Що таке "еко" в food-бізнесі — Микита Ізмайлов, бренд здорового харчування eat easy

Бренд цілісного харчування eat easy з'явився в 2014 році, коли Тетяна Ізмайлова (на той час Бондарчук) задумала зробити сервіс, якого раніше в країні не було. В 2016 році вона познайомилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Микитою Ізмайловим. eat easy став сімейним бізнесом. "Якщо я більше про ідею, місію, цінності, продукт, то Микита був більше про бізнес, масштаби. Він почав підштовхувати мене до розширення", — згадує Таня.

Як розвивається компанія, що таке suistanable і еко в food бізнесі, і чому сьогодні eat easy — бренд, який задає тренд у сфері здорового харчування — про все це говоримо з Микитою Ізмайловим.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Будь-який проект можна поділити на певні етапи розвитку, і, безумовно, найскладніший — перший. В eat easy він відбувся без моєї участі, цим займалася моя дружина. — говорить Микита. — Можу тільки припустити, з якими труднощами вона стикалася". Поштовхом став її власний досвід (дружина Микити почала худнути за допомогою правильного харчування — Delo.ua), а також відсутність в країні на той час подібного сервісу доставки здорового харчування. Як виявилося, продукт дуже швидко став затребуваним. В перші дні після запуску, коли дівчата очікували 10-15 замовлень, їх було біля 100. Тому довелось дуже швидко масштабуватися та розширятися.

Компанія з виробництва часу

Микито, чим відрізняється сьогоднішній eat easy від того, яким він був на початку свого існування?

З Танею ми познайомилися в 2016 році, на той час eat easy мав один напрямок — індивідуальні раціони. Тобто людина могла замовити комплекс харчування, приготовлений спеціально за її персональними запитами та потребами. Зараз, через майже 5 років, eat easy займається чотирма основними напрямками.

Якими?

Перший, як вже історично склалось, це приготування раціонів повного дня і доставка їх до клієнтів. Але, на відміну від того, що було 5 років назад, це вже 3 універсальні комплексні програми, серед яких люди можуть вибрати ті, які їм найбільше підходять. Раціон young націлений на схуднення, flow — на повноцінне щоденне харчування, коли немає часу на приготування, re:sport — для людей, котрі займаються фізичною активністю.

Другий наш напрямок — це власний ритейл, який ми називаємо to go. Клієнт може прийти в наші магазини і купити салат, основну страву, десерт, напій. На відміну від супермаркетів, де є величезний асортимент, а знайти здорову їжу в готовому вигляді буває проблематично, ми пропонуємо вибір. Все компактно, чітко, швидко.

Третій напрямок — це чужий ритейл. Ми максимально представлені в таких мережах, як Good Wine, Salateira, кіномережі De Luxe, Планета Кіно. Тут продаються товари, які, на мій погляд, є доречними, новими та перспективними. Наприклад, замість попкорну в кінотеатрі можна придбати чіпси з буряка, пастернаку, селери, батату чи капусти Кейл. Також користуються популярністю наші хлібці, напої, ферментовані продукти.

Четвертий, і, на мою думку, найбільш пріоритетний напрямок діяльності — це наші напої. Ми виробляємо лінійку з пробіотиків (кефір, комбуча), спарклінг напої (так зване безалкогольне шампанське), фреші, смузі з небанальних компонентів.

Клієнти — головний аудитор

Як вдалося підібрати настільки універсальні комплекси, які можуть підходити багатьом людям?

Одна з основних цінностей eat easy полягає в тому, що ми кожен продукт максимально удосконалюємо, доводимо до ідеалу. Тому в основі наших комплексів — золоті формули, виведені професіоналами. У нас дуже велика креативна група експертів, яка включає в себе нутриціолога, дієтолога, шеф кухаря, сушефа, брендменеджера, піарника, маркетолога, Всі ці люди задіяні в розробці нового продукту.

Ось, наприклад, один з останніх наших раціонів — flow — саме так і був придуманий. Ідею подала команда, а я вже доводив продукт до ідеалу, орієнтуючись на власний досвід. Бо придумали його саме для таких людей, як я: зі щільним графіком, без можливості нормально пообідати, або повечеряти. Вважаю, що раціон, при якому витрачається 10 — 15 хвилин на прийом їжі, не покидаючи офіс, — саме те, що потрібно для зайнятих людей. І що саме головне, раціон корисний, правильний, поживний, якісний.

З раціонами зрозуміло. А як ви плануєте розвивати найбільш перспективну, за вашими словами, галузь — виробництво напоїв?

Зараз з тією кількістю продукції, що ми виробляємо, можна задовільнити тільки нішеві мережі рітейлу. Тому, щоб розвиватися та розширюватися, ми під Києвом будуємо технологічну лінію, з потужностями, яких буде достатньо для продажу у великих мережах супермаркетів. Там же будуть спеціальні лабораторії для створення нових видів продукції і контролю їх якості.

А де берете продукти та як контролюєте їх якість?

Ми, звичайно ж, приділяємо дуже велику увагу тим постачальникам і тим виробникам, ресурси і сировину яких використовуємо. По-перше, наша совість не дозволяє використовувати щось дешеве чи економити кошти на неякісних товарах.

По-друге, наші клієнти — це в більшості своїй свідомі люди, які мають певний досвід і розуміють, що таке хороша продукція. Вони — наш головний аудитор.

По-третє, у тих ритейл мережах, з якими ми співпрацюємо, присутня внутрішня система контролю якості товарів, які вони беруть на дистрибуцію. А той же Good Wine, в якому ми масштабно продаємося, це один з наших головних постачальників. Тому тут взагалі кругова перевірка якості. Все це в сумі дає тільки найкращої якості закупівельний товар.

Розкажіть про ваше виробництво на сьогоднішній день — скільки людей задіяно в ньому, які потужності ви має маєте?

В голові споживача eat easy може асоціюватися з таким невеликим рестораном або кафе. Але чи в кожному ресторані на сніданок, обід та вечерю є по 250 гостей? І це при тому, що потрібно ще готувати їжу для власних магазинів, ритейлу та виробляти асортимент напоїв.

Всього у компанії працює близько 75 людей. Це і виробничний цех, і кухня, і маркетинг з іншими відділами. Якщо говорити безпосередньо про місце виробництва, то все зосереджено тут, на вул. Глушкова. Колись на цій локації був ресторан, який ми переобладнали під свої потреби. Робота тут триває 24/7. Якщо ми говоримо про доставку харчування, то страви для неї готуються з 12 ночі до 6 ранку — щоб на початок кожного дня кур"єри мали що розвозити нашим клієнтам. В денний час відбувається робота по іншим напрямкам.

До речі, все наше виробництво побудовано за принципами холодної подачі страв. Це означає, що після приготування страва поступово охолоджується, а потім вже упаковується. І коли клієнт отримує доставку, то ні в одній страві не буде конденсату. Цим ми принципово відрізняємся від ресторанної доставки, або, наприклад, подачі страв в авіаконтейнерах.

А як ви вирішили питання з логістикою?

У нас є логістичний кістяк, який закриває 50 — 60% потреб компанії. Це ті люди, які знаходяться в штаті, вони кожен день розвозять замовлення. У разі пікових навантажень, коли доставок більше, ми залучаємо додатковий ресурс — перевірених, ліцензованих водіїв. І, звичайно, ми працюємо з Glovo та Uber.

Як виводили на ринок екоупаковку

Знаю, що упаковка продуктів — це теж велика гордість вашої компанії. І в той же час ні для кого не секрет, що екологічна упаковка — це не дешево, принаймі сьогодні…

Дійсно, з першого дня заснування eat easy велику увагу зосереджувала на упаковці. Знаєте, крафтовий пакет, який сьогодні дуже популярний, вперше в в Києві з"явився саме у нас. Потім всі інші стали його використовувати.

Ми першими вивели на ринок екоупаковку. Починали з фольгованих судочків, які були придатними для переробки в будь-якому вигляді, чи то чистому, чи то брудному.

Та не все було ідеально. Ми постійно стикалися з якимось проблемами: тара була негерметичною, нефункціональною, не такою міцною, як хотілося б… У всіх цих категоріях пластик суттєво вигравав. Але ми не здавалися! Після фольгованої тари спробували ламінований папір, потім — екосудочки з кукурудзяного крохмалю.

Тут, до речі, своя історія — ми замовляли їх аж з Ірану, і хоча вони були не зовсім практичними та функціональними, мирилися з недоліками, бо це ж еко! А потім виявилося, що у складі тари є пластик, і продукт не розкладається так, як потрібно. Ми відразу ж розірвали договір з постачальником і почали шукати інших партнерів. Зараз використовуємо повністю біорозкладні упаковки, вся ламінація робиться з паперу та піни, яка теж абсолютно валідна до переробки. Не дивлячись на те, що ми вчимо наших клієнтів сортувати сміття, ми не переживаємо, якщо наша упаковка потрапить на смітник — вона повністю розкладається.

Та варто визнати, що це справді досить дорога історія. Дуже мало хто може собі дозволити якісну екоупаковку, тому що це автоматично відображається на кінцевій ціні продукту. До прикладу, найдешевший ринковий варіант екоупаковки коштує півтори гривні. Те, що використовуємо ми, — близько 15 грн. І тому споживач повинен розуміти, чому саме у нашої продукції такий прайс.

Тобто, це повністю екологічна упаковка?

У моєму розумінні абсолютна екологічність — це невикористання тимчасової упаковки в принципі. І ми рухаємося у цьому напрямку.

Я за свідоме споживання в усіх сферах бізнесу

Чи є у вас, як у роботодавця, секрет: як підібрати в компанію не тільки професіонала, але й людину, яка повністю розділяє ваші принципи?

Знаєте, мені взагалі дуже складно уявити, що людина, якій чужі цінності екологічності, системності або правильного підходу до власного життя, дійсно буде хотіти у нас працювати. І якщо ми знаємо, що на ринку є класний фахівець, супер кадр, якого залишається грубо кажучи "перекупити", але він не відповідає нашим принципам — ми ніколи не будемо надсилати йому пропозицію.

Для нас дуже важливо, щоб людина вже апріорі поділяла наші цінності. І, можна сказати, нам щастить. Ті люди, які до нас приходять працювати, вони вже знають, що від них очікують. Тому у нас в команді всі однодумці!

До речі, хочу додати, що eat easy — компанія, яка впливає не тільки на своїх клієнтів, співробітників, але й на партнерські бізнеси. Зокрема, у мене в групі компаній, є мобільний банк sportbank, де, в найближчому майбутньому, я хочу повністю відмовитися від пластикових карт. Бо в одній сім'ї не можуть одночасно функціонувати компанії, які борються з пластиком і ті, які його продуцює. Ось так, компанія по доставці харчування може впливати на банк. Я за свідоме і правильне споживання в абсолютно усіх сферах бізнесу!

Якщо ми говоримо про цінності eat easy, то які вони?

eat easy — це компанія з виробництва часу. Найголовніша цінність, яку ми створюємо, по суті, якщо прибрати фізичну форму приготування їжі чи напоїв, це те, що ми дозволяємо людям економити свій час. А час, заощаджений на організації харчування, можна витратити на інші важливі речі. Крім цього та їжа, яку ми виробляємо, — вона екологічна, правильно збалансована, і в буквальному розумінні робить організм людини здоровішим, що дозволяє прожити довше. Тобто ми не тільки економимо час на етапі організації і прийому їжі, ми також сприяємо тому, щоб у людини по суті подовжилося життя.

Що стосується нашої стратегічної мети, то вона полягає в тому, щоб максимальна кількість людей познайомилися з нашою філософією, з нашою їжею. А це можливо зробити тільки тоді, коли людина візьме шматочок нашої страви та покладе собі до рота.

До певного часу у нас було трохи неправильне позиціонування: наша ціна була істотно вищою, ніж ринкова. Та ми вчасно зрозуміли, що прайс потрібно зробити доступнішим, щоб зацікавити потенційних клієнтів. Ми хочемо показати якомога більшій кількості людей хто ми є і який спосіб життя пропагуємо.

Тобто ви хочете навчити людей харчуватись правильно...

Так. Знаєте, якщо говорити про світовий досвід, то можу сказати, що Київ сьогодні — це Лондон 3-4 роки тому. Я багато де побував, перейняв досвід інших країн і точно знаю, куди нам потрібно рухатись.

Ось, наприклад, трохи цікавої статистики: у тому ж Лондоні у форматі take away приблизно 50% пропозицій — це хелсі фуд. З цих 50% — 70% це веган фуд. Середня вартість страви у них близько 140 грн. Приблизно чверть всієї продукції take away — це бутерброди, снеки, піта. І ще, що важливо, близько 70% усієї продукції — це обіди.

Якщо ж говорити про цінності, то, по-перше, це якісний швидкий сервіс; по-друге, якість їжі та її смак (навіть не вигляд і подача, а саме якість продуктів); по-третє, співвідношення ціна-якість (клієнт хоче розуміти, що він не переплатив). Ось на цих трьох китах працював і буде працювати eat easy.

А кияни, та й в принципі українці готові до такого формату та сприйняття їжі, як, до прикладу, ті ж лондонці?

Інтуїція підказує мені, що скоро це буде мати формат лавини. Образно кажучи, у нас поки ще сніг на дворі лежить, але потрібен зовсім маленький поштовх, щоб він зійшов.

І в деякій мірі кризу я теж асоціюю з цим поштовхом, який призведе до того, що формат take away набуде абсолютного масштабу. У випадку eat easy це буде ще доступніша цінова пропозиція і позиціонування.

А як формуватиметься ця пропозиція? Бо ми ж говорили і про ціну упаковки, і про якісні продукти…

З точки зору прибутковості, напевно, питання не до самого продукту, а до стратегічних цілей компанії. У мене є чітке бачення і розуміння того, що eat easy — це не компанія одного міста, вона однозначно, буде масштабуватися в межах України та за її кордонами. Тому ми не розглядаємо варіант суперприбутків за однією локацією.

Основне завдання, яке ставиться перед компанією в рамках Києва, — це створення якісного продукту, який входить в ті межі маржинальності, які, власне, були закладені в модель бізнесу.

Але якщо все-таки говорити цифрами, то що в результаті буде бачити покупець?

До прикладу, наш раціон flow на даний момент коштує в середньому 1000 гривень (вартість різниться в залежності від ваги та інгредієнтів). І ми абсолютно чітко розуміємо, що це вище ніж середньоринкова ціна. Тому було вирішено зробити доступнішу пропозицію: раціон re:sport, який коштує 700 — 750 гривень. За рахунок чого це вийшло?

По-перше, ми виключили дорогі за собівартістю продукти. Хоча, хочу наголосити, ми не пожертвували якістю, поживністю чи смаком.

По-друге, попрацювали з упаковкою. Знайшли менш красиву, не європейського виробництва, але яка повністю відповідає нашим принципам і тим якостям, які ми закладаємо в плані екологічності. Тобто в якихось моментах ми стали менш преміальними, але це не відобразилося на якості та наших цінностях. Взагалі, у нас дуже багато планів, як отримати прибутки не за рахунок збільшення ціни.

У цьому році хочемо відпрацювати модель франчайзі, яка буде функціонувати не тільки в Україні, але й за кордоном. У наступному — закінчити будівництво повноцінного виробництва для рітейл продукції та напоїв. Сподіваємося, у нас все вийде.

Антикризовий бізнес-сценарій

Що довелося змінити в роботі компанії під час карантину?

В цілому в житті eat easy змінилося лише те, що офісні працівники перейшли на онлайн формат роботи. Усі інші — виробничий процес, люди, повязані з операційною діяльністю, чи продажами — працювали в звичайному режимі, дотримуючись всіх технік безпеки. Більше того, норми безпеки у нас максимальні, так як ми маємо справу з продуктами харчування.

Ваш сценарій виходу з карантину та роботи в ситуації кризи?

Виходити з карантину бізнес буде планомірно. Думаю, в перший місяць літа карантин буде знятий у повному масштабі, проте громадяни будуть зобов"язані носити маски. Повернення людей до ресторанів не буде стрибкоподібним. Прогнозую планомірний вихід з кризової точки неспоживання в точку споживання. Це пов"язано з двома моментами: неможливістю відразу збільшити доходи населення і зміною культури споживання, яка сталася за два місяці карантину.

Що стосується процесів у нашому бізнесі, то ми стали акцентувати увагу саме на рітейл продукції. Виділили для себе 5 товарів, які активно просуваємо. Я вважаю, що попит на рітейл продукцію буде рости. Якщо говорити про нашу класичну діяльність — доставку раціонів — то ми не побачили особливого спаду чи росту в попиті. Тому ніяких кардинальних рішень у цій сфері не приймали.

Чим бізнесу може допомогти держава?

В цілому я вважаю, що наша держава не робить настільки багато для підприємців, як, наприклад, Германія, Італія, чи Іспанія. Там є "антикризові подушки", які вимірюються мільярдами євро… Об'єктивно розуміючи стан, в якому знаходиться наша держава, важко від неї щось вимагати. Якби було чітке розуміння, що можна зекономити на якихось довгострокових державних програмах, щоб допомогти бізнесу зараз — тоді можна було б щось реалізовувати.

А коли брати не має звідки, і нагальним є питання — як заручитись фінансовою підтримкою МВФ, щоб просто покрити поточні потреби бюджетників, то про яку допомогу МСБ можна говорити? Як кажуть, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Так що будемо якось самі "крутитися". Хоча, зізнаюся, хотілося б існувати та працювати трохи в інших обставинах.