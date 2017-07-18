Сколько стоят арбузы и дыни нового сезона

За минувшие выходные цены на арбуз и дыню в хозяйствах Украины упали почти в 1,5 раза. Производители Юга сегодня уже соглашаются продавать арбуз по 1-1,3 грн/кг, дыни — по 3,5-4,5 грн/кг.

В прошлом году арбуз и дыня стоили почти в 2 раза дороже. Кроме того, сегодняшние цены являются самыми низкими, по крайней мере, за последние 3 сезона. В эквиваленте европейской валюты, цены на ранние арбузы вообще установили антирекорд.

Падение цены уже докатилось до оптовых рынков страны. Сегодня на оптовом рынке "Шувар" арбуз предлагают по цене 2-3 грн/кг, такую ​​же цену предлагают продавцы на рынке "Начало" в Одессе. На рынке "Столичный" в Киеве средняя цена на арбуз составляет 3-4 грн/кг.

Цены на дыню на крупнейших оптовых рынках Украины за последнюю неделю снизились почти вдвое. Если еще на прошлой неделе дыню предлагали по средней цене 13-14 грн/кг, то по состоянию на 17 июля средняя цена находится на уровне 6-8 грн/кг.

Украинские хозяйства очень обеспокоены сложившейся ситуацией. По их словам, даже после существенного снижения цены спрос на внутреннем рынке и со стороны экспортеров остается достаточно вялым.