СБУ разоблачила очередную коррупционную оборудку в "Укрзализныце"

СБУ установила местонахождение и задержала экс-руководителя подразделения АО "Укрзализныця", который подозревается в присвоении 1 млн грн. Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей. Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался. Правоохранители задержали чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанному сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Обвинительные материалы направлены в суд.

Как сообщалось, Укрзализныця находится в критической ситуации и требует эффективного управления, согласно решению СНБО, компанию возглавит Министр инфраструктуры Александр Кубраков. По информации СМИ, именно СБУ инициировало поднятие вопроса катастрофы на УЗ на заседании СНБО.

Напомним, во время заседания 30 июля Совет нацбезопасности и обороны принял протокольное поручение Кабинета Министров разобраться с проблемными вопросами АО "Укрзализныця", в финансово-хозяйственной деятельности которого наблюдаются опасные процессы с точки зрения национальной безопасности. СНБО, в частности, требует от "Укрзализныци": привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; внедрить программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

СНБО инициировала решение возложить обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее СБУ при содействии Министерства инфраструктуры остановили преступную схему оформления документов моряков. Схема состояла в том, что доступ в Государственный реестр и информационных ресурсов получили посторонние частные лица. Работала преступная схема продажи разрешительных документов моряков, неправомерную выгоду от которой оценивается в 150 млн долларов ежегодно. К противоправной деятельности были привлечены бывшие и действующие должностные лица, а также агенты — представители крюинговых и морских агентств. Совместные усилия министерства и правоохранительных органов направлены на ликвидацию схем и кадровую очистку государственной службы от причастных к нарушению закона.