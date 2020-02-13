Транспорт 20 минут назад

Skoda раскрыла название нового серийного электромобиля

Новый серийный электромобиль компании получит имя Enyaq, что в переводе означает "источник жизни"

Skoda раскрыла название нового серийного электромобиля Skoda раскрыла название нового серийного электромобиля
Фото: АвтоНовости

Чешский автопроизводитель Skoda раскрыл название своего нового электромобиля. Новый серийный электромобиль компании получит имя Enyaq. Об этом сообщает Укравтопром.

Как объяснили в чешской компании, название модели происходит от ирландского слова "enya", что в переводе означает "источник жизни". "Источник жизни" символизирует вступление автопроизводителя в новую эру электромобильности.

Отметим, что Skoda Enyaq — первый серийный автомобиль чешского бренда, основанный на модульной платформе Volkswagen Group (MEB), как и следующая серия из более чем десяти электрических моделей, которые будут выпущены под маркой Skoda iV к концу 2022 года.

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К 2025 году Skoda ожидает, что полностью электрические модели и гибриды с подключаемыми приводами будут составлять 25% продаж. Поэтому уже до 2021 года чешский производитель инвестирует 2 миллиарда евро в разработку электромобилей и целостную, взаимосвязанную экосистему для современных и экологически чистых мобильных решений.

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Напомним, в ноябре 2019 года компания Skoda объявила об официальном запуске модели электромобиля с названием Citigo iV в серийное производство.

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