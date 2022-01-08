Скандальный польско-французский консорциум стал ближе к выдаче виз украинцам

Национальная апелляционная палата Польши 5 января подтвердила победу польско-французского консорциума Personnel Service — TLScontact в тендере по выбору визового оператора в Украине

Это уже третье и окончательное внесудебное решение по этому конкурсу, который длится с декабря 2021 года, сообщили в палате. Детали решения и аргументации сторон еще не известны.

О возможной дате подписания контракта также нет информации. Но известно, что кроме апелляционного органа визовый спор рассматривается в польских судах.

Основная претензия к победителю заключается в конфликте интересов, так как Personnel Service является одной из крупнейших рекрутинговых польских компаний, которая в случае подписания контракта получит доступ к личным данным украинских трудовых мигрантов и конкурентные преимущества на рынке. Кроме того, фирма имеет тесные контакты с организацией "Работодатели Республики Польша" , которая, по мнению экспертов, может получить привилегированное положение при поиске рабочей силы в Украине по сравнению с другими объединениями польских компаний.

Кроме того, Personnel Service связывают с бывшим депутатом польского парламента Томашем Мисяком, который был вынужден оставить политику после скандала с попыткой провести бюджетные средства через свои компании.

В прессе высказывались версии, что нынешний тендер проводился именно под польскую компанию благодаря политическим связям Мисяка, который в настоящее время также представлен в структуре "Работодателей Республики Польша".

Как оказалось, средства на украинский проект Personnel Service не имеет, а только планирует их привлечь в начале 2022 года благодаря эмиссии акций и слиянию с другой польской компанией Trinity

Эксперты отмечали имидживые риски участия в таком консорциуме для материнской компании TLScontact — французской публичной группы Teleperformance. Однако французский участник альянса никак не реагирует на происходящее, хотя о ситуации проинформирован заместитель комплаенс-офицера группы Алан Винтерз (Alan Winters).

Это также не помешало группе в декабре 2021 года купить американскую компанию Senture, оказывающую услуги госорганам в США, за 400 млн долл.

В то же время TLScontact фигурировала в расследовании Bellingcat в связи с получением британской визы сотрудниками ФСБ РФ. Сама группа Teleperformance не раз становилась объектом журналистких расследований, в том числе из-за несоблюдения карантинных норм., незаконного увольнения профсоюзных активистов, видеонаблюдения за сотрудниками, работающими удалённо.

По мнению экспертов, такие факты требуют от украинских госорганов обращать дополнительное внимание на работу консорциума в Украине в случае подписания контракта с польскими консульствами и начала сбора документов на польские рабочие визы украинских граждан.

Как сообщалось, посольство Польши объявило тендер на визового оператора в декабре 2021 года и в июне среди пяти заявок выбрало предложение TLScontact - Personnel Service. При этом греческую компанию Hellas с самым дешевым предложением отстранили от конкурса, а двоим другим участникам с ценами ниже польского консорциума занизили баллы. После апелляции победу отдали Hellas, но после повторной подачи жалобы победу вернули TLScontact - Personnel Service и подтвердили во время третьего рассмотрения дела. Ежегодно Польша выдает около миллиона виз для украинских трудовых мигрантов.

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