Sustainable fashion: як допомагає бренду одяга Roussin концепція "нуль відходів"

Zero waste, slow fashion, sustainable, апсайклінг та ресайклінг — для багатьох українських дизайнерів це вже не просто слова, а постулати, якими вони керуються при створенні своїх колекцій. Український бренд Roussin один з тих, хто своїм одягом намагається привертати увагу до важливих екологічних та соціальних тем: забруднення планети пластиком, необхідності вторинної переробки, відповідального ставлення до споживання. Як це вдається — говоримо з засновницею Roussin Софією Русинович.

"Я створила Roussin 5 років тому. Мабуть, це було логічним рішенням, бо я з дитинства мріяла про свій бренд одягу, здобула освіту дизайнера, — говорить Софія. — В моїй родині пошиттям одягу займались бабуся, мама. Roussin — це сімейний бізнес, в якому працюємо я, моя сестра, мама та декілька швачок. Наш одяг — це симбіоз спорту та класики. Наш клієнт — це доросла дитина, людина, яка не забуває про свої мрії, прагне змінити на краще світ. Ми створюємо речі, які відповідають основному вектору нашого розвитку — sustainable fashion. Під час виробництва активно використовуємо eco-friendly методи".

Софіє, а що саме ви закладаєте в поняття sustainable fashion?

Для нас sustainable fashion — це, передусім, можливість передати планету нашим дітям в здоровому стані.

Окрім стандартного пошиття одягу ми працюємо в декількох еко напрямках. По-перше, це переробка пластикових пакетів в аксесуари. В технічному плані все виглядає наступним чином: ми нарізаємо тонкі пластикові стрічки і потім в"яжемо з них сумочки, рюкзаки тощо. В деяких моделях не обмежуємося одним пластиком, а додаємо елементи з тканини (старі джинси, куртки). Взагалі, таким прикладом ми хотіли б показати, що інші свідомі люди теж можуть перетворити пластик на щось корисне. Бо, по суті, технологія виробництва наших аксесуарів нескладна — в'язання гачком, що в принципі вміє робити багато хто. І якщо не вийде з сумочкою, чи рюкзаком, то килимок в ванну кімнату абсолютно простий у виконанні.

Другий наш напрямок — пошив речей з відходів від виробництва. Для мене це дуже важливий етап нашого бізнесу, я намагаюсь мінімізувати відходи і прийти до zero waste системи. Бо в сфері моди проблема нераціонального використання сировини стоїть дуже гостро. Ви знали, наприклад, що при пошитті одягу кількість сміття дорівнює кількості готових речей?

Тому ми вирішили, що з усіх шматків тканини, які залишаються при викрійці моделі, будемо створювати нові речі. Наприклад, шиємо худі — в процесі роботи залишаються обрізки, клаптики, які ми потім зшиваємо, і з яких виходить ще одне худі! Так, якщо міркувати в глобальному сенсі, то у нас виходить в два рази більше одягу, що теж не є добре. Але ми дивимося на це з іншої сторони: якісний одяг носиться довше і його не потрібно змінювати кожного сезону. Тобто в результаті людина все одно купляє менше. Такий собі slow fashion.

Також ми не викидаємо і не спалюємо непродані речі, як це роблять багато інших брендів одягу. Ми даємо їм друге дихання у вигляді нових дизайнерських елементів, арт розпису тощо. Наприклад, у продажу в нас була куртка, яка, як виявилось, не сподобалась клієнтам. Через сезон я розмалювала її акриловими фарбами. І що ви думаєте — ми вже продали дві таких! Придумати нову "фішку" не так важко: розпис хлоркою, оригінальні надписи фарбами, азіатська техніка розпису тай-дай — все це дає можливість врятувати багато речей!

Ще один наш напрямок — одяг з вживаних речей. Для цього в секонд-хендах ми купуємо в"язаний одяг (він мусить бути з особливої нитки), розпускаємо його, обробляємо сировину, додаємо рефлекторну нитку та в"яжемо нові светри.

За рік ми випускаємо дві колекції. Іноді можемо додати невеликий дроп — декілька речей, які після презентації отримали максимально схвальні відгуки. Найбільшою популярністю у нас користуються речі з рефлективними (світловідбиваючими) вставками.

А як виникла така оригінальна ідея?

Я сама водій, дуже люблю бути за кермом, але тільки не в темний час доби, чи в погану погоду. Навіть дуже уважні водії з багаторічним досвідом іноді можуть не помітити пішоходів, чи невчасно відреагувати, коли останні порушують правила. Мені дуже хотілося хоч трішки зарадити цій ситуації. Виникла ідея — створити речі, в яких би пішоходи були помітними здалеку. Так з"явилися светри, куртки, худі, які не тільки стильні, але й в прямому сенсі можуть врятувати життя.

Одяг від дизайнера — це своєрідний арт-об'єкт

Софіє, розкажіть, де берете сировину для речей з пластикових пакетів?

Цим добром нас забезпечують друзі (посміхається). Спочатку ми перероблювали ті пакети, які приносили члени колективу. Потім дали клич по знайомим, які, звичайно ж, нас підтримали. Ще не використали все те, що вони нам принесли. І перша причина — все-таки такі речі важче продаються.

Як ви вважаєте, наскільки готове українське суспільство до тих речей, які робите ви?

Я вважаю, що свідома частина суспільства вже давно готова! А наше завдання — показати якомога більшій кількості людей, що мода може бути відповідальною. Ніколи не пізно почати. Я теж, коли засновувала Roussin, не відразу почала робити речі з пластику, займатися ресайклінгом. І зараз, щоб працювати, заробляти, платити зарплатню та податки, ми не можемо дозволити собі створювати тільки екоколекції.

Бо, поки що попит на це не такий великий, як хотілося б. Але він є! Ті люди, які приходять до нас за сумочкою з пластику, чи купують худі з шматочків використаної тканини якраз і надихають мене на роботу, заради них мені і хочеться придумувати нові еко технології, створювати оригінальні речі.

А як клієнти про вас дізнаються? Бо все-таки аудиторія таких свідомих брендів поки ще не надто велика. Чи потрібна вам реклама?

Я вважаю, що сарафанне радіо — це найкраща реклама, яка тільки може бути. Бо вона основана на довірі. Але в будь-якому випадку поки про нас не знає вся Україна, реклама потрібна. Бо якщо в Києві бренд на вустах у багатьох, то в регіонах про нас мало знають.

В одній зі своїх останніх колекцій SS20 "Мені багато не треба" ви продемонстрували лише одну річ в кожній категорії. Цим ви хотіли показати, що людині не потрібно багато схожих речей — краще обмежитись кількома, але якісними та довговічними. Проте бізнес — це про гроші, як не крути. І чим більше речей продається — тим більший дохід. То як таким дизайнерам, як ви, знайти баланс між цінностями, які вони пропагують і банальним зароблянням грошей?

Я вважаю, що одяг від дизайнера — це своєрідний арт-об'єкт, який має служити людині тривалий час. Він має бути якісним, з гарних матеріалів. Його можна передати своїм дітям. Відповідно, це відображається на ціні. І свідомі люди це розуміють. Вони знають, за що платять гроші. Одного разу ми спробували випустити більш дешеву лінійку одягу і зрозуміли, що з Roussin це не працює.

Наш бренд не виробляє багато речей. Я намагаюсь будувати колекцію не на різноманітті, а на максимально схожих моделях, але по-різному інтерпретованих. Річ повинна підходити до всього, бути універсальною. До прикладу, достатньо купити одне наше худі, і воно може комбінуватися з десятком образів. Таким чином, ми даємо споживачеві не багато дешевих речей, а одну, але якіснішу, і, зрозуміло, дорожчу.

Яким бачите Roussin в найближчому майбутньому?

Одна з моїх основних цілей — створення такого місця, в якому могли б працювати талановиті люди, які хочуть розвиватися та створювати щось по справжньому круте.

Саме тому бренд називається ROUSSIN, а не Софія Русинович. Бо Roussin — це дім, в якому можуть жити достойні своєї професії люди.

Про антикризовий сценарій та зміни поведінки споживачів

Як ви переживаєте карантин?

Roussin — це моя сім'я, і ​​ми продовжуємо працювати не покладаючи рук: вчимося, слухаємо лекції, проходимо курси, читаємо книги, допрацьовуємо лекала, будуємо плани поліпшення комунікацій з клієнтом. Це прекрасний час для аналізу своєї діяльності, для систематизації думок і дій. Наші співробітники тепер працюють віддалено.

Для попередження поширення вірусу ми розробили концептуальні маски з світловідбиваючої тканини, які складаються з декількох шарів, і між якими є простір для марлі або бинта. Також у нашому асортименті є більш прості текстильні багаторазові маски, доступніші за ціною.

Ваш антикризовий сценарій роботи на найближчі місяці?

Не думаю, що нам варто що-небудь міняти. Ми не женемося за тим, щоб заробити якомога більше грошей. У нашого продукту велика цінність як у арт-об'єкту. Тому заниження ціни для збільшення продажів просто не має сенсу. Тим більше, ми створюємо такі колекції, які не вийдуть з моди через квартал, а будуть актуальні ще протягом декількох сезонів.

Як, на вашу думку, зміниться поведінка потредітелей?

Пандемія надзвичайно вплинула на всю планету. Уже перший місяць карантину дозволив Землі трохи очиститися від наслідків згубного впливу людини. Ми бачимо кардинальне поліпшення стану навколишнього середовища. Багато хто задумується про те, що здоров'я планети залежить від кожного з нас. Люди переосмислять свою поведінку. Пандемія залишить свій відбиток в свідомості споживачів. Я вірю, що тепер вони будуть більш усвідомлено ставитися до своїх покупок. За час карантину споживач промоніторить улюблені бренди, знайде нові, і після — не стане бігати по магазинах у пошуках більшої знижки, а обдумано купуватиме тільки ті речі, які йому необхідні, які будуть якісні і прослужать не один сезон.

Чим бізнесу може допомогти держава?

Для багатьох кредити з низьким відсотком — це вихід з кризової ситуації. Але fashion-індустрії вони можуть і не допомогти, а тільки більше загнати в боргову яму. Адже одяг не є товаром першої необхідності, і після карантину не варто розраховувати на зростання продажів.

Думаю, для дизайнерів хорошою допомогою від держави може послужити скасування не тільки єдиного податку і ЄСВ, а також — мита на ввезення тканин і фурнітури. Для збереження робочих місць на українських швейних фабриках держава може розміщувати замовлення на виробництво одноразового одягу для медпрацівників. Навіть покривши поточний попит, резервні запаси медичної спецодягу зайвими не будуть.

Розмовляла Олена Бутенко

Фото: Анастасія Калкатин