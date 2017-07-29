Сколько топлива накопили в подземных хранилищах газа Украины

Украина нарастила запасы газа в поземных хранилищах газа (ПХГ) до 13 млрд куб. м, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Перезимуем. Сегодня утром запасы газа в хранилищах пересекли отметку — 13 млрд, это на 20% больше, чем в прошлом году", — написал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский на своей странице в соцсети Фейсбук.

По состоянию на 22 июля 2017 года украинские хранилища пополнились на 4 млрд 574,87 млн куб. м — с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 12 млрд 675,3 млн куб. м.

Утвержденный Кабинетом министров Украины план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка — 6 млрд 388,74 млн куб. м.