и слухах, окружающих новое средство расчета, и призывают приготовиться к новой экономической реальности, которая обязательно наступит. Действительно, потенциал этой технологии как средства обеспечения прозрачности и контроля выходит за рамки сферы денежного оборота и платежей. И ее нельзя больше игнорировать.

6. Как работает экономика. Что Rolling Stones, Гарри Поттер и большой спорт могут рассказать о свободном рынке

Popular Economics: What the Rolling Stones, Downton Abbey, and LeBron James can teach you about economics

Джон Тамни, 2017

Редактор отдела политики и экономики американского Forbes Джон Тамни использует истории из мира большого спорта, кино, массовой культуры и шоу-бизнеса, чтобы показать, как работают деньги,

и объяснить законы и принципы экономики.

На примере The Rolling Stones, Пэрис Хилтон и американского футбола он рассказывает об удачных и неудачных системах налогообложения. Сюжеты фильмов "Крестный отец", "Клан Сопрано" и "Унесенные ветром" дают ему пищу для анализа антимонопольных законов. А звезда баскетбола Леброн Джеймс помогает проиллюстрировать эффективность свободной торговли.

"Книга Джона — это отличный способ изучать экономику, это очень веское основание для экономической свободы, и это эпический разрушитель мифов", — отозвался о книге Клифф Аснесс, генеральный директор AQR Capital Management.

7. Виртуальные миллиарды. Гений, наркобарон и близнецы из Лиги плюща, стоявшие за взлетом биткойна

Virtual Billions: The Genius, the Drug Lord, and the Ivy League Twins behind the Rise of Bitcoin

Эрик Гейсингер, 2018

В этой книге нет советов, как заработать миллионы на майнинге, или прогнозов, сколько будет стоить один биткойн через год. Ее автор Эрик Гейсингер, работавший в последние годы над улучшением облачного сервиса Google Cloud, решил, как он сам говорит, "взглянуть на биткойн сквозь либертарианские линзы".

Беспрецедентный рост биткойна стал одним из самых неожиданных событий в истории человечества. Цифровая валюта, появившаяся на рынке в 2009 году, уже через пять лет оценивалась в $14 млрд. Эрик Гейсингер задается вопросом: "Как такое вообще могло произойти?". В поисках ответа он обращается к интригующим историям людей, которые способствовали внезапному успеху криптовалюты. Таких, как гений-отшельник Сатоши Накамото, создавший биткойн и не пожелавший открыть миру свое настоящее имя. Как администратор крупнейшего супермаркета наркотиков Dark Web, использовавший биткойны для онлайн-продажи наркотиков, услуг хакеров, поддельных денег. Как Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, выпускники Гарварда, одержавшие победу в судебных тяжбах с Facebook и заработавшие целое состояние на иске интеллектуальной собственности против Марка Цукерберга, или члены олимпийской сборной США по гребле и предприниматели, которым принадлежит 1% всех существующих биткойнов. Все они являются главными промоутерами биткойна как the next big thing. Через их истории автор объясняет принципы современной экономики.

8. Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды

The visual investor: How to spot market trends

Джон Дж. Мэрфи, 2019

"Говорят, что лучше один раз показать, чем тысячу раз сказать. Именно это я и пытаюсь сделать", — пишет автор книги "Визуальный инвестор" Джон Дж. Мэрфи, специалист по техническому и межрыночному анализу финансовых рынков, трейдер и инвестор, в предисловии к третьему изданию, в которое внес дополнения, соответствующие сегодняшним рыночным реалиями.

Этот курс по визуальному анализу написан языком, доступным для новичков, но в то же время он выходит за рамки основ и потому интересен специалистам. Мэрфи знакомит читателей с его известным методом Intermarket Analysis. Этот проверенный на практике подход основан на понимании влияния, которое разные рынки оказывают друг на друга. Автор показывает, как следить за взлетами и падениями цен на акции, визуально сравнивая графики, не используя сложных математических формул. Это помогает понять, какие рынки растут,

а какие нет, и принимать обоснованные инвестиционные решения. Мэрфи охватывает все основные принципы, необходимые визуальному инвестору: от типов графиков и рыночных индикаторов до анализа секторов и глобальных инвестиций, а также дает много диаграмм и графиков с пошаговыми инструкциями их интерпретации.

9. О самом важном. Нетривиальные уроки для думающего инвестора

The most important thing: uncommon sense for the thoughtful investor

Говард Маркс, 2019

"Это на редкость полезная книга" — отозвался о The most important thing Уоррен Баффет. Ее автор Говард Маркс — председатель и соучредитель Oaktree Capital Management, инвестиционной компании в Лос-Анджелесе, под управлением которой находится $80 млрд.

В финансовой сфере он начал работать 40 лет назад, а сейчас известен своими проницательными оценками рыночных возможностей и рисков. В книге рассматриваются актуальные для сегодняшнего фондового рынка темы. Автор делает акцент на развитии инвестиционной философии, признающей опасности финансового мира, что особенно ценно в сегодняшней ситуации нестабильных рынков. Разъясняет такие понятия, как "мышление второго уровня" (second-level thinking), соотношение "цена — стоимость" (the price/value relationship), "терпеливый оппортунизм" (patient opportunism) и "оборонительное инвестирование" (defensive investing). Приводя примеры ошибок из собственной практики, он учит, как анализировать подводные камни, разрушающие капитал и карьеру. Кроме того, знакомит с инвестиционными стратегиями таких опытных инвесторов, как Сет Кларман, Кристофер Дэвис, Джоэл Гринблатт, а также с идеями адъюнкт-профессора бизнес-школы Колумбийского университета Пола Джонсона. Затронута и тема оценки инвестиционной стратегии. При этом математических формул в книге нет, а есть уроки критического мышления.

10. Защита от возраста: как жить дольше, не разориться и не сломать бедро

AgeProof: Living Longer Without Running Out of Money or Breaking a Hip

Джин Чацки, Майкл Ф. Ройзен, 2017

Финансовый эксперт Today Show Джин Чацки, более двух десятилетий занимающаяся вопросами бюджетирования, и Майкл Ройзен, американский анестезиолог, терапевт и главврач клиники в Кливленде, делятся своим исследованием о связи между здоровьем и богатством.

Главный посыл книги: "Все деньги в мире ничего не значат, если мы не можем встать с постели. И самое здоровое тело в мире не останется таким, если нас постоянно гнетет мысль о пятизначном долге".

Принципы, которые позволяют человеку иметь здоровое тело, могут быть применимы для формирования им инвестиционного портфеля, утверждают авторы, и проводят такие параллели: например, сжигание и накопление калорий в организме аналогично зарабатыванию и трате денег. В книге даются эксклюзивные техники, которые помогут жить долго, быть здоровым и состоятельным.