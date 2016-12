Следует ш(ж)ить: Почти 80% украинских производителей одежды работают в тени

В легкой промышленности Украины, особенно в таких секторах, как производство одежды и тканей, наблюдается следующий парадокс: кривая итогов работы отрасли привычно ползет вниз, аналитики начинают все обзоры с фразы "кризис углубляется", руководители фабрик при слове "динамика" мрачнеют, ритейлеры сетуют на потребителей, потребители ― на цены. Но при этом, как грибы после дождя, появляются новые марки.

Дошло до того, что в самом центре столицы, на Крещатике, открылся 4-этажный универмаг "Всі. Свої", где представлены 150 украинских торговых марок: хочешь-не-хочешь, а небольшим молодым компаниям придется конкурировать с пресловутой Zara, что находится по соседству. Основой этого проекта стала ярмарка украинских производителей, которая за полтора года выросла с 80 до 250 участников. Феноменальный результат показала компания MustНave, шьющая женские платья и пальто: за два года ее производство увеличилось от 20 до 8000 единиц в месяц.

При всей пессимистичности оценок нынешней экономической ситуации, участники рынка отмечают важность тренда последних двух лет ― повышенный интерес покупателей к made in Ukraine. В том числе благодаря энтузиастам, в частности, организаторам фестиваля "В поисках made in Ukraine", пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины".

На фото: В универмаге "Всі. Свої" на Крещатике в Киеве. Фото Татьяна Довгань.

По данным Госстата, в 2015 году доля потребительских товаров украинского производства, проданных через торговую сеть, составила 58,1%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. В денежном выражении (без учета оккупированного Крыма и зоны АТО) в 2015 году реализовали отечественной продукции на общую сумму 283,4 млрд грн, что на 14,6% больше, нежели в 2014-м. При этом доля украинских текстильных товаров и галантереи в 2015 году выросла на 3,8% по сравнению с 2014-м и составила 33,8%, или 517,1 млн грн.

Кто не упал

За 25 лет независимости Украины производство товаров легпрома из-за разрыва хозяйственных связей и структурной составляющей экономики сократилось в 10 раз, а их доля в промышленном производстве уменьшилась с 20% до 0,8%. Если в 90-е налоги в бюджет от предприятий легкой промышленности составляли 14% от общего объема, то сегодня этот показатель стремится к нулю.

Кривая уровня текстильного производства и производства одежды, шедшая в последние годы вниз, не изменила своего направления и в 2015 году. По оценке вице-президента ассоциации "Укрлегпром" Татьяны Изовит, падение производства в легкой промышленности в прошлом году составило 8,4%, а производство одежды (тканной и трикотажной) сократилось на 21% ― до 23,2 млн шт. ― по сравнению с предыдущим годом.

Однако изготовление некоторых видов продукции в последние годы понемногу росло. Так, по данным Госстата, с каждым годом в стране выпускают все больше носков-чулков: 89,3 млн пар в 2015 году (годовой рост составил 20%). Стабильными остаются объемы производства женской одежды (костюмы, блейзеры, платья, юбки, брюки, шорты): в прошлом году их сшили 2,6 млн шт. (годовой рост на 0,8%). Растет производство лыжных курток и ветровок, причем в мужском сегменте даже превысило уровень эталонного 2011 года и составило по итогам прошлого года 250 млн шт. (годовой рост на 31,5%).

А вот женских пальто и плащей шьют меньше. В 2015 г. — 909 млн шт., это на 20% меньше, чем в предыдущем году и в 2 раза меньше, чем пять лет назад, а — в 1 полугодии 2016 г. — 323 млн шт.

Большие и маленькие

По данным "Укрлегпрома", в 2015 году в Украине насчитывалось более 2,5 тыс. предприятий легкой промышленности, из которых около 1,9 тыс. ― швейные фабрики. Производство одежды в структуре отрасли занимает 66%, на текстильное направление приходится 20%, оставшиеся 14% ― это производство кожи и обуви.

Лидерами по количеству предприятий отрасли являются Харьковская (271) и Львовская (237) области, затем идут Хмельницкая — 152, Днепропетровская — 104 и Киевская — 97 (по информации Госкомстата).

По сравнению с пятитысячным наследством, которое получила Украина в 1991 году, предприятий легпрома стало не просто вдвое меньше: в советское время большинство из них являлись крупными объединениями, сегодня же отрасль состоит в основном из представителей малого и среднего бизнеса (в госсобственности менее 1%). По словам Людмилы Качуровской, генерального директора компании "Дюна-Веста", у этой ситуации есть как плюсы, так и минусы.

"Крупному производителю легче выполнять свои обязательства перед поставщиками и кредиторами. Владение несколькими небольшими предприятиями или одним большим позволяет покупать сырье дешевле благодаря более выгодным условиям контракта с поставщиками. Кроме того, крупное производство активнее и чаще инвестирует в инновационные технологии, ― отмечает она.

И как пример приводит инвестиции в руководимое ею предприятие, которым владеют четыре украинских акционера. В последние несколько лет полувековая "Дюна-Веста", имеющая две фабрики — в Червонограде и во Львове ( сейчас там работают 745 и 210 человек), инвестировала в развитие из собственного капитала и капитала инвесторов. Закупили итальянское, японское, польское оборудование. В том числе в начале этого года более полумиллиона евро — в новейшие вязальные машины Lonatti. Инновационные технологии упростили процесс на целую производственную операцию (то, что выполняли два цеха, теперь выполняет один).

Как результат в 2016 году на фабрике во Львове, например, удвоили месячный выпуск продукции и только за полгода выпустили 2 млн пар (на 20, 815 млн гривен), что немногим меньше прошлогоднего годового объема (2,82 млн пар или 35, 635 млн грн) и соответствует тем объемам, что делали до падения в 2012 году.

И в то же время Людмила Качуривская признает большой плюс маленьких компаний — они выигрывают мобильностью.

"Мне вообще кажется, что большие компании в ближайшее время все уйдут — не говорю за 5-10 лет, но за 20-3 точно — уверена Татьяна Чирка, директор Торгового дома "Жива", выпускающего женскую одежду для масс-маркета. — Они неподвижные, негибкие, а рынок меняется, клиент другой вырастает, — объясняет она свою приверженность к "маленьким". — Одеться в бренд — для них вообще не ценность".

Такая позиция тем более интересна, если учесть, что продукция, что выпускает для украинского рынка под торговыми марками ТМ Jhiva та ТМ Gingier руководимый ею Торговый дом, составляет всего 1% от всей продукции большой компании "Троттола". А остальные 99% продукции фабрики "Троттола" шьют по давальческим схемам для зарубежных брендов.

Подобную пропорцию можно масштабировать на весь рынок швейников.

Давальческие схемы: сплошные плюсы, а есть ли минус?

Последние полтора десятилетия отечественная легкая промышленность выживает за счет работы на экспорт на условиях давальческого сырья. Как отмечают в ассоциации "Укрлегпром", доля такой продукции в швейной отрасли составляет 80-90%.

На украинских предприятиях шьют вещи таких торговых марок, как New Look, Marks & Spencer, Next, Laura Ashley, Top Shop, Zara, Mexx, Triumph, BCBG, Esprit, Hugo Boss и др. Среди стран ЕС крупнейшими импортерами текстильных изделий и одежды из Украины (как правило, эта продукция изготовлена на заказ по давальческой схеме) является Германия (доля импорта ― 21,1%), Италия (19,4%), Польша (10,4%) и Великобритания (9,5%).

"У нас нет рынка", ― объясняет причину сложившегося положения дел Ярослав Рущишин, основавший 22 года назад компанию "Троттола" (9 швейных фабрик в Львовской и Ровенской областях), которая работает по давальческим схемам для известных западных брендов и является одним из крупнейших экспортеров одежды.

На фото: Ярослав Рущишин, владелец компании "Троттола" (слева).

Первые тревожные звонки проявились, по его словам, года через три после мирового финансового кризиса 2008 года, когда объем экспорта текстильных изделий из Украины начал снижаться. За 2012 год падение составило 18% (по данным Укрлегпрома).

