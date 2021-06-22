Схема длиной в восемь лет: во что вылился корпоративный спор вокруг КЗМО

Вот уже несколько лет Константиновский завод металлургического оборудования в Донецкой области вовлечен в судебные разбирательства. Бывшие участники компании пытаются вернуть свое влияние на предприятие, потеснив нынешних собственников. Эксперты рынка все чаще говорят о попытках рейдерского захвата КЗМО. При этом предприятие продолжает активно работать и наращивать объемы произведенной продукции.

В чем суть конфликта и как он может отразиться на судьбе завода? Об этом Delo.ua поговорили со Станиславом Борисом, советником адвокатского объединения "Юскутум", адвокатом, представляющим интересы КЗМО.

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Станислав, в информационном поле то и дело появляется очередная порция негатива про завод. Параллельно подаются какие-то иски, проходят суды, предприятие время от времени появляется на слуху. Расскажите, что происходит сегодня вокруг КЗМО?

— Мы наблюдаем судебно-информационную кампанию против предприятия, развернутую, как нам кажется, нашими оппонентами: представителями бывших участников завода — компаний "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" и "Эннеада". Где используются суды и медиа, в частности, издание "Вести", которое, как мы считаем, в своих публикациях однобоко освещает конфликт.

А вот в нашем разговоре с разрешения руководства ООО "КЗМО" хочу изложить позицию и предоставить информацию, которую предоставил наш клиент для того, чтобы пролить свет на данный корпоративный конфликт.

Итак, поводом для первого судебного иска против завода стало решение об исключении одного из участников — "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД", – поскольку тот продолжительное время не раскрывал действительных конечных бенефициаров компании, а этого требует закон, чем наносил значительный ущерб интересам завода. Однако, повторюсь, это лишь повод.

Видимо вы усматриваете и другие причины?

— Суть глубже: мы предполагаем, что наши оппоненты стремятся всеми возможными способами отсудить у завода значительные средства, возможно даже получить контроль над предприятием, вновь войдя в состав участников. Для чего была разработана длинная схема, которую реализовывали на протяжении восьми лет: с 2013-го года, когда компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" приобрела у другой компании — ООО "Эннеада" — долю завода в размере 33,75%.

Восемь лет реализовывалась схема и за этот период никто не спохватился и не обнаружил ее?

— На наш взгляд, все было организовано таким образом, что со стороны выглядело лишь цепью нелогичных, даже абсурдных, юридически бесцельных сделок. Так, на протяжении шести лет участники схемы заключили ряд договоров. В частности: между ООО "Эннеада" (продавец) и компанией "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" (покупатель) был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "КЗМО". По указанному договору компания-покупатель приобрела в собственность долю в уставном капитале ООО "КЗМО" в размере 33,75%, стоимостью примерно 2 млн грн. Тут сразу важно отметить, что продавцом с стороны компании ООО "Эннеада" выступала Виолетта Эпель. Как нам указывает клиент, с ней связывают это предприятие, а компанию-покупателя с ее супругом — Михаилом Эпелем...

СПРАВКА

Супруги Михаил и Виолетта Эпели считаются одним из наиболее влиятельных донецких кланов времен правления беглого президента Виктора Януковича. После Революции Достоинства Эпели выехали из Украины.

Михаил Эпель ранее был совладельцем банка "Капитал". По данным следователей Военной прокуратуры, в течение 2011-2013 годов благодаря этому финучреждению осуществлялись денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных экс-руководителя Минздоха Александра Клименко предприятий (группа "Юнисон"). С Клименко, по данным СМИ, связывают издание "Вести".

Брат Михаила Эпеля Александр женат на судье Шестого апелляционного административного суда Оксане Эпель.

...То есть, что видим на поверку: в 2013 году одно предприятие, обладающее частью в уставном капитале завода, продает ее другому, а через год с небольшим сделка расторгается.

И уже по этому документу стороны пришли к соглашению расторгнуть договор купли-продажи. При этом денежные средства подлежали возвращению в течение года, а доля в размере 33,75% вернулась в ООО "Эннеада".

Следующим документом, который фигурирует в этом деле, является договор про расторжение договора купли-продажи. Датирован он 2015 годом и не удостоверен нотариально. Как отмечает наш клиент, возможно, документ заключен задним числом именно с целью создания легенды законных правоотношений и своей версии для правоохранителей.

То есть, теперь ситуация как бы "обнулилась": доля ООО "Эннеада" снова перешла в собственность компании "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД". Однако такое соглашение без нотариального удостоверения не имело юридической силы.



Зачем тогда понадобилось его подписывать?

— Об этом можно лишь догадываться, исходя из следующих шагов наших оппонентов. Итак, мы предполагаем, что как бы вдогонку к этому нелегитимному соглашению в 2019 году между сторонами был заключен еще один, новый, договор: о прекращении обязательств по договору о расторжении договора купли-продажи. И уже он был заверен нотариально.

Согласно условиям этого документа, стороны уже юридически договорились прекратить обязательства по договору о расторжении с момента его заключения. При этом они также договорились, что доля в уставном капитале никогда не возвращалась к изначальному ее продавцу и принадлежит на праве собственности компании "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" (покупателю пакета) с момента заключения и нотариального удостоверения договора купли-продажи.

И, опять-таки, этот документ появился неожиданно и уже после начала судебных споров, что вызвало у клиента вопрос, а не был ли он создан умышленно для усиления позиции в суде.

Складывается впечатление, что компания, приобретшая долю завода, никак не могла решить, что с ним делать. Возможно, у нее были планы развития этого предприятия, которые в силу каких-то обстоятельств не осуществились? Насколько, кстати, активно она принимала участие в жизни завода?

— Как утверждает клиент, никак не принимала. В течение всего времени с 2013 года (с момента покупки доли) и по сегодняшний день компания "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" ни разу не интересовалась работой КЗМО и не инвестировала свои средства в развитие предприятия. А его нынешние собственники, наши клиенты, напротив, принимают активное участие в управлении заводом, реализовали ряд крупных инвестиционных проектов, организовали банковское финансирование. Для чего, в частности, провели действия по увеличению уставного фонда завода.

А зачем понадобилось увеличивать уставной фонд?

— Увеличение уставного капитала — это взвешенное управленческое решение, которое находится в строго правовой плоскости. Предприятие развивается, имеет безупречную деловую репутацию, и для дальнейшего роста ему необходимы мощные инвестиции и кредитные средства, получить которые, в свою очередь, можно лишь при условии определенного объема уставного капитала. Сам капитал, кстати, был увеличен благодаря привлеченным инвестициям больше, чем на 5,5 млн грн.

Возвращаясь к череде покупок-продажи доли завода, ваше мнение — зачем все это делалось?

— Как нам сейчас кажется, все манипуляции с якобы покупкой доли и ее возвращением были направлены на создание предпосылок для завладения корпоративными правами и денежными средствами завода: дивидендами, а также –компенсацией якобы нанесенного ущерба и упущенной выгоды. Первый иск против завода от компании "ЭмСи Коппер Индастриал ЛТД" был составлен по факту якобы "завладения имуществом и корпоративными правами". А поводом, как мы уже говорили раньше, стало решение собрания участников КЗМО исключить одного из них после не раскрытия данных про своих конечных бенефициаров.

Детализируете?

— Основным спором, в результате которого могли быть созданы условия для завладения корпоративными правами и имуществом ООО "КЗМО", стал уже упомянутый иск компании "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" к ООО "КЗМО" в суде Донецкой области по делу №905 / 565/19.

В этом и других судебных спорах представители "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" для блокирования работы завода инициировали наложение арестов и запрещение регистрационных действий.

Были ли попытки со стороны завода выйти на диалог с оппонентами, договориться с ними?

— Как утверждает руководство завода, диалога, к сожалению, нет. Оппоненты не идут на него и складывается впечатление, что они явно преследуют иную цель: незаконным способом войти в состав компании и завладеть имуществом предприятия.

Одним из примеров, по словам клиента, является то, что осенью 2018 года завод уведомил "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" о причитающейся выплате ему как исключённому участнику, для чего нужно было сообщить реквизиты счета. Однако, ответа не последовало.

Можете озвучить требования, которые выдвигают истцы к заводу?

— Они оспаривают решение общего собрания участников, новый устав предприятия, требуют отменить изменения, внесенные в Госреестр. Всего подано 9 исков.

Все эти требования направлены на восстановление возвращенной ООО "Эннеада" доли в уставном капитале ООО "КЗМО" обратно "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" в размере 33,75%.

Как проходили и проходят слушания?

— Непросто. Решением хозяйственного суда Донецкой области от 16.09.2019 по делу №905 / 565/19, оставленным без изменений постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 02.03.2020, иск компании "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" к ООО "КЗМО", был удовлетворен.

Однако, 26 февраля 2021 года постановлением Верховного Суда по делу №905 / 565/19 в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда вышеуказанные решения первой и второй инстанции были отменены как незаконные. Дело направлено для повторного рассмотрения в суд первой инстанции.

Какова была мотивация Верховного Суда?

— В своем решении Верховный Суд констатировал, что после заключения соглашения о возвращении доли от "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" назад к ООО "Эннеада", "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" потеряла правовое обоснование для заявления имущественных претензий к ООО "КЗМО". Также суд указал, что представитель "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд" присутствовал на общем собрании участников ООО "КЗМО", на которых было объявлено о расторжении договора купли-продажи. А потому утверждение представителей истца о противоправности исключения из состава участников необоснованны.

То есть, дело идет к завершению, завод отстоял свою правоту?

— Надеемся, однако на этом вторая сторона не остановилась и инициировала в правоохранительных органах несколько уголовных производств, по нашему мнению, по заведомо ложными заявлениям о преступлениях. Как считает клиент, целью этих уголовных производств являются давление и угрозы топ-менеджерам, собственникам и администрации завода, для чего используются правоохранительные органы, в частности, Донецкой области. Наша позиция — уголовные производства необоснованы и должны быть закрыты. Примечательно, что к правоохранительным органам Донецкой области в свое время имел отношение адвокат Сухинин, представляющий интересы второй стороны — "ЭмСи Коппер Индастриал Лтд". Как писали средства массовой информации, он ранее работал прокурором в прокуратуре Донецкой области...

СПРАВКА

Андрей Сухинин, бывший прокурор Краматорска, известен тем, что был в свое время осужден на 8 лет за взяточничество. В период работы в прокуратуре Донецкой области они был признан виновным и приговорен приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области от 21 декабря 2016 за совершение в группе лиц ряда коррупционных преступлений, а именно части 2 статьи 369-2, части 3 статьи 368 УК Украины. Отсидев половину срока, вышел на свободу по "закону Савченко".

В рамках этих уголовных производств регулярно оказывалось давление на предприятие и его владельцев: в течение двух лет неоднократно проводились обыски, были изъяты документы, опрашивались свидетели. Разумеется, обстоятельства, о которых заявляли оппоненты, не нашли своего подтверждения. Однако привнесли некую турбулентность в жизнедеятельность предприятия.

И все вышеописанные действия, по мнению клиента, стали у оппонентов успешным симбиозом уголовного прошлого защитника и криминальных умыслов его заказчиков.

А зачем вашим оппонентам понадобилось "кошмарить" завод?

— Мы можем предполагать, чтобы обескровить предприятие, добавить нервозности, бросить пятно на его доброе имя. Такого рода действия, в частности, имели своей целью уменьшить объем промышленного производства, торговых операций, услуг, прекратить такую деятельность в определенных регионах, прекратить занятия отдельными видами хоздеятельности, разорвать или ограничить деловые связи. Нарушить обязательства перед определенными партнерами, нанести репутационный ущерб. И используя все это как механизм давления, склонить нашего клиента, как он предполагает, к тому, чтобы получить долю в уставном капитале компании, а также дивиденды и имущество завода.

В какой обстановке завод находится сейчас? Удается ли ему противостоять всей этой судебно-информационной кампании?

— Несмотря на все "старания" наших оппонентов, завод продолжает ровно и спокойно работать. К чести его менеджмента и коллектива, ни один контракт не разорван, ни один проект не свернут. КЗМО остался одним из важнейших игроков на отечественном рынке цветной металлургии. Постоянно появляется новая продукция. В стратегических планах предприятия — расширение ассортимента, что позволит полностью уйти от импорта многих позиций.

При этом КЗМО является активным экспортером, торгуя с 15 странами Европы и Азии. Четверть всей его продукции уходит за рубеж, пополняя госбюджет валютной выручкой. Добавлю, что на протяжении всей своей почти 20-летней истории завод был и остается прибыльным. Он входит в число тысячи крупнейших налогоплательщиков страны, которые обеспечивают 60% всех налоговых поступлений в бюджет. А посему опасений насчет перебоев в работе или — тем более — остановки завода быть не может.

Беседовал Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua