Сладенького захотелось. Зачем немцы купили шесть сахарных заводов на Западной Украине

Компания "Радеховский сахар", один из крупнейших производителей сахара в Украине, закрыла сделку по приобретению шести сахарных заводов, которые ранее принадлежали компании "Т-Цукор".

Речь идет о следующих предприятиях: Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий и Хоросковский сахарные заводы. Все в Тернопольской области.

Чем интересны эти предприятия?

До 2014 года компания "Т-Цукор" входила в тройку лидеров по производству сахара в Украине, а также была крупнейшим производителем западного региона. Принадлежала компания семьи Гут, которые также владели агрохолдингом "Мрия". В августе 2014 года "Мрия" фактически объявила дефолт, поскольку не смога расплатиться по внешним кредитным обязательствам. В январе 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.

Но это не касалось сахарных заводов, поскольку юридически они не были частью "Мрии".

В свою очередь, "Радеховский сахар" с 2010 года принадлежит немецкой компании Pfeifer & Langen, которая владеет активами по всей Европе. У нее есть заводы в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении и Чехии. На Западной Украине немцам принадлежит два предприятия — Радеховский и Чертковский сахарные заводы.

"Радеховский сахар" — третий по объемам производства игрок украинского сахарного рынка, доля которого составляет 12,4%.

В компании "Радеховский сахар" в комментарии "Интерфаксу" заявляли, что заводы выступали залогом по кредитам Проминвестбанка, и после банкротства "Мрии" перешли в собственность банка.

В свою очередь, по данным профильной ассоциации "Укрцукор", указанные заводы были объединены в ООО "Компания "Галичина сахар". В текущем сезоне (2016/2017 маркетинговый год) лишь два из шести предприятий перерабатывали свеклу — это Хоростковский и Збаражский сахарные заводы.Доля компании "Галичина сахар" в общей объеме производства составляла 4,1%.

"Несомненно, покупка этих шести заводов повлияет на рынок и уже можно с уверенностью сказать, что на Западной Украине конкуренция за сырье и посевы сахарной свеклы будет более ощутима. Так как "Радеховский сахар" в большинстве работает по давальческой схеме, им нужно сейчас активно работать над тем, чтобы собрать кворум аграриев, которые будут производить для них сахарную свеклу", — считает Руслана Бутыло, руководитель аналитического отдела ассоциации "Укрцукор".

После покупки шести заводов "Радеховский сахар" выйдет на второе место в Украине по производству сладкого песка и потеснит на третью позицию активы Порошенко (группу "Агропродинвест").

На гребне волны

Покупка немцами сахарных заводов на Западной Украине лишней раз демонстрирует, что ситуация в отрасли улучшается. Текущий сезон стал показательным по нескольким направлениям.

Впервые за длительное время увеличилось количество работающих предприятий. Если в 2011 году переработку осуществило76 предприятий, то в 2015/2016 маркетинговом году — лишь 36 заводов. В этом сезоне перерабатывали свеклу 42 предприятия.

В следующем маркетинговом году, согласно прогнозам профильной ассоциации, должно запуститься еще 3-4 завода.

"На следующий год можем спрогнозировать плюс 3-4 завода к уже работающим. Но, не стоит забывать, что все еще действует система квотирования на производство сахара и сейчас заводы подают заявки на квоту. Ориентировочно, сейчас можно предположить, что будут работать заводы, которые купил "Радеховский сахар" (скорее всего Збаражский, Козовской и Хоростковский с/з)", — комментирует Руслана Бутыло.

Оживление сахарного рынка произошло, в том числе, благодаря высоким показателям экспорта. Всего за 2016 год украинские производители экспортировали рекордные для независимой Украины объемы — 442,7 тыс. т сахара на сумму $215,9 млн. Это без учета 23,6 тыс. т сахара, произведенного из тростникового сахара-сырца, ввезенного в Украину на давальческих условиях, который экспортировала "Юкрейниан шугар компани".

Так, за 4 месяца текущего маркетингового года уже продано за границу 344,5 тыс. т сахара (в т.ч. 131 тыс. т в декабре). За аналогичный период прошлого года (сентябрь-декабрь 2015/2016 МГ) производители экспортировали лишь 582 т сахара.

"Раньше за целый год экспорт составлял столько же как за один месяц в этом сезоне. По нашим прогнозам, в текущем маркетинговом году общий экспорт составит 500 тыс. т", — уточняет Бутыло.

Украинский сахар отправился в такие достаточно экзотические страны как Шри-Ланка, Тунис, Гвинея, Мьянма, ЮАР и др.

"Учитывая, что мировой рынок продолжает быть дефицитный и даже на следующий год основным странам-производителям не удастся покрыть этот дефицит, то цены продолжают расти. Несомненно, это стимулирует украинских производителей производить больше и экспортировать сахар", — говорит Бутыло.

По ее словам, для того, чтобы наращивать производство, нужно обеспечить завод соответствующим количеством сырья. "Сейчас мы прогнозируем увеличение площадей под свеклой и постепенное возвращение утраченных позиций в структуре посевов, ведь уже есть подтвержденная информация об увеличении посевов сахарной свеклы от крупных производителей", — уточняет эксперт.

Стратегический запас

Ни для кого не секрет, что Украина может производить намного больше сахара, чем сейчас. На данный момент около 30 сахарных заводов законсервировано. Они могут в сутки перерабатывать около 100 тыс. тонн свеклы.

Означает ли рост экспорта, что производители вспомнят о своих скрытых активах? Скорее всего, нет. Причина в том, что законсервированные заводы — неэффективны и сахар, который они могут производит, дорогой и вряд ли понравится покупателям за рубежом.

"На экспорт, в основном идет сахар I-ой и II-ой категории. Мало вероятно, что заводы, которые были законсервированы, сразу начнут выпускать сахар I-ой и II-ой категории, поскольку есть определенная специфика завода и не все провели надлежащую модернизацию, чтобы производить продукцию на экспорт. Скорее всего, такие предприятия будут производить III-ю, в лучшем случае II-ю категорию и то в очень малых объемах. Поэтому, соответственно, те заводы, которые работали в текущем сезоне, скорее всего, будут работать на экспорт, а те новые, что пустятся — работать на внутренний рынок", — поясняет Бутыло.

Напомним, что в текущем сезоне Украина всего произвела 2,08 млн т сахара. Внутренние потребности оценивают в 1,5 млн т.