Що заважає українським компаніям успішно продавати за кордон?

У 2025 році Україна експортувала товарів на $40,37 млрд. Це на 2,9% менше, ніж роком раніше. Європа залишилася ключовим напрямком: на європейські країни припало $25,48 млрд, або 63,1% українського товарного експорту. Найбільшими ринками для українських товарів стали Польща, Туреччина, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Ці цифри важливі не лише як макроекономіка. Вони показують, що український продукт за кордоном знають, тестують, купують, вводять у виробничі й торгові ланцюги. У деяких категоріях Україна взагалі стала системним постачальником для ЄС: наприклад, частка України в імпорті соняшникової олії до ЄС зросла з 87% у 2021 році до 92% у 2025-му, а в соєвій олії – з 36% до 66%.

Але для підприємця головне питання – чому конкретний український продукт, навіть якісний і конкурентний за ціною, може не пройти в закупівлю європейської компанії?

На зовнішніх ринках покупець оцінює не тільки товар. Він оцінює ризик постачальника. І саме тут український бізнес часто стикається з бар’єрами, які не видно зсередини.

Експорт починається не з продажу, а з довіри до системи

Для українського підприємця товар часто є центром усієї логіки. Ми зробили якісний продукт, дали нормальну ціну, готові швидко відвантажувати. Значить, маємо бути цікавими ринку. На зрілому ринку цього недостатньо.

Європейська компанія купує передбачуваність. А український експортер заходить не просто в іншу країну. Він заходить у чужу систему закупівель, контролю якості, страхування ризиків, фінансування, репутаційних перевірок і внутрішньої політики компанії.

1. Воєнний ризик перетворюється на ризик постачання

Український бізнес за роки повномасштабної війни навчився працювати в умовах обстрілів, нестабільної логістики, кадрових викликів і постійної невизначеності. Для нас це вже частина операційної реальності.

Для іноземного покупця це ризик. Він може розуміти український контекст, але в момент закупівлі відповідає перед власним бізнесом. Якщо товар не приїде вчасно, зупиниться виробництво, зірветься будівництво, не закриється сезон продажів або доведеться терміново шукати альтернативу. Для нього це не геополітика. Це прямі втрати.

Саме тому воєнний ризик потрібно переводити з емоційної площини в операційну. Не пояснювати, що український бізнес стійкий, а показувати, як саме компанія гарантує виконання контракту.

Наприклад, через буферний запас продукції на три-шість місяців. Через склад у ЄС або на західному кордоні. Через логістичного партнера, доступ клієнта до інформації про залишки. Через план B на випадок затримки виробництва чи транспортування, про який ваш партнер має знати.

2. Конкурентна ціна не витримує конкуренції звичкою

Багато українських виробників заходять на європейський ринок із сильним аргументом: ми можемо дати якісний продукт дешевше.

Але в Європі рішення не завжди ухвалюється навколо ціни. Особливо в B2B. У Німеччині, Швейцарії, Австрії, Франції, Скандинавії працює глибока культура підтримки власного виробника. Часто вона не прописана як заборона на імпорт. Вона існує в закупівельних звичках, довірі до локальної юрисдикції, очікуванні сервісу, зручності комунікації, страхуванні, гарантійній відповідальності.

Покупець може обрати дорожчий локальний аналог, бо для нього це менше внутрішнього тертя. Йому простіше працювати з компанією, яка зареєстрована в його країні, говорить його мовою, має локальний склад, локального менеджера, зрозумілу податкову й юридичну рамку.

Звідси неприємний висновок для експортера: іноді український продукт програє не продукту конкурента, а його інфраструктурі.

Відкриття представництва чи локальної компанії може допомогти. Але це дорогий шлях. Він потребує людей, офісу, бухгалтерії, податків, юридичного супроводу, менеджменту. Для малого або середнього виробника це не завжди виправдано.

Альтернатива – локальний дистриб’ютор, галузевий партнер або перші контракти з компаніями, які мають вагу на ринку. У складних категоріях репутація часто передається через ланцюг довіри. Якщо з тобою вже працював відомий гравець, наступному клієнту простіше ухвалити рішення.

Тому експортеру потрібен не лише прайс, йому потрібна репутаційна біографія на ринку.

3. Сертифікація – це не формальність, а вхідний квиток

Одна з типових помилок українського бізнесу – сприймати сертифікацію як бюрократичну перешкоду, яку треба “якось пройти”.

Для ЄС це не перешкода. Це мова ринку. Європейський покупець працює з вимогами, стандартами, протоколами, аудитами, технічними файлами, деклараціями відповідності, маркуванням, походженням матеріалів, безпечністю, простежуваністю партій.

Сертифікація змушує переглянути продукт: матеріали, стабільність характеристик, контроль виробництва, зовнішній вигляд, пакування, технічну документацію. Компанія, яка проходить цей шлях, часто отримує не лише доступ до ЄС, а й сильніший продукт для внутрішнього ринку.

4. Український продукт конкурує не лише з іншими товарами, а й із державними системами підтримки

На зовнішньому ринку українська компанія часто змагається з виробниками, за якими стоїть сильна інституційна підтримка: дешевші кредити, експортне страхування, торгові представництва, галузеві асоціації, програми просування, локальний протекціонізм.

Європейський конкурент може мати дорожчий продукт, але кращий доступ до фінансування, зрозумілішу систему гарантій, більший маркетинговий бюджет, підтримку на виставках і сильніший захист на своєму ринку.

Український виробник часто фінансує експортний вихід самостійно. Сам платить за сертифікацію. Сам шукає партнерів. Сам тримає склад. Сам покриває ризики логістики. У новій експортній стратегії України до 2030 року серед цілей заявлено зростання експорту товарів і послуг до $77 млрд на рік, підвищення частки експорту у ВВП до 33% і зменшення частки сировинного експорту до 59%. Серед запланованих інструментів – фінансова підтримка експорту, розвиток ЕКА, Фонду розвитку експорту та якісніше представництво торгово-економічних інтересів України за кордоном.

Це правильний напрямок. Але підприємцю не варто будувати експортну стратегію на очікуванні, що система швидко стане ідеальною. Зовнішній ринок не чекатиме.

Тому головна ставка – на внутрішню силу компанії: команду, фінансову витривалість, стандарти, документи, партнерську мережу, запас ліквідності й професійний продаж.

5. ЄС відкритий для України, але не безумовно

Після 2022 року доступ українських товарів до ринку ЄС суттєво полегшився завдяки автономним торговельним заходам. Але цей режим не означав, що європейський ринок перестав захищати власні чутливі сектори.

Навпаки, у 2024 році ЄС продовжив торговельні пільги, але водночас посилив safeguard-механізми для окремих товарів, зокрема птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду. Якщо імпорт перевищує визначені обсяги, квоти можуть бути відновлені автоматично.

Це хороший приклад того, як працює зрілий ринок. Він може підтримувати Україну політично, але водночас захищати власного виробника економічно.

Для українського бізнесу це означає: навіть якщо загальна рамка торгівлі сприятлива, у конкретній категорії можуть діяти квоти, обмеження, сезонні коливання, політичний тиск, протести локальних виробників, регуляторні зміни. Тому експортна стратегія не може бути загальною.

Перед виходом на новий ринок варто відповісти собі на кілька питань

Перед виходом на новий ринок варто відповісти собі на кілька питань

1. Яка повна собівартість входу на ринок, включно із сертифікацією, локалізацією, логістикою, складом, відстрочками платежів, виставками, юридичним супроводом і часом команди?

2. Чи можете ви гарантувати поставки не обіцянкою, а запасом, маршрутом, контрактом із логістичним оператором і прозорою інформацією для клієнта?

3. Чи маєте ми локального партнера або людину, яка говорить мовою конкретного ринку?

4. Чи можете показати перші міжнародні контракти, рекомендації, галузеві підтвердження, участь у професійних об’єднаннях, аудитах, рейтингах, виставках?

5. Чи витримає компанія довгий цикл продажу, якщо перший контракт прийде не через місяць, а через рік?

Українські підприємці часто мають сильну виробничу інтуїцію. Ми швидко адаптуємося, шукаємо нестандартні рішення, тримаємо бізнес у складних умовах, вчимося на практиці. Це велика перевага. Але зовнішній ринок любить системність.

Якість має бути підтверджена сертифікатами. Стабільність – запасами й процесами. Репутація – контрактами й рекомендаціями. Гнучкість – сервісом. Ціна – зрозумілою економікою для покупця. Експорт – це не просто продаж товару за кордон. Це здатність компанії стати зрозумілою для іншого ринку.

І якщо український продукт не купують, причина не завжди в продукті. Часто причина в тому, що покупець ще не побачив системи, якій може довірити гроші, строки й довгостроковий контракт.