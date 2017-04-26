СБУ объяснила обыск в Dragon Capital

Служба безопасности Украины выявила восемь компаний, среди которых инвестиционная компания Dragon Capital, которые использовании запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.

Как сообщил пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы осуществили обыски и изъяли компьютерную технику в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали "российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом".

"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечении. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", — сказано в сообщении СБУ.

В спецслужбе отметили, что во время обысков в этих компаниях была изъята компьютерная техника с установленными на них вышеупомянутыми шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

Ранее сегодня СБУ провела обыски и изъяла технику в офисе инвестиционной компании Dragon Capital.