А до 2011 года был бурный рост. На фабриках работали до 2 тысяч человек, бизнес вели с тремя десятками больших и маленьких подрядчиков, выпуская около 300 тыс. штук одежды в месяц. Такому активному у развитию способствовал закон, позволяющий не платить при импорте давальческого сырья, а при экспорте просто погашать путем погашения векселя. "Постепенно начали перетаскивать на себя функции, которые выполнялись в лондонском офисе нашего партнера: от заказа тканей до логистики", — рассказал Ярослав Рущишин. Сейчас делают все, кроме дизайна. В результате выбранной стратегии достигли автоматизированной системы моделирования, системы разводки лекал и кроя. Но одновременно "перетащили" на себя и все риски.

"Говорить, что сейчас для нас очень хорошие времена — нельзя, — заключает предприниматель. — С 2011 года заказы упали в два раза — до 1,5 тыс. единиц, стали работать в одну смену — это около тысячи человек".

В работе с украинскими предприятиями зарубежные компании всегда привлекала, в первую очередь, стоимость работ. Так "Троттола", которая шьет одежду уровня "Зары", получает за пошив классической блузки 2 евро в среднем. При себестоимости такой блузки в 5-6 евро, ее продадут за 29,99. То есть с маржой в 600%. Поэтому европейские бренды могут позволить себе скидку 70%. "Украинские производители работают с маржой 70%", ― замечает Ярослав Рущишин.

Но падение национальной валюты привело к тому, что украинские швейники внезапно стали конкурентоспособными. " Мы смогли поднять заработную плату в три с половиной раза. И сейчас стоим на ногах еще крепче, чем мы стояли до этого", — заключает Ярослав Рущишин.

Плюсы заказов на давальческом сырье — это позволило предпринимателям модернизировать производство, узнать современные технологии, повысить классификацию рабочих. Сегодня оснащение многих украинских швейных фабрик соответствует европейскому уровню, а кроме того, украинские швейники заслужили в мире репутацию надежного партнера.

На фото: Татьяна Абрамова, владелица Дома моды "РИТО". Фото: Татьяна Довгань.

Но попадание на крючок давальческих схем — опасная штука, предостерегает Татьяна Абрамова, владелица и директор Дома моды "РИТО". "Подсаживаешься на такие заказы, и если заказчик начинает дейпинговать — в этом году тебе заплатил 3 доллара, а на следующий назначил два — и все, место на внутреннем рынке ты уже потерял".

"Чтобы быть успешным, нужно продвигать свой собственный продукт, а не рабочую силу. Она всегда будет дешевой, и в этом сегменте мы уже конкурируем с Китаем", — считает Голда Виноградская, дизайнер, председатель Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Fashion Globus Ukraine

На что у Ярослава Рущишина есть своя точка зрения: "Считается, что это лишь продажа дешевой рабочей силы за границу. Сначала я думал, что это — позор, но затем почитал историю Японии после второй мировой войны. Они начинали именно с такого: однодолларовых блузок на заказ для американского рынка. Ну и где теперь Япония?"

По словам предпринимателя, нам надо делать так же, как делают успешные бренды: завоевать мир, а потом вернуться в Украину. Для этого надо стать очень популярными в Европе", — заключает Ярослав Рущишин.

50 оттенков серого

Несмотря на то, что 85% украинских швейников работают по давальческим схемам, у легкой промышленности огромный потенциал. "По некоторым оценкам, емкость рынка составляет 120 млрд грн", ― подчеркивает Ярослав Рущишин.

Говорить о перспективах отечественных производителей позволяет и сокращение импорта. Так, в 2015 году импорт основных групп товаров легкой промышленности снизился по сравнению с 2014-м на 27,3% (или $681,3 млн) и составил $1,8 млрд. В том числе текстильной одежды на 49,9%, до $179 млн, трикотажа ― на 62%, до $139,6 млн, носков и чулок ― на 38,3%, до $19,9 млн. По экспертным оценкам, украинские производители могут рассчитывать на замещение около 10% импорта.

Сдерживают развитие рынка застарелые болезни: непродуманное налогообложение, серый импорт и производство, а также контрабанда. По оценкам "Укрлегпрома", в тени на сегодня работают почти 80% украинских производителей, потому о равной конкуренции речи не идет.

Еще она крайность: десятилетиями отечественную продукцию вытесняли дешевые товары китайского (59%) и турецкого производства, чему способствовала неурегулированность импорта, возможность торговли импортной продукцией без учета соответствующего налогообложения.

В результате две трети внутреннего рынка (67%) наполнены продукцией теневого производства и контрабандными товарами (в том числе под видом секонд-хенда) и только треть составляют товары собственного производства и легальный импорт.

"Украинский производитель мог бы занять свое место на рынке, но теневое производство по-прежнему занимает до 70% рынка, его доля в прошлом году оценивалась в 80-85 млрд грн", ― отмечает Татьяна Изовит.

Уменьшая маржу

Не играют на руку отечественным производителям и экономические реалии. Девальвация гривни привела к увеличению их расходов на закупку ткани, стоимость которой составляет 80-85% в себестоимости вещи. Как следствие цена на одежду украинского производства выросла. Правда, меньше чем в три раза, иначе рынок просто потеряли бы покупателей, серьезно обедневших из-за девальвации.

Например, если ранее у Dolcedonna платье стоило 550-650 грн ($70-80), то теперь 1000-1500 грн ($40-60). В MustНavе смогли благодаря волне новых покупателей поднять цены на платья всего на 200-300 грн и удерживать их в пределах 700-1800 грн.

В 2015 году многие закрылись, не выдержав курсовой разницы. Как отмечают в Must Нavе, они выстояли благодаря постоянному росту числа покупателей. Позиционируя себя как средний масс-маркет, бренд поднял цены всего на 200-300 грн и держит их в границах от 700 до 1800 грн за платье и 3000- 4000 тыс. за пальто из вискозы.

Обычно маржа производителя — два, плюс еще два — маржа продавца. Чтобы удержать приемлемые для покупателя цены, предпринимателям пришлось уменьшать маржу.

"У нас себестоимость выросла где-то в 2 раза, маржинальность мы уменьшили до 1,5", — заметила Татьяна Чирка, директор Торгового дома "Жива".

Поймавшие волну

И несмотря на то, что большинство крупных компаний продолжают держаться за давальческие схемы, есть и такие, кто решил поймать волну и расширять свое производство.

Одна из них — Arber Fashion Group, которая объединяет розничную сеть из 105 магазинов по всей Украине и двух магазинов в ЕС (Чехия ), а также имеет собственное производство, выпускающее около 2 млн единиц одежды в год.

Компания несколько лет назад решила отказаться от заказов на давальческом сырье, так как было не выгодно. Но и сейчас, с ростом курса валют, к давальческим схемам возвращаться не хотят. Разве что обратится серьезный европейский заказчик, у которого можно чему-то научиться или появится необходимость обеспечить планомерную загрузку мощностей, которые к концу года увеличатся на четыре фабрики.

Две уже запустили — в Тульчине Винницкой области и Вознесенске Николаевской области, готовятся — в Никополе, Днепропетровская область, и Теплодаре, Одесская область. По словам собственника Arber Fashion Group Юрия Шпирта, инвестиции в проект составляют не менее 10 млн грн.

Вадим Золоторевcкий, гендиреrтор Arber (слева). Фото предоставлено UFW

Компания выбрала стратегию расширения на внутреннем рынке торговой сети и полного обеспечения ее потребностей собственным продуктом — разнообразным ассортиментом одежды и обуви для мужчин, поясняет Вадим Золотаревский, гендиректор торговой сети Arber. Решение о развитии собственного производства приняли после резкой девальвации гривни, когда потребности торговой сети оказались выше, чем возможности производства.

Кроме того, саму сеть также решено расширить. В ноябре запустили проект Ф-91 — украинский монобрендовый мегастор в формате "средний минус", где продают мужскую и женскую одежду по цене, более доступной, чем у марки "Арбер". Например, рубашка будет стоить 400 грн. Невысокие цены намерены держать за счет небольшой маржи. Кроме более низкой цены, конкурировать с той же Zara планирую также за счет формата. Под маркой "Ф-91" буду шить не ультамодную трендовую одежду, а базовые вещи. "Кроме того, рассчитываем привлечь не только молодых, но и более взрослую аудиторию", — уточняет Вадим Золотаревский.

Он высоко оценивает потенциал небольших украинских компаний, активно открывающихся в последние два года.

Говоря о новых украинских марках, игроки рынка прежде всего вспоминают о Must Нave.За последние два года эта компания, делающая женские платья, показала феноменальный рост объемов производства: от 20 до 8000 единиц в месяц.

Анастасия Дзюба и Анна Коваленко, основательницы марки Must Нave.

До 2014 года бизнес существовал в формате шоу-рума — в арендованном ателье отшивали маленькие партии от 20 до 50 единиц в месяц, с чем спокойно справлялись один закройщик и одна швея. Потом пришлось нанять еще одну, потом еще одну…

К концу 2014 года шили уже 2 тыс. в месяц, а на сегодняшний день на производстве шьют 8 тысяч изделий. И если в 2014 году производство занимало 300 метров, то сейчас — это 1 тысяча метров. Такова площадь собственной фабрики в Бердичеве, где работают 126 швей. Кроме Must Нave, есть линия Family Look для мам и для дочек и детская линия. В основе коллекций — классика, актуальная всегда, вне времени и трендов.

В ближайших планах — открытие новых магазинов и шоу-румов в крупных городах — Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове — это к уже имеющимся пяти. Must Нavе с его ежемесячными объемами в 8 тысяч в месяц, уже может себе это позволить.

Бренд GRASS, появившийся на рынке менее полутора года назад, также делает ставку на модной, качественной и удобной одежде, которая нужна всем и всегда.Тарас Волков, соучредитель и директор GRASS, отметил, что наиболее сложным периодом был первый квартал 2016 года: "К тому времени покупательская способность украинцев успела сократиться на 25%. Мы это почувствовали. Одежда GRASS относится к средней ценовой категории и многие из наших потенциальных клиентов вынуждены были отказывать себе в покупке вещей". Но сегодняшняя ситуации, по словам Тараса Волкова, в сравнении с началом 2015 года, когда он с партнерами приступил к реализации своей идеи, выглядит более стабильной, иногда даже кажется, "виден свет в конце тоннеля".

"В феврале 2016 года мы открыли свой первый магазин на Костельной в Киеве, что, безусловно, "подогрело" интерес к нашему бренду", — отметил Тарас. А также продаем через интернет (сайт, через Facebook страницу и Instagram аккаунт) и в мультибрендовых офф-лайн магазинах украинских производителей в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, а в скором времени и в Одессе.

На фото: Ксения Константинова, Александр Колибабчук и Тарас Волков — основатели бренда GRASS.

Татьяна Чирка, директор Торгового дома "Жива", который производит около 3 тысяч единиц в месяц, определяет свою принадлежность к масс-маркету ценой в 1000-1200 грн за платье. Своим конкурентным преимуществом компания считает европейское качество. "Так как мы выросли из большой компании, отшивающей для западных брендов, то перенесли к себе все европейские принципы качества, технологии, максимально оптимизировали производство", — отмечает она.

Сейчас стратегия Торгового дома "Жива" — полностью отказаться от оптовиков и посредников и продавать вещи напрямую конечному покупателю в онлайн-магазине. "Для нас важно знать фидбэк от клиента", — поясняет Татьяна. По ее наблюдениям, после 2014 года сформировалась группа покупателей, которые из-за роста цен не готовы возвращаться к привычным западным брендам и ищут оптимальное для себя сочетание цена-качество. "Мы им хотим предложить одежду из качественных тканей, лучшие модели, которые будут прекрасно сидеть на фигуре. И при этом дать адекватную цену, без лишних накруток, чему как раз и поможет отсутствие посредников". А риск покупок через интернет-магазин минимизируют легкой процедурой возврата. Была попытка открыть свой офф-лайн магазин, но от нее отказались — дорого.

На игле сырьевого импорта

Одно из самых больных мест отечественной легкой промышленност зависимость от импорта сырья — в первую очередь тканей (75-85% себестоимости изделия) и еще около 10% составляет фурнитура.

Начиная с 2010 года количество ткацких фабрик в Украине сокращалось, в результате в 2015-м их осталось всего 39 (1,2 тысячи человек). Хотя в последнее время растут объемы производства (шерстяные, льняные, конопляные ткани, ткани их хлопка, пряжа и трикотажное полотно).

По официальной статистике, в прошлом году ткацкая промышленность выпустила 86,3 млн кв. м ткани, что на 6% больше, чем за 2014 год. За первые шесть месяцев 2016 года производство ткани выросло еще существеннее ― на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36 млн кв. м. Постепенно растет и производство шерстяной пряжи (до 3,1 тыс. тонн по итогам 2015 года против 2,5 тыс. тонн годом ранее) и трикотажного полотна (с 5,6 тыс. тонн до 7,6 тыс. тонн).

Положительную динамику показал экспорт льняных тканей в 2015 году, а за полгода 2016 — шерстяных, льняных и ткани их хлопка. А импорт их немного уменьшился.

Из крупных предприятий можно выделить Черкасский шелковый комбинат, открытый еще в 1960-х. Правда, к шелку он отношения не имеет. В его ассортименте в основном искусственные ткани (подкладочные, плащевые, декоративные, мебельные) и плательные (искусственные и х/б) ткани. В настоящее время предприятие обшивает армию. Да и все текстильное производство в последние два года больше работает на военные потребности.

В Чернигове работает одно из самых крупных предприятий по переработке шерсти ― камвольно-суконная компания "Чексил", также удержавшееся на рынке с советских времен.

А в Тернополе есть текстильный комплекс "Текстерно", единственный в Украине производитель хлопковых тканей с полным циклом переработки хлопка-волокна.

Еще один крупный игрок — компания "Текстиль-контакт" (производитель и поставщик тканей).

Набирает обороты Ровенский льнокомбинат. Правда, ко льну он никакого отношения не имеет. На предприятии вяжут трикотажное полотно и кроят и шьют из него одежду под маркой Goldi. На сегодня это самый крупный производитель трикотажной продукции в Украине. Например, в Киеве в ТЦ Ocean Plaza магазин, торгующий продукцией комбината, занимает 270 кв.м. "Это тот редкий пример стопроцентно украинского бренда, когда украинский производитель делает продукцию из украинского сырья, а украинский потребитель ее покупает, а значит вся добавленная стоимость остается в Украине ", ― отмечает Вадим Золотаревский.

Но то, что выпускают указанные предприятия, мизер по сравнению с потребностями производителей одежды. Большинство их них шьют из тканей, которые завозят в Украину из Китая, Турции, Пакистана, Индии, ОАЭ и стран ЕС. А если из европейских, то это "итальянский секонд-хенд" — так, шутя, называют ткани, которые предлагались на европейском рынке несколько сезонов назад.

"Самые недорогие ткани, используемые для масс-маркета, как правило, китайского и турецкого производства, стоят $1,1-1,2 за метр", ― уточняет Татьяна Чирка, директор ТД "Жива". Есть полиэстеры из азиатского региона за $3-5. Часто шьют из тканей $8-10, более дорогие стоят $20-30 за метр.

Производитель носков "Дюна-Вест" покупает хлопчатобумажную и шерстяную пряжу в Индии, Пакистане и Турции, а эластановые и полиамидные нити ― в Польше и Тайване. "В Украине не производят пряжу, отвечающую необходимым требованиям", ― объясняют в компании.

В отечественных тканях украинских дизайнеров не устраивает их качество и ограниченный ассортимент по составу, расцветке и принтам. Кроме того, украинское не всегда дешевле. "У наших производителей шерстяные ткани в два раза дороже, чем те, что я покупаю в Лондоне, не говоря уже о произведенных в Китае", ― отмечает Ярослав Рущишин.

С ним согласна Антонина Головко, руководитель универмага "NAMES'UA modateka": "Чиксил дорогой, и у него очень узкий ассортимент, по сравнению с тем, что предлагают сейчас, учитывая последние тенденции, в той же Турции".

По словам Вадима Золотаревского, генерального директор торговой сети Arber, они точечно работают с Ровенским льнокомбинатом: "Он не является нашим серьезным поставщиком, но помогает закрыть дырки, если заказанное за рубежом сырье еще не пришло". Постоянным поставщиком не берут, потому что получается не дешевле, при этом среднее качество средний и небольшой выбор. "Но безусловно, мы отдаем им должное, что они в это непростое время создали важную сырьевую базу и массовые форматы могут на ней работать", — добавляет он.

Недорогое сырье — полушерстянную и акриловую пряжу можно найти на фабрике в Сумах. "Но оно такого качества, что ее используют для совсем дешевого сегмента, замечает Антонина Головко.По ее оценке, в Украине все неплохо с домашним текстилем: ткани для постельного белья, для гардин, для декора.

Татьяна Чирка рассказывает, как она, вернувшись с выставки тканей в Турции, где ткань с цифровым принтом предлагалась по $1-2,5 за метр — на полиэстере и $5,5 -7 — на натуральной ткани, была очень удивлена стоимостью подобного предложения в Киеве. У нас самая дешевая ткань с принтом обходилась заказчику в $12.

Сейчас, по словам Антонины Головко "принтовый бизнес" активно разворачивают предприниматели в Хмельницком и Харькове: покупают печатную машину, сами разрабатывают какие-то интересные принты и печатают их на базовой ткани дешевыми чернилами. И тут важен тот момент, что они предпринимают попытки создавать свое, а не просто перепродавать чужое. Ведь если ты владешь такой машиной для принтов, ты уже следишь за тенденциями в производстве тканей и сам делаешь рынку предложение.

По поводу того, стоит ли в Украине вкладываться в создание своего рынка тканей мнения расходятся. Ярослав Рущишин считает, что не стоит — это будет шаг назад.

"Давайте лучше вкладывать в математику, в IT, туда, где мы можем быть действительно сильными при нашем уровне образования", — предлагает он. А производство той же льняной ткани, например, требует сначала возрождения в сельском хозяйстве производства льна, что не просто.

Елена Голец, дизайнер, основательница брендов Golets и Dolcedonna, тоже считает, что надо учитывать мировое распределение производственных отраслей. "Ткани — это исторически не тот продукт, который производила Украина, — замечает она. — Это в Италии во Флоренции первый ткацкий станок появился в 1482 году, а когда я приехала работать туда, а это был 1996-й год, там было 15 тысяч фабрик — от маленьких, выполняющих какую-либо одну операцию, до законченного цикла. По мнению дизайнера, разумнее покупать ткани там, где их лучше всего производят.

Но при этом есть такой негативный момент для украинских производителей: так как большинство из них использует турецкие или китайские ткани, сложно получить европейский сертификат Евро-1. А без него с собственной продукцией в Европу не придешь, отмечает Голда Виноградская, дизайнер, председатель Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Fashion Globus Ukraine.

Вадим Золотаревский (Arber), считает, что идея создания производства тканей в Украине — это перспективная идея, так как на ткани есть и будет устойчивый спрос. Но при этом уточняет, что нужны серьезные капиталовложения, инфраструктура и бренды, которые эти ткани будут покупать, так как для производства сырья принципиален большой объем. "Но уверен, что уже в течение пяти лет в Украине появится несколько серьезных производителей тканей по ключевым группам товаров. Потому что своя сырьевая база важна с точки зрения логистики", — говорит он.

Универмаги украинских марок

Массовое появление на рынке новых украинских производителей одежды, изменение менталитета потребителей, вызванное и патриотическим чувствами в связке экономической целесообразностью после существенного подорожания привычных западных марок, спровоцировал появлению такого формата как универмаги украинских марок.

На фото: универмаг NAMES'UA

В ноябре прошлого года в Киеве открылся универмаг украинских дизайнеров и производителей, занимающий 1000 кв.м в ТРЦ "Проспект". Он объединил более 60 ТМ. Инвестировала в проект эстонская компания KarKat Fashion.

Пространство NAMES'UA специально оформлено, чтобы идентифицировать каждого автора коллекции, производители представлены ассортиментом в 300-400 единиц.

А весной прошлого года Кокон Space открыла Arber Fashion Group в Одессе в ТЦ "Кокон". App Store занимает 500 кв.м и сейчас там продается около 80 украинских производителей.

Но самым ярким примером взлета на патриотических настроениях является проект "Всі.Свої" — маркет украинских производителей.Его основательница Анна Луковкина провела первый маркет полтора года назад, в апреле 2015-го в формате ярмарки. Тогда собрали 80 производителей, которые разместились на одном этаже киевской галереи D12 на Десятинной. И за полгода выросли до пяти этажей и 250 производителей.

Поймав волну Анна Луковкина продолжила развивать проект и осенью открыла на Крещатике магазин "Всі.Свої" площадью 2 800 кв.м. в помещении, где раньше находился мультибренд Grand Gallery. Выбраны 150 украинских марок, зарекомендовавших себя за год работы на маркете, как серьезный бизнес, который сможет обеспечить размерную сетку и дать цены на уровне 600–1 500 грн. за базовое платье и 2 000–4 000 грн. за осеннее пальто.

На фото: В универмаге "Всі.Свої" на Крещатике.

Путь в ЕС

Прогнозируя будущее отрасли, Ярослав Рущишин называет себя оптимистом. "За 25 лет независимости мы научились очень неплохо шить. Украинских производителей в мире уважают за качество", ― отмечает он. — Во вторых, мы близко к европейскому рынку, достаточно большому, почти полмиллиарда людей в странах ЕС. Прогноз предпринимателя: Мы пока не можем конкурировать с Азией, но на европейском рынке можем подержать первенство по быстрому шитью остромодный моделей. Нам надо переходить от Made in Ukraine до Design in Ukraine. Украина так же как Испания с ее Zara скоро станет очень модной в Европе. B не только в Европе, но и в мире. И у нас к тому времени должны быть готовы свои инновационные продукты и дизайн. Ведь люди захотят попробовать новых идей, новых эмоций, новых традиций. К этому мы должны быть готовы".

Некоторые отечественные компании уже начали экспансию в Европу. Свою стратегию выхода на рынок ЕС Татьяна Абрамова определяет так: "по чуть-чуть, согласно теории мелких шагов". Ее компания "РИТО" ежемесячно отправляет в Литву 100-200 единиц продукции, а в Вильнюсе открыт фирменный магазин торговой марки. "Прибалтика ― это наше, там любят трикотаж, соскучились по качественным вещам и оценили европейский дизайн", ― делится Татьяна Абрамова. Следующим шагом должен стать выход компании на скандинавский рынок.

Возможности для выхода на европейские рынки расширит соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, считает Голда Виноградская, дизайнер, председатель Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Fashion Globus Ukraine. Поток иностранной одежды не хлынет к нам и не "задушит" наших производителей, уверена она. Поскольку в документ внесено положение о защите чувствительных отраслей промышленности , согласно которому украинские экспортеры почти сразу будут иметь доступ к европейским рынкам, а Украина откроет свои рынки значительно медленнее. По мнению Голды Виноградской удачное партнерство может сложится, например, с Голландией. Это торговая страна, которая сама не слишком много производит в легкой промышленности, но смогла бы, как "торгующая нация", широко продавать нашу продукцию.

Но чтобы этот инструмент заработал необходимо модернизировать легпром. Голда Виноградская, и называет первым шагом в этом направлении — введение международных стандартов, что заставит многие компании изменить правила ведения бизнеса.

Для Татьяны Абрамовой таким первоочередным вопросом является отмена НДС с технологического оборудования, которое ввозится для производства. "Одна вязальная машина стоит 40 тысяч евро, то есть для того, чтоб мы ее ввезли, нам нужно заплатить 8 тыс. евро НДС", — уточняет она. Первостепенны и вопросы кредитования. Очень сложно начинать, замечет она. Только покупка одной вязальной машины обходится в 40 тысяч евро, а кредиты тебе под это банк не даст. Хорошо, нам сейчас оборудование немцы дают. Под товарный лизинг: когда первую машину покупали, давали 70% , потом 50%, сейчас 30% — под полтора процента годовых".

На фото: Александр Соколовский в офисе своей компании "Текстиль-Контакт"

"Предприниматели надеются, что будет принят простой и понятный налоговый кодекс, когда налоги выгоднее будет платить, чем минимизировать", ― говорит Александр Соколовский, владелец компании "Текстиль-Контакт", президент Всеукраинского объединения работодателей легпрома.

Еще одним приоритетом игроки рынка считают активную войну с контрабандой, в том числе наведение порядка с наплывом секонд-хенда.

Если начнутся реформы, то отрасль быстро, не позже чем через год, отреагирует позитивными изменениями, потому что у нас очень много инвесторов не внешних, а внутренних, и сейчас они не хотя инвестировать, но их позиция измениться, как только они увидят реальные изменения.