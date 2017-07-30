Сегодня в Киев отправят первую партию арбузов по Днепру

30 июля 2017, 12:30
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Путь из Херсона в Киев займет 5 дней

Сегодня в Киев отправят первую партию арбузов по Днепру | АПК | Дело Увеличить картинку

В воскресенье, 30 июля, планируется отправка первого судна с грузом арбузов из Херсонской области в столицу Украины.

Как сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, о сотрудничестве в вопросе поставки бахчевых в Киев по реке договорились компании "Нибулон", Fozzy Group и фермерское хозяйство "А. Синенко".

Данный проект сократит потери при транспортировке продукции и уменьшит стоимость логистических услуг. Пpи этом скорость формирования партий продукции с поля и транспортировки поможет более оперативно собирать и реализовывать урожай, что, в свою очередь, сохранит до 30% урожая арбузов. Кроме того, поставки овощей и фруктов речным транспортом должны существенно снизить количество механических повреждений продукции.

Для отправки груза будет использоваться терминал "Нибулона" в Голой Пристани. Доставка в конечный пункт назначения будет осуществляться за 5 дней.

Арбузы планируют транспортировать в специальных охлаждающих контейнерах.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: фрукты , херсон , днепр , нибулон 14291113

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Сегодня в Киев отправят первую партию арбузов по Днепру | АПК | Дело
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