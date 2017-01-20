Сеть "Рукавичка" откроет 42 магазина в 2018 году за счет кредита ЕБРР

20 января 2017, 11:50
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ЕБРР предоставит кредит в размере 135 млн грн группе компаний "Рукавичка", которая насчитывает 110 продуктовых магазинов на Западной Украине. Деньги пойдут на расширение деятельности ритейлера

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на расширение деятельности на сумму 135 млн грн (эквивалент $5 млн) группе "Рукавичка" — ведущему продуктовому ритейлеру, который осуществляет управление 110 магазинами наЗападной Украине. Об этом говорится в сообщении банка.

Этот проект поддерживается ЕС в рамках инициативы EU4Business, одной из целей которой является облегчение доступа к более долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий в странах Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ) с ЕС.

Кредит ЕБРР со сроком погашения 6 лет поможет "Рукавичке" в реализации ее инвестиционной программы, предусматривающей открытие 42 новых магазинов в западной Украине до конца 2018 года, модернизацию и повышение энергетической эффективности, а также расширение логистического центра, утверждают в ЕБРР.

Проект также предусматривает предоставление стимулирующего гранта на сумму почти $200 000 в рамках программы FINTECC ("Центр финансирования и передачи технологий адаптации к климатическим изменениям") ЕБРР, реализация которой началась в Украине в феврале 2016 с целью передачи технологий в сфере смягчения воздействий климатических изменений и адаптации к ним. Рассчитанная на три года программа FINTECC поддерживается грантом Глобального экологического фонда (ГЭФ) на сумму $7 млн и грантом Инвестиционного фонда соседства ЕС на сумму €4 млн.

Грант группе "Рукавичка" будет включать в себя широкий спектр мероприятий по энергоэффективности, в том числе установку систем рекуперации тепла и котлов на биомассе, а также замену существующих холодильных компрессоров и другого оборудования в магазинах сети "Рукавичка".

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , ритейл , торговля , ебрр , кредиты

